Konkurzní správce navrhl ukončení provozu TV Barrandov, zatím bude vysílat dál

Konkurzní správce televize Barrandov navrhl soudu ukončení provozu společnosti. Důvodem je provozní ztrátovost. Informoval o tom konkurzní správce David Jánošík. Televize zahrnující tři kanály bude nicméně ještě několik měsíců vysílat.
"Společnost je provozně ztrátová, toto je tedy ze zákona logický a nutný krok. Nyní proběhne ukončení pracovních smluv a příprava ke zpeněžení podstaty," uvedl Jánošík.
Další vysílání zajistí dceřiná společnost S-24 majitele televize Jana Čermáka. "Dcera S-24 holding si část služeb od BTS pronajme tak, abychom byli schopni udržet vysílání. Možná prodejní hodnota, a tedy výtěžek pro věřitele, je u běžící televize o dost vyšší. Bavíme se o provozu v řádu maximálně měsíců, během nichž se musí najít kupec," řekl ČTK Čermák.
Městský soud v Praze prohlásil na konci dubna na Barrandov Televizní studio konkurz. Důvodem je neúspěšná reorganizace společnosti, uvedl soud v odůvodnění. Společnost měla před zahájením reorganizace dluhy v objemu zhruba jedné miliardy korun, které měly být řešeny právě reorganizací. Čermák televizi získal před dvěma roky od Jaromíra Soukupa.
Při reorganizaci se podle soudu podařilo stabilizovat provoz, zejména výrazně snížit náklady a zastavit dlouhodobou ztrátovost. Na podzim 2025 se společnost dostala do stavu, kdy příjmy z reklamy pokrývaly provozní náklady. Další vývoj však zásadně ovlivnily externí faktory představované zejména propadem reklamního trhu, umocněný geopolitickou situací a růstem cen energií.
Z původního Soukupova impéria má zaniknout pouze Barrandov Televizní studio. Vydavatelství Empresa Media, které vydává například časopisy Týden, Sedmičku nebo Instinkt, se ukázalo jako životaschopné a zůstane v provozu i nadále.
Dohromady měly tři programy televize Barrandov, tedy TV Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino, v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta diváků starších 15 let.
