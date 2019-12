Konec šéfa kyberúřadu je překvapení jen na první pohled, jeho odvolání se čekalo

Je to bez jednoho dne rok od chvíle, kdy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pod vedením Dušana Navrátila varoval před technologií čínských firem Huawei a ZTE. Jejich případné zapojení do kritických infrastruktur označil za bezpečnostní riziko 17. prosince 2018. A toto pondělí koaliční vláda Andreje Babiše rozhodla o konci Navrátila ve funkci. Jeho odvolání ale není překvapením.

"Vláda jednomyslně přistoupila k odvolání Ing. Navrátila z důvodu, že funkci ředitele NÚKIB nevykonával v požadované kvalitě a s potřebnou odborností a projevovaly se jeho nedostatečné manažerské a komunikační schopnosti," komentoval premiér Andrej Babiš odvolání prvního ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) z funkce.

Úřad vstoupil do širokého povědomí veřejnosti na konci loňského roku, když upozornil na rizika spjatá s případným vpuštěním čínských firem Huawei a ZTE do klíčových infrastruktur státu. Kyberúřad jasně pojmenoval, že soukromé firmy z říše středu podléhají vlivu tamější komunistické vlády. Protože Čína v první řadě stojí o strategické informace západních zemí, může v tomto smyslu zpravodajsky využívat své firmy.

Tento krok kybernetického úřadu však současně naplno zažehl nesoulad mezi ředitelem Navrátilem a vládou v čele s Babišem. Ačkoliv se NÚKIB zodpovídá kabinetu, premiér o tomto varování neměl předem informace. NÚKIB vydal metodiku, podle níž měli správci kritických infrastruktur ve vztahu k oběma firmám postupovat, až o tři týdny později. Babiš do té doby netušil, jak se ke kroku NÚKIB postavit a jakým způsobem téma tlumočit veřejnosti.

Podobný scénář se částečně opakoval i letos v září. Kyberúřad vydal výroční zprávu o své činnosti za rok 2018 přímo v den, 30. září, kdy ji teprve projednávala vláda. Ani o tomto kroku Babiš podle informací Aktuálně.cz nevěděl dopředu. Své výtky v této souvislosti premiér opakovaně pojmenoval veřejně.

"Já i celá vláda máme a měli jsme v minulosti k činnosti pana ředitele výhrady. Nelíbilo se mi třeba, že některé informace poskytl médiím dřív než členům vlády," napsal Babiš koncem listopadu Aktuálně.cz. V tu dobu už bylo otázkou času, kdy Navrátil ředitelské křeslo opustí. Deník Aktuálně.cz první týden v listopadu narazil v bezpečnostní komunitě na informaci, že Navrátil jako ředitel do konce roku nevydrží.

NÚKIB je Navrátilův projekt

NÚKIB je přitom do značné míry projektem právě Dušana Navrátila. V souladu s větším důrazem vlády na kybernetickou bezpečnost, vycházejícím ze strategických dokumentů, se vyčlenil z Národního bezpečnostního úřadu v létě 2017. Jeho zřízení zajišťoval coby vládní zmocněnec pro tuto oblast právě Navrátil, který NBÚ do února 2017 jedenáct let řídil. V čele nově zřízeného NÚKIB stanul 1. srpna.

Ústřední orgán pro kybernetickou bezpečnost Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vznikl k 1. srpnu 2017, vydělil se z Národního bezpečnostního úřadu. Jeho vznik legislativně zastřešil zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti. NÚKIB je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

V praxi to znamená, že má chránit bezpečnost strategické kybernetické infrastruktury, detekovat případné útoky na tuto infrastrukturu a předcházet jim. V současnosti v něm pracuje zhruba 200 lidí, cílový stav je 400 pracovníků.

Vznik kyberúřadu lze jednoznačně vnímat jako Navrátilovu zásluhu. Při jeho ustavení nicméně sledoval i vlastní motiv, jelikož po dlouhých letech v bezpečnostních složkách chtěl zůstat ve službách státu. Křeslo ředitele NBÚ musel opustit, když vláda hledala uplatnění pro končícího šéfa Bezpečnostní informační služby Jiřího Langa. Kontrarozvědku řídil Lang 13 let, vláda si nemohla dovolit nechat odejít takového člověka do privátu.

Silnou stránkou Navrátila byla schopnost vybudovat kolem sebe tým vysoce erudovaných a schopných odborníků se silným smyslem pro vztah k tomu, jakou službu pro stát zajišťují. Neváhal se obklopit mladými lidmi. Jeho náměstci a lidé na dalších klíčových postech v kyberúřadu jsou i o generaci mladší než on. NÚKIB také požívá respektu podobných organizací ze zahraničí, opakovaně sbíral úspěchy na mezinárodních odborných fórech.

Jednání o rozpočtu s premiérem písemně

Na druhou stranu Navrátil nebyl schopen vysvětlit potřeby své instituce, a to například během pravidelných setkání Bezpečnostní rady státu, složené z premiéra a ministrů silových resortů. Tento nedostatek se projevoval v tom, že kabinet nevěnoval patřičnou pozornost finančnímu a personálnímu rozvoji úřadu. Do roku 2024 v něm má působit 400 lidí, aktuální počet je jen necelých 200. Pro příští rok vláda garantovala pouhých 10 nových míst.

"Nejsme schopni získat nové lidi a stávající nám začínají odcházet. Největší hodnota NÚKIB jsou schopní lidé. Pokud schopní lidé odejdou, NÚKIB bude jenom skořápka," řekl Navrátil Aktuálně.cz koncem října, když si stěžoval na politiku vlády. Kritizoval třeba platové podmínky. Sám však zaváhal, když měl říct, kolik by byl odpovídající příjem pro jeho lidi. "Já nechci být konkrétní, protože nemám přesná čísla," řekl Aktuálně.cz.

Stejně nejistě si podle informací Aktuálně.cz počínal na toto téma i v komunikaci s členy kabinetu. V říjnu adresoval dopis premiérovi, aby financování a rozvoj NÚKIB projednali osobně. Rezervovaný vztah obou mužů dokládá to, že premiér podle informací Aktuálně.cz odpověděl Navrátilovi rovněž dopisem. Rozpočet kyberúřadu se i nadále odehrává v písemné rovině.

"Rozhodnutí a varování tohoto nezávislého úřadu ale respektujeme a pracujeme s nimi," ujistil však pro Aktuálně.cz premiér.

Důležitější než konec Navrátila je jeho nástupce

Navrátilův konec je tak v první řadě důsledkem toho, že nebyl schopný s premiérem nastavit funkční komunikaci a efektivní spolupráci. Mnohem důležitější, než že opouští křeslo ředitele, je nyní otázka, kdo nastoupí po něm. Hlavním úkolem nového šéfa bude udržet stávající tým, pokračovat v dosavadním nasazení a prosadit potřeby kyberúřadu ve vládě. Řízením NÚKIB je zatím pověřený náměstek Jaroslav Šmíd.

Premiér Babiš už avizoval, že pro výběr nového šéfa úřadu jmenuje vláda sedmičlennou komisi. Samotný kabinet ANO a ČSSD do ní nominuje pět členů, zasednout v ní mají ředitel Bezpečnostní informační služby Koudelka, šéf civilní rozvědky Marek Šimandl a velitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Zastoupení tak budou mít všechny tuzemské tajné služby.

Dále chce vláda do komise posadit svého zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurillu a náměstka ministra vnitra pro bezpečnost Jiřího Nováčka. S dalšími dvěma místy se počítá pro nominandy opozice, s kterou má konkrétní jména vyjednat ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Končící ředitel Navrátil reagoval na své odvolání v pondělí odpoledne. Podle jeho vyjádření ho překvapily výtky, které přednesl premiér. Současně zmínil, že NÚKIB se stal pod jeho vedením nestrannou, výkonnou a respektovanou institucí s mezinárodním renomé. "Pevně věřím, že úřad, který jsem spolu s dalšími lidmi vybudoval, si tuto pověst udrží i do budoucna a bude nadále přispívat k bezpečnosti České republiky."