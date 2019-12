Konec roku v Praze bude rušný. Metro bude jezdit déle, ohňostroj nahradí videomapping

Judista Lukáš Krpálek stráví Silvestra v nemocnici v Bangkoku. Nejlepší český sportovec tohoto roku onemocněl na rodinné dovolené v Thajsku a s vysokými teplotami skončil v péči lékařů.

Krpálek zveřejnil fotografie z bangkokské nemocnice na instagramu místo původně zamýšleného přání všeho nejlepšího fanouškům do roku 2020. "Chtěl jsem popřát hezkého Silvestra a vstup do nového roku trošku jinou fotkou. Bohužel ale, tahle je aktuálnější…" napsal Krpálek u snímků, na nichž o něj pečují zdravotní sestry. "Můj Silvestr bude v nemocnici s vysokýma horečkama. Holt konec roku se vším všudy," dodal sarkasticky.

Olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa odjel na dvoutýdenní dovolenou do Thajska nedlouho po druhém triumfu v anketě Sportovec roku ještě před Štědrým dnem. Nemoc narušila jeho přání užít si v zahraničí dosyta rodinu. Nemělo by ale jít o vážný zdravotní problém. "Nebojte se, za pár dní jsem zase zpět připraven v plné síle do roku 2020," vzkázal Krpálek.