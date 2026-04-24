Konec Výborného: lidovce povede Grolich, slibuje „nový začátek“ strany

Novým předsedou KDU-ČSL v pátek delegáti ostravského sjezdu zvolili jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Byl jediným kandidátem, který se o nejvyšší stranickou funkci ucházel. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování.
Před sjezdem získal Grolich nominace ze všech 14 krajů. Ve funkci po dvou letech střídá Marka Výborného. Grolich chce, aby se strana více přiblížila lidem. Za hlavní výzvy považuje stárnutí populace, modernizaci země i místo Česka v Evropě.
Grolich bezprostředně po svém zvolení uvedl, že vedení lidovců nebere jako samozřejmost, ale jako velký závazek. Poděkoval za spolupráci stranickým kolegům.
„Strašně moc si toho vážím. Bude to velká jízda. Ta hlavní message (vzkaz, pozn. red.) je, že toto je teprve začátek. To není konec cesty, že jsem se stal předsedou strany, toto je teprve začátek nových lidovců,“ řekl Grolich.
Mohlo by se vám líbit: Toto se v ODS ani jinde v opozici líbit nebude. Mladý lidovec řekl, co dělají špatně
ŽIVĚ Putin může dostat pozvánku na summit G20 v USA, píší AFP a WP
Rusko obdrží pozvánku na summit zemí G20, který se bude konat v prosinci na Floridě, napsala v noci na pátek agentura AFP s odvoláním na zdroj z Bílého domu. List Washington Post s odkazem na představitele administrativy Donalda Trumpa napsal, že prezident má v úmyslu pozvat na schůzku v Miami i šéfa Kremlu Vladimira Putina.
Průlom v operaci „Zachraňte Timmyho“: Záchranáři ho naloží na člun a odvezou do Atlantiku
Velrybu uvázlou na severu Německa se tým dobrovolníků v neděli či v pondělí pokusí naložit na člun a přepravit do Atlantského oceánu. Do sobotního rána by chtěli ochranáři vyhloubit 110 metrů dlouhé koryto, které by mělo záchrannou operaci umožnit.
ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“
Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.
„Chci na MS, ale šetřit se nehodlám.“ Šulc potěšil fanoušky Lyonu sebevědomým hlášením
Když se naposledy vracel po zranění do sestavy Lyonu, celý stadion stál na nohou a hučel jeho jméno. Nyní se Pavel Šulc po další pauze vrátil k tréninku a fanoušci se na jeho fotbalový comeback těší s obdobnou intenzitou. Olympique se totiž vrátil do hry o Ligu mistrů a každý bod je teď klíčový.
Výroky Turka o „parazitech“ vyvolaly bouři: Babiš je označil za nepřijatelné, Macinka se ohradil
Titulky českých médií hovořící o útoku poslance Filipa Turka (za Motoristy) na ministerské úředníky jsou zavádějící, řekl v pátek předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Je podle něj potřeba se vůči nim důrazně ohradit.