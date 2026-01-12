Konec spalovacích motorů. Pražští taxikáři si budou muset pořídit elektromobil

V Praze budou zřejmě od roku 2030 moci jezdit jako vozidla taxi jen elektromobily, případně auta na vodíkový pohon.. Od srpna příštího roku pak budou muset vozy taxi splňovat emisní normu Euro 6d, která je přísnější verzí standardů EU ke snižování množství škodlivin vypouštěných z výfuků.
V pondělí to schválili radní města, o vyhlášce budou ještě hlasovat zastupitelé. Důvodem úpravy jsou výrazný nárůst vozidel taxislužeb z posledních let, jejich vysoké průměrné stáří dosahující deseti let či plánované přísnější normy pro ochranu ovzduší.
Doprava je podle schváleného dokumentu hlavním zdrojem znečištění ovzduší v Praze, a i když město plní zákonné limity, na mnoha místech jsou hodnoty škodlivin nad doporučením Světové zdravotnické organizace. Od roku 2030 navíc budou pro znečišťující látky platit poloviční limity než dosud, uvádí materiál.
Počet vozů taxi v metropoli podle dat magistrátu od roku 2021 výrazně roste. „Tento nárůst neodpovídá růstu populace ani objemu turismu, ale je důsledkem rozvoje využívání mobilních aplikací/platforem typu Uber nebo Bolt k nabízení taxislužby,“ uvádí důvodová zpráva ke schválenému usnesení. U vozidel taxislužby se pak podle něj v podstatě zastavila obnova vozového parku, jehož průměrné stáří dosahuje deseti let.
To je podle primátorova náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti) problém. „Vozidla taxislužby každoročně najezdí v pražském provozu 100 tisíc kilometrů a více,“ uvedl. Deset let stará vozidla tak již jsou v technicky nevyhovujícím stavu a přispívají ke znečištění ovzduší.
Podle dřívějších informací evidoval magistrát v roce 2024 téměř 16 tisíc registrací vozidel taxi, což zahrnuje standardní i alternativní taxislužby typu Uber nebo Bolt. V roce 2010 to přitom bylo necelých 2000. V metropoli navíc jezdí i vozy registrované v jiných krajích. Od roku 2010 byl podle podkladů k materiálu meziroční růst počtu vozů asi 24 procent, od konce pandemie koronaviru se zvýšil na více než 50 procent.
Radními schválené opatření kritizuje šéf pražského ANO a opoziční zastupitel Ondřej Prokop. „Piráti opět předvádějí svůj styl: regulovat, zakazovat a pak se divit, že to nefunguje. Euro 6d je za mě v pořádku, to ať platí klidně hned, ale s příkazem, aby všichni taxikáři museli mít od roku 2030 elektromobil nesouhlasím. Tento krok mi připadá, že radní Prahy jdou na ruku jednomu konkrétnímu provozovateli sdílených taxi, který za radikální opatření tvrdě lobuje,“ uvedl. Dodal, že Praha ani za čtyři roky nebude mít dostatečnou dobíjecí infrastrukturu.
Radní v pondělí také schválili, že prostřednictvím svých městských firem v dalších letech vybuduje v ulicích 1500 pomalých dobíječek pro elektromobily. V Praze bylo ke konci loňského listopadu podle informací Centra dopravního výzkumu ministerstva dopravy 791 dobíjecích stanic pro elektromobily s 1352 dobíjecími body.
Radní také odsouhlasili, že majitelé elektromobilů si budou moci za 24 tisíc korun ročně zakoupit oprávnění pro parkování v zónách placeného stání po celé Praze. Elektromobily již musí v metropoli od ledna platit za parkování v zónách, za rezidenční kartu zaplatí 600 korun ročně. Dosud parkovaly zdarma.
