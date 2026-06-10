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Domácí

Kontrola kvůli úmrtí dvou novorozenců v litoměřické nemocnici ukázala pochybení

ČTK

Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu však nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Informovala o tom ve středu Krajská zdravotní.

Neštěstí se stalo loni z 26. na 27. listopadu. Krajská zdravotní nechala zpracovat dva audity. První, který odhalil pochybení, byl zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace. (Ilustrační foto)
Neštěstí se stalo loni z 26. na 27. listopadu. Krajská zdravotní nechala zpracovat dva audity. První, který odhalil pochybení, byl zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace. (Ilustrační foto)Foto: Freepik
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Až policie a znalci dokončí vyšetřování a stanoví přesné příčiny úmrtí, je Krajská zdravotní připravena jednat s rodinami o případném odškodnění.

Policejní mluvčí Kamil Marek ve středu řekl, že vyšetřování případu pokračuje. O případných personálních opatřeních na základě výsledků interního auditu bude vedení Krajské zdravotní jednat až poté, co bude mít závěry externího znaleckého posudku a šetření policie.

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Neštěstí se stalo loni z 26. na 27. listopadu. Krajská zdravotní kvůli němu nechala zpracovat dva audity. První, který odhalil pochybení, byl zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace. Druhý se týkal zázemí, prověřoval funkčnost přístrojů, dostupnost vybavení, personální kapacity a komunikaci. Odborníci v něm uvedli, že je prostor pro zlepšení komunikace a spolupráce mezi porodníky a pediatry.

Výsledky prokázaly, že veškerá potřebná zdravotnická technika a přístrojové vybavení byly plně funkční a dostupné.

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Příčinu úmrtí ukáže pitva

Krajská zdravotní nicméně zatím nemá k dispozici výsledky pitev, které jsou pro určení přesné příčiny klíčové. Výsledky pitev provedených v Krajské nemocnici v Liberci získala policie a Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, který pro vyšetřovatele vypracovává externí znalecký posudek.

„O tento nezávislý posudek jsme odborníky z Podolí požádali i my jako Krajská zdravotní, z procesních důvodů však dostala logicky přednost žádost policie. Vyšetřování stále běží a my poskytujeme maximální součinnost,“ uvedl ředitel firmy Tomáš Hrubý.

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Na základě prvního auditu, který specialisté dokončili 9. prosince, zavedla Krajská zdravotní nápravná a preventivní opatření. Jejich cílem je minimalizovat pravděpodobnost, že by se podobná situace mohla opakovat. Mezi tato opatření patřila povinnost uspořádat semináře k mezinárodním doporučením k resuscitaci novorozence s důrazem na správný sled kroků či povinnost důsledně dodržovat doporučené postupy.

Jakýkoliv odklon od doporučení odborné společnosti musí lékař písemně zdůvodnit. Krajská zdravotní nařídila striktně dodržovat doporučený postup při podávání oxytocinu k indukci porodu nebo posílení děložní aktivity.

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Vedení odstavili

Vedení litoměřické nemocnice po události dočasně postavilo mimo službu vedoucího porodního sálu a službu konající lékařku. Podle Krajské zdravotní to bylo preventivní opatření. Vedoucí Petr Holba už dříve uvedl, že u porodů nebyl. Za jeho návrat vznikla petice, kterou podepsalo přes 1200 lidí. Na své místo se po dohodě vrátil na začátku března. Lékařce zaměstnavatel ukončil překážky v práci 16. února, nastoupila do teplické nemocnice.

Po svém návratu do funkce Holba určil postupy k posílení mezioborové komunikace a stabilizaci týmu. Mezi ně patří nácvik novorozenecké resuscitace a podpora týmu. „Cílem kontinuální péče a otevřené komunikace uvnitř oddělení je stabilizace týmu a zachování plně bezpečného prostředí pro zaměstnance i pacientky,“ uvedla Krajská zdravotní.

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