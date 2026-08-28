Konec štědřejší podpory. Nezaměstnaní mají od ledna dostávat méně

Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80 procent výdělku na 65. Maximální podpora by činila šedesát procent průměrné mzdy namísto letošních osmdesáti procent, sdělil v pátek odbor komunikace ministerstva práce.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na konci července po jednání o podobě rozpočtu řekl, že podpory od letoška vzrostly nelogicky, je výhodné nepracovat a Česku zaměstnanci chybí. Změny prosadila v minulém volebním období vláda Petra Fialy (ODS), hnutí ANO je podpořilo.
V prvních měsících se částka zvedla, při delší době bez práce naopak poklesla. Úprava měla podle minulého kabinetu a expertů rozhýbat strnulý trh práce, usnadnit změnu místa a umožnit firmám získat nové lidi.
„Změny podpory v nezaměstnanosti se týkají její výše, kdy se navrhuje návrat k původním sazbám.(...) Změny jsou navrženy s účinností od ledna 2027. Úspora finančních prostředků dosáhne přibližně 4,5 miliardy korun,“ odpověděl odbor komunikace. Podle něj je cílem zvýšit motivaci nezaměstnaných k hledání uplatnění.
Podpora by se měla v prvních dvou měsících snížit z 80 procent výdělku na 65 procent. V dalších dvou měsících by měla zůstat na 50 procentech. Poté by měla vzrůst ze 40 procent zpátky na 45 procent. Lhůty se mají sjednotit. Teď lidé nad 52 let pobírají nejvyšší částku první tři měsíce, polovinu také tři měsíce.
Pokles až o 10 tisíc měsíčně
Maximální možná podpora by měla z 80 procent průměrné mzdy klesnout na 60 procent. Letos je možné měsíčně pobírat až 38 537 korun, s novými pravidly by to bylo nejvýše přibližně 28 930 korun.
Návrh podle tiskového odboru počítá i se snížením maximální možné podpory pro lidi, jimž se do potřebné doby práce k získání peněz od státu v nezaměstnanosti započítává rodičovská či péče o blízké. V prvních dvou měsících by činila nejvýš 30 procent průměrné mzdy místo nynějších 40 procent. V dalších dvou měsících by zůstala na 20 procentech a pak na 15 procentech.
Novelu o zaměstnanosti se změnou podpor ministerstvo práce zatím nepředložilo. Dá se předpokládat, že návrh podají vládní poslanci ve Sněmovně, aby se norma stihla letos schválit.
Odbory jsou ostře proti
Proti návratu k dřívějšímu modelu se staví odbory i zaměstnavatelé. Ministrovi práce Aleši Juchelkovi (ANO) poslali nesouhlasný dopis. „Myslíme si, že takový nápad není potřeba dál prosazovat. Nechceme, aby se vůbec realizoval. Bylo by to nelogické. Bylo by to proti smyslu podpory v nezaměstnanosti, která není trest za to, že člověk přišel o práci, ale polštář, aby mohl hledat práci novou.(...) Rádi bychom věřili, že důvodem není šetření prostředků,“ řekl novinářům předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Podotkl, že resort k návrhu nevede žádnou debatu.
Podle analýzy ministerstva práce z minulého volebního období si lidé, kteří mění zaměstnání, výdělkově polepší. Když si nový post najdou sami, mzdu si zvednou v průměru o 12 procent. O osm procent víc pobírají pak ti, kteří nastupují na pozici z evidence úřadu práce.
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