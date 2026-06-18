Konec ministra Vojtěcha a jeho „převelení“ má logiku. Ale existují i jiné varianty

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má pověst muže, který v ničem nedokáže odmítnout šéfa ANO a vlády Andreje Babiše. Jestli tomu tak bude i nadále, se možná ukáže v příštích dnech. Babiš by totiž rád ovládl Prahu, jenže mu k tomu chybí vhodný kandidát do komunálních voleb. Proto podle některých informací začal zvažovat právě Vojtěcha, který si udržuje v české společnosti poměrně vysokou podporu.
Je to už dvanáct let, kdy se Adam Vojtěch začal pohybovat v bezprostřední blízkosti Andreje Babiše. Bylo to brzy po vysoké škole, kdy nastoupil k Babišovi, který v té době dělal ministra financí ve vládě sociálního demokrata Bohuslava Sobotky. Babiš svěřil Vojtěchovi post tajemníka a cíleně ho nasměroval k tomu, aby se začal školit v managementu se zaměřením na zdravotnictví. Když se pak v roce 2021 ujal vlády, bylo jasné, koho udělá ministrem tohoto resortu.
A přestože spojenectví Babiše a Vojtěcha prošlo různými těžkými zkouškami, včetně covidové kalamity, zůstali spojenci. Vojtěch sice odešel v roce 2022 z ministerského postu na místo velvyslance ve Finsku, ale když ho Babiš „povolal“ na podzim loňského roku zpět do vlády, Vojtěch na to kývl. Idyla ale vydržela jen několik měsíců. Jejich spojenectví začíná mít pořádné trhliny.
Staronový ministr zdravotnictví totiž dává opakovaně najevo, že pobyt ve vládě s SPD a Motoristy sobě není jeho „šálkem čaje“. Má k nim řadu výhrad, navíc musí čelit snaze SPD oslabit očkovací strategii, za kterou zatím pevně stojí i přes kritiku SPD. Do toho je evidentní, že od něj Babiš očekává lepší výkony. To potvrzuje ostrý vytýkací dopis, na který upozornilo Aktuálně.cz.
Babiš má pocit, že Vojtěch nedokáže najít úspory ve výdajích na zdravotnictví. Žádá po něm proto nápravu. Chce například, aby bezodkladně zavedl povinné elektronické žádanky a umožnil sdílení dat mezi lékaři a pojišťovnami. Premiér také tlačí na rozšíření jednodenní chirurgie a celkovou přeměnu nemocniční sítě. Kromě toho volá po centralizaci nákupů zdravotnických prostředků a zpřísnění dohledu nad jejich cenami.
Z tónu dopisu a termínů je jasné, že Babiš chce toto všechno pokud možno co nejrychleji, což nebude pro Vojtěcha vůbec jednoduché splnit. Je proto docela možné, že zvažuje odchod, pro který by se teď mohl docela elegantně rozhodnout.
Babiš totiž nutně hledá kandidáta na primátora Prahy. A to už několik dlouhých měsíců. Hnutí ANO žádné výraznější tváře v Praze nemá a ve volbách obyčejně propadne. Dosavadní pražská jednička ANO Ondřej Prokop se navíc dostal do potíží – nedokáže důvěryhodně vysvětlit, proč mimo jiné zamlčel koupi tří družstevních bytů, na což upozornily Seznam zprávy. Tím začal ztrácet u voličů i u samotného Babiše.
„Pan Prokop to musí veřejně vysvětlit,“ prohlašuje Andrej Babiš. Vlivný poslanec za ANO v Praze Patrik Nacher k tomu dodává, že mu přijde dosavadní vysvětlování Prokopa „podivné“. Samotný Prokop už několik dní mlčí, na otázky nereaguje a slibuje, že prý všechno vysvětlí v pátek. „Úplného lotra ze mě dělají,“ postěžoval si Prokop, který ale sám přiznává, že do majetkového přiznání skutečně nepsal družstevní podíl ve třech bytech.
Nejprve se spekulovalo o tom, že by Babiš připsal do čela pražské kandidátky někdejšího protidrogového koordinátora Pavla Béma, se kterým si Babiš až do roztržky kvůli kratomu rozuměl. Teď podle kuloárních informací zvažuje Adama Vojtěcha. Současný ministr zdravotnictví by totiž – kromě jiného – pohlídal výstavbu plánované pražské supernemocnice. Ta má vyrůst na pozemcích v pražských Vinohradech.
Jestliže by skutečně k výměně Vojtěcha za Prokopa došlo, rýsovalo by se pro Babiše i výhodné řešení na postu ministra zdravotnictví. Podle některých zdrojů je jednou ze zvažovaných variant příchod poslance Motoristů Borise Šťastného. Ten je profesí lékař, k tomu ve zdravotnictví podnikal a jako manažer by si s Babišem patrně rozuměl. Šťastný je sice ministrem pro sport, prevenci a zdraví, ale v tomto by ho mohl vystřídat zmiňovaný Nacher. Zvláště když se sportu a pohybu hodně věnuje jako místopředseda Poslanecké sněmovny.
V kuloárech se hovoří i o dalším možném nástupci. Tím je Jiří Votruba – současný náměstek pro léčebnou péči pražské Všeobecné fakultní nemocnice. S ním by Babiš podle kuloárních informací nemusel předávat vedení resortu koaličnímu partnerovi a měl by zdravotnictví stále pod kontrolou.
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