24. 4. Jiří
Konec Výborného: lidovce povede Grolich, slibuje „nový začátek“ strany

ČTK

Novým předsedou KDU-ČSL v pátek delegáti ostravského sjezdu zvolili jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Byl jediným kandidátem, který se o nejvyšší stranickou funkci ucházel. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování.

Jan Grolich, hejtman, politik
Jan Grolich při předsednickém projevu na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě.Foto: Ožana Jaroslav
Před sjezdem získal Grolich nominace ze všech 14 krajů. Ve funkci po dvou letech střídá Marka Výborného. Grolich chce, aby se strana více přiblížila lidem. Za hlavní výzvy považuje stárnutí populace, modernizaci země i místo Česka v Evropě.

Jan Grolich, hejtman, politik
Delegátům Grolich slíbil "nový začátek" strany.Foto: Ožana Jaroslav

Grolich bezprostředně po svém zvolení uvedl, že vedení lidovců nebere jako samozřejmost, ale jako velký závazek. Poděkoval za spolupráci stranickým kolegům.

„Strašně moc si toho vážím. Bude to velká jízda. Ta hlavní message (vzkaz, pozn. red.) je, že toto je teprve začátek. To není konec cesty, že jsem se stal předsedou strany, toto je teprve začátek nových lidovců,“ řekl Grolich.

Jan Grolich k případné úřednické vládě | Video: Radek Bartoníček
Ruský prezident Vladimir Putin.

ŽIVĚ Putin může dostat pozvánku na summit G20 v USA, píší AFP a WP

Rusko obdrží pozvánku na summit zemí G20, který se bude konat v prosinci na Floridě, napsala v noci na pátek agentura AFP s odvoláním na zdroj z Bílého domu. List Washington Post s odkazem na představitele administrativy Donalda Trumpa napsal, že prezident má v úmyslu pozvat na schůzku v Miami i šéfa Kremlu Vladimira Putina.

Americký prezident Donald Trump

ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.

