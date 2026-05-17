17. 5. Aneta
Konečná skončí jako předsedkyně KSČM, o funkci má zájem pět uchazečů

ČTK

Europoslankyně Kateřina Konečná za dva týdny opustí čelo neparlamentní KSČM. Stranu vede od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Na sjezdu, který se uskuteční 30. a 31. května, nebude kandidovat.

Kateřina KonečnáFoto: Tomáš Kouba
Po loňském volebním neúspěchu hnutí Stačilo!, jehož byla lídryní, dala Konečná funkci k dispozici. Delegáti prosincového mimořádného sjezdu volbu nového vedení nechali na řádný sjezd. O funkci předsedy se bude ucházet pět kandidátů, sdělil jeden z nich, dosavadní mluvčí KSČM Roman Roun. Dalším z kandidátů bude místopředseda pro evropské záležitosti a občanský sektor Milan Krajča.

Konečná oznámila, že nebude kandidovat na žádnou funkci a zůstane řadovou členkou. „Důvodem je především to, že se chce naplno věnovat práci europoslankyně a také své rodině,“ uvedl Roun. Členkou KSČM je od roku 2005, v letech 2018 až 2021 zastávala funkci místopředsedkyně strany, poslankyní za Moravskoslezský kraj se nyní pětačtyřicetiletá politička stala poprvé v roce 2002, mandát pak obhajovala až do roku 2014.

Do Evropského parlamentu byla zvolena třikrát, naposled před dvěma lety, kdy kandidovala za hnutí Stačilo! Pod stejnou značkou a projektem, který měl komunisty dostat do dolní parlamentní komory po debaklu v roce 2021, v loňských sněmovních volbách neuspěla.

Delegáti sjezdu tak budou vedle volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Jaký by měl být do budoucnosti vztah mezi KSČM a Stačilo!, Roun neuvedl.

