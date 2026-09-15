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Domácí

Kontaminovanou část Šumavy prozkoumá armáda, oznámil náčelník Hlaváč

ČTK
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Armáda ve středu zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v národním parku (NP) Šumava a poté oznámí další postup. Řekl to náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč, uvedla Česká televize. O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO).

Sudy s chemikáliemi, Šumava
Sudy s chemikáliemi, ŠumavaFoto: Ministerstvo životního prostředí
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Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v NP Šumava je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.

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Červený původně navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale minulý týden vláda bod přerušila.

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