Konečná skončí jako předsedkyně KSČM, o funkci má zájem pět uchazečů

Europoslankyně Kateřina Konečná za dva týdny opustí čelo neparlamentní KSČM. Stranu vede od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Na sjezdu, který se uskuteční 30. a 31. května, nebude kandidovat.
Po loňském volebním neúspěchu hnutí Stačilo!, jehož byla lídryní, dala Konečná funkci k dispozici. Delegáti prosincového mimořádného sjezdu volbu nového vedení nechali na řádný sjezd. O funkci předsedy se bude ucházet pět kandidátů, sdělil jeden z nich, dosavadní mluvčí KSČM Roman Roun. Dalším z kandidátů bude místopředseda pro evropské záležitosti a občanský sektor Milan Krajča.
Konečná oznámila, že nebude kandidovat na žádnou funkci a zůstane řadovou členkou. „Důvodem je především to, že se chce naplno věnovat práci europoslankyně a také své rodině,“ uvedl Roun. Členkou KSČM je od roku 2005, v letech 2018 až 2021 zastávala funkci místopředsedkyně strany, poslankyní za Moravskoslezský kraj se nyní pětačtyřicetiletá politička stala poprvé v roce 2002, mandát pak obhajovala až do roku 2014.
Do Evropského parlamentu byla zvolena třikrát, naposled před dvěma lety, kdy kandidovala za hnutí Stačilo! Pod stejnou značkou a projektem, který měl komunisty dostat do dolní parlamentní komory po debaklu v roce 2021, v loňských sněmovních volbách neuspěla.
Delegáti sjezdu tak budou vedle volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Jaký by měl být do budoucnosti vztah mezi KSČM a Stačilo!, Roun neuvedl.
Zpomalte. Život není problém, který je třeba rychle vyřešit, ale zážitek, který je třeba prožít
Ekonom John Maynard Keynes ve své často citované předpovědi z roku 1930 odhadoval, že díky technologickému pokroku budou lidé za sto let pracovat jen 15 hodin týdně. Zatím to nevypadá, že by se jeho predikce naplnila.
Nepřijatelné, soptil šéf Dukly. Myslel jsem, že ovlivňování zápasů patří do minulosti
Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek označil okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací rozhodli v neprospěch Pražanů, trenér Pavel Šustr označil výkon hlavního arbitra za katastrofální.
Dobeš střídal po šesti gólech. Montreal slízl od Buffala debakl, rozhodne sedmý zápas
Hokejisté Buffala ve 2. kole play off NHL vyhráli v Montrealu 8:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo brankáři Jakubovi Dobešovi, který inkasoval šestkrát z 33 střel. Za stavu 3:6 střídal.
„Doufám, že mi doma nezapálí auto.“ Horák ujišťuje, že teď už je zase Čech
Hokejový brankář Lukáš Horák obdržel v sobotu cenu pro nejlepšího hráče utkání MS. Ne ovšem na české straně, jak sugeruje jeho jméno, nýbrž na straně Slovinska, které dovedl k historické výhře. Sám tomu nemohl uvěřit.