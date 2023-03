Konopná církev neprošla. Víra v prospěšnost marihuany není náboženství, rozhodl soud

Policie navrhla Okresnímu státnímu zastupitelství v Náchodě obžalovat gang čtyř cizinců ze zemí mimo Evropskou unii z krádeží a dalších činů. Skupina mužů ve věku od 22 do 25 let způsobila krádežemi v rodinných domech ve čtyřech krajích Česka od března do září 2022 škodu přes 2,5 milionu korun, informovala v pátek na webu policie. Členové skupiny byli obviněni celkem z 28 skutků. Kromě Královéhradeckého kraje mají na svědomí krádeže v rodinných domech v Libereckém, Středočeském a Jihočeském kraji. V některých domech kradli, když v nich byli majitelé, vyplynulo z informací policie.

"Cizinci cílili ve velkém v rodinných domech na šperky či hotovost," uvedla mluvčí Krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Magdaléna Vlčková.

Skupinu zadržela na podzim loňského roku zásahová jednotka. Policie zadržené muže obvinila z krádeží, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V případě prokázání viny a odsouzení jim hrozí až osm let vězení. Čtveřice mužů je ve vazbě.