Polovina zmrzlin při kontrolách propadla, byly plné bakterií. Led dopadl ještě hůře

Kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce letos odhalily mimořádně vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů. V období do 15. srpna nevyhovělo 56 procent vzorků zmrzlin a 75 procent vzorků ledů do nápojů, výsledky kontrol jsou nejhorší za posledních šest let. Podle inspekce výsledky nevypovídají o situaci na celém trhu, protože se kontrolují hlavně problematické provozovny.

Minulý rok nevyhovělo při kontrolách inspekce 48 procent vzorků zmrzlin, předloni 51 procent. Ze vzorků ledů loni nevyhovělo 69 procent, v roce 2020 51 procent. Podle inspekce výsledky průběžných kontrol ukázaly, že velká část provozovatelů nedodržuje předepsané postupy pro výrobu kopečkových a točených zmrzlin a ledů do nápojů. Oproti minulým sezonám velká část vzorků nesplnila zejména limity pro přítomnost bakterií, potraviny pak představují riziko pro zdraví spotřebitelů. Související Kvíz: Kdy byl vynalezen zmrzlinový kornout a jaká příchuť zmrzliny je nejoblíbenější? Infografika Inspektoři letos hodnotili 109 vzorků točených a kopečkových zmrzlin, hygienické limity nesplnilo 61 vzorků. Ve vzorcích zmrzlin testy odhalily nadlimitní počty kolonií bakterií Enterobacteriaceae. Mezi nevyhovujícími vzorky zmrzliny převládala vanilková příchuť. "Za hlavní příčinu nevyhovujících výsledků lze považovat nedodržení hygieny výroby, nedostatečnou sanitaci zařízení a nedodržení výrobního postupu při přípravě zmrzliny," uvedla inspekce. Jednou z příčin nevyhovující kvality zmrzlin může podle inspekce být také nedostatečné proškolení personálu nebo praxe, kdy provozovatelé nelikvidují neprodanou zmrzlinu na konci dne a vrací ji následující den do stroje. To může vést k přenosu bakterií ze zařízení na zmrzlinu. Kvalitu ledů do nápojů inspektoři hodnotili u 65 vzorků, nevyhovělo 49. Sleduje se například výskyt bakterie Escherichia coli a dalších. Za hlavní příčinu nevyhovujících zjištění lze podle inspekce označit podcenění hygienické praxe při výrobě ledu a pravidelné dezinfekce výrobníků. Související Inspekce stahuje nanuky i vaničky zmrzliny Milka, obsahují karcinogenní pesticid Mluvčí inspekce Pavel Kopřiva uvedl, že v případě porušení předpisů a méně závažného provinění, které není zjištěné opakovaně, hrozí provozovateli sankce ve řádu desítek tisíc. V případě zjištění závažného mikrobiologického charakteru nebo opakovaném porušení předpisů může být sankce i řádu stovek tisíc korun. Doporučil, aby lidé mimo jiné věnovali pozornost přední části provozoven. "Stav přední části je vždy významným indikátorem toho, jak to vypadá vzadu, kam oko spotřebitele nedohlédne," doplnil. 2022 (do 15. srpna) 2021 2020 2019 2018 2017 Procento nevyhovujících vzorků zmrzlin 56 48,3 51 37 30 26 Procento nevyhovujících vzorků ledů 75 68,6 51 40 47 45 Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce VIDEO: Pan Zmrzlinka: Šmoulová je svinstvo, ale zmrzlinu vyrobím ze všeho 20:48 Zmrzlina se dá vyrobit ze všeho, co jde sníst. Ke šmoulové jsem byl donucen jednou, barvivo E 131 je rakovinotvorné, říká zmrzlinář Jan Hochsteiger | Video: Martin Veselovský