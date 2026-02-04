Konflikt s ukrajinským párem: soud uložil řidiči tramvaje obecně prospěšnou práci

Soud uložil řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací za jeho loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem. Muž se také musí podrobit programu sociálního výcviku a uhradit páru odškodné 55 tisíc korun. Podle středečního nepravomocného verdiktu se Bejvl dopustil výtržnictví, nikoliv ale i hanobení národa, jak tvrdila obžaloba.
„Pan obžalovaný nezvládá určité mezní situace, je to jako přes kopírák,“ konstatoval soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 Petr Kacafírek v narážce na to, že na řidiče a jeho hrubé nadávky si v minulosti stěžovali i jiní cestující. „Společenská škodlivost ale není v tomto případě taková, aby to bylo kvalifikováno jako hanobení národa,“ pokračoval s tím, že řidičovy projevy nebyly hrubě urážlivé. Bejvl nesouhlasí ani s popisem skutku, ani s právní kvalifikací, a stejně jako státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné podání odvolání.
Incident se stal loni 27. února v tramvaji číslo 7. Ukrajinský pár v ní cestoval se svým dvouletým vnukem, který několikrát udeřil do kabiny řidiče a poskakoval obutý po sedadle. Řidič k trojici na zastávce Vršovické nádraží došel a vyčetl jí, že "zasvinili tramvaj". Když si podle jejich řeči dovodil, že jsou z Ukrajiny, vyzval je mimo jiné opakovaně, ať vypadnou ven, nebo zavolá policii. Použil i sousloví "zasraní Ukrajinci" a sdělil jim, že nemají právo být v této zemi. Podle rozsudku také udeřil třiašedesátiletého muže pěstí do krku, a když dvojice vystoupila a fotila si ho, pohrozil jí tyčí na výhybky.
Třicetiletý Bejvl ke konfliktu uvedl, že se snažil zajistit bezpečnost a plynulost provozu. Tvrdí, že si s cestujícím příliš nerozuměli kvůli jazykové bariéře, muž ale odmítal přemístit dítě ze sedadla do kočárku. Řidič rovněž trvá na tom, že mu cizinec vulgárně nadával a že mu řekl, že je nemá právo vyhazovat z tramvaje. Své vlastní následné výroky Bejvl označil za osobní zkrat. Zároveň popřel, že by muže udeřil a že by mu hrozil tyčí. Z videozáznamu je patrný pohyb Bejvlovy paže směrem k muži.
„Moje neprofesionální chování určitě nebylo na místě. Skutku lituji jako občan České republiky i jako zaměstnanec dopravního podniku, kterému jsem svým chováním způsobil nemalé škody,“ prohlásil Bejvl v dnešní závěrečné řeči. „Nejsem žádný rasista, nemám problém s Ukrajinci nebo Romy. Pocházím z Chomutova, kde je společnost trošku smíšená, a jistě nemám potřebu mít výroky proti různým rasám,“ dodal. Uložený trest následně komentovat nechtěl.
Podle Bejvlova obhájce je ukrajinský pár nevěrohodný, protože měnil výpověď, a jeho motivací bylo získání odškodného. Advokát žádal, aby soud jeho klienta osvobodil. Oproti tomu státní zástupce navrhoval pro řidiče vedle převýchovného programu také pětiměsíční podmíněný trest odnětí svobody. Podle soudce je ale trest obecně prospěšných prací uložený v horní polovině sazby přiléhavější. „Pan obžalovaný dosud nebyl trestán a je to mladý, zdravý člověk, který je schopen fyzicky pracovat,“ vysvětlil.
Videozáznam části incidentu se krátce po události objevil na sociálních sítích, chování řidiče kritizovali mnozí politici i zástupci Prahy. Bejvl se poté s pražským dopravním podnikem dohodl na ukončení pracovního poměru.
Dočkal se. Olympijský oheň zapálí vyhlášený italský playboy
Italské lyžařské legendy Alberto Tomna a Deborah Compagnoniová budou mít podle listu Gazzetta dello Sportu tu čest zapálit oheň při slavnostním zahájení olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Jak se nechat probudit ze zimního spánku? Klubovou sezonu odstřelí Romare v Akropoli
Zdaleka sice ještě není hotovo, ale ze zatím odtajněných koncertů začíná být zřejmé, že letošní jarní klubová sezona v Česku – a především v metropoli – nabídne hned několik elektronických špeků. Tím, kdo ohňostroj kvalitních beatů a tanečních melodií odpálí, bude první únorový pátek britský producent Romare. I když se dřívější hvězda slavné stáje Ninja Tune o něco zklidnila, parket zabaví stále.
Pohled do duše prokletého básníka. Vyšla unikátní románová biografie Paula Verlaina
Rumunský spisovatel Octavian Soviany a český překladatel Jiří Našinec se osobně poznali v roce 2019 na Měsíci autorského čtení v Brně. Vzájemná spřízněnost vyústila v Našincovo odhodlání přeložit Sovianyho rozsáhlý románový cyklus Lelian, který vznikal v letech 2019 až 2025. Celkem čítá tři tisíce stran a u nás bude vycházet postupně v šesti svazcích. První s názvem Mladý bolestín je už v prodeji.
ŽIVĚRusko znovu útočilo drony, při nočním útoku zahynuli dva lidé
Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 105 drony, oznámilo ráno ukrajinské letectvo. Při útoku v Dněpropetrovské oblasti dva lidé zahynuli a dva další byli zraněni, informovaly ráno tamní úřady. Děje se tak před zahájením druhého kola přímých třístranných rozhovorů zástupců Ukrajiny, USA a Ruska v Abú Dhabí o možném ukončení války.