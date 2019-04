"Uklidni se, Vietnamčíku". Policie vyšetřuje údajné napadení prodejce kontrolorem ČOI

Jindřichohradecká policie vyšetřuje incident z kontroly České obchodní inspekce (ČOI) v jednom z tamních obchodů. Jeden z jejích inspektorů podle výpovědi vietnamského prodejce Šon Chunga nejprve v úterý 2. dubna slovně urážel personál prodejny a poté jeho samotného fyzicky napadl. Podle inspektora se však konflikt odehrál přesně obráceně, obětí urážek byl on sám.

"Některé orgány si ještě myslí, že je stará doba, že se prokáží nějakou legitimací, třeba konkrétně Českou obchodní inspekcí a reakce vietnamského obchodníka by byla: nene, nerozumím česky, a vše by zaplatil. V dnešní době je v České republice druhá generace, která plynně mluví česky. Rozhodně se orientujeme v různých zákonech a také v tom, co je vhodné a neslušné chování," vzkázal ve svém facebookovém příspěvku vietnamský prodejce Šon Chung.

Reagoval tak na situaci, která se odehrála při kontrole České obchodní inspekce (ČOI) v rodinné vietnamské prodejně 2. dubna. Do ní na běžnou kontrolu dorazil pár inspektorů, jeden z kontrolorů se ale podle prodejců choval od začátku nestandardně. "Žena se představila a prokázala průkazem, její kolega nikoliv. Prokázal se až na vyžádání," popsal pro jindřichohradecký Deník Šon Chung.

Ten byl do rodinného obchodu přivolán jako tlumočník. Inspektorka ČOI ho obeznámila s kontrolou, zjištěnými nedostatky a udělila provozovateli pokutu. Proti průběhu kontroly neměl Chung připomínky. Vznesl však námitku k inspektorovi, který se podle něj choval neuctivě, nepozdravil, neprokázal legitimaci a opovržlivě si prodejce prohlížel.

To si však kontrolor nenechal líbit, dokonce údajně pohrozil zvýšením pokuty. "Pan inspektor na to měl velice negativní názor a okamžitě mi pohrozil zvýšením pokuty," řekl Chung v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. I přesto, že kontrola již byla formálně ukončena, se do prodejny opakovaně vracel a snažil najít nedostatky na dalším zboží.

Celý konflikt vyvrcholil poté, co inspektor před prodejnou kouřil, odhazoval nedopalky a plival na chodník. Chung se ho rozhodl na jeho nevhodné počínání upozornit. "Za to jsem od pana inspektora schytal větou v přesném znění: "Uklidni se, Vietnamčíku." To už jsem vnímal extra negativně a říkal jsem si, že to už opravdu nekoresponduje s chováním kontrolního orgánu," objasnil Chung.

Aby neetické chování zdokumentoval, vytáhl mobilní telefon a chystal se inspektora natočit. Toho si však kontrolor všiml, praštil Chunga do tváře a odešel pryč. Poté, co se mladík vzpamatoval, rozhodl se celý incident nahlásit na policii jako napadení ze strany úředního orgánu. Stížnost na jednání inspektora také poslal na Českou obchodní inspekci.

Samotný kontrolor se cítí jako oběť

Sám inspektor nicméně popsal pro Českou televizi konflikt jinak. Obětí byl podle svých slov on, prodejce ho totiž slovně napadal. Případ začala vyšetřovat policie jindřichohradecká policie. "Tímto incidentem se policisté zabývají a je prozatím řešen jako přestupek proti občanskému soužití", sdělila mluvčí Policie ČR v Jindřichově Hradci Hana Millerová.

Ředitelka jihočeské pobočky ČOI Martina Střihavková případ nechtěla hodnotit. "Mohu říci pouze to, že inspektor tuto nestandardní situaci nahlásil svému nadřízenému a byla jsem o případu informována i já," řekla serveru iDNES.

Chung vyzval na sociálních sítí všechny, kdo incident viděli, aby se přihlásili na policii. "Pokud se najdou svědci, kteří viděli cokoliv z tohoto incidentu, prosím velice moc, abyste se obrátili na Policii České republiky a přiznali se ke svědectví," žádá ve videu. Podle něj již několik výslechů proběhlo. "Našlo se několik svědků a už byli na výslechu na policii," sdělil.

