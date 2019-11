Konec Mezinárodního dětského kříže. Organizaci, která se zastala Babiše, zrušil soud

Pokud se nestane něco mimořádného, samozvaná humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž přestane existovat. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, soud rozhodl o jejím zrušení. Rozhodnutí není pravomocné. Organizace proslula především svým prohlášením, jímž se ve sporu o syrské sirotky postavila za premiéra Andreje Babiše. Vysloužila si také trestní oznámení od Finančního analytického úřadu.

"Právnická osoba Mezinárodní dětský kříž se dnem právní moci tohoto výroku zrušuje a nařizuje se její likvidace," potvrdila Aktuálně.cz Markéta Puci, mluvčí Městského soudu v Praze, jenž rozhodnutí vydal. Verdikt pochází z 15. listopadu, řízení o zrušení zmíněné organizace zahájil soud letos v červenci. Dětský kříž už má přiděleného svého likvidátora.

Mezinárodní dětský kříž se prohlašuje ze respektovanou organizaci mající na poli humanitární činnosti své pevné místo. Jenže v oboru na něj nelze získat žádné reference. Jeho prezidentkou má být lékařka Taťjana Horáková, ale její skutečnou identitu není možné doložit. Organizace také hrubě zanedbávala své formální povinnosti, ve spolkovém rejstříku dlouhodobě neuváděla zákonem požadovaná data.

"Bylo zjištěno, že právnická osoba nepřizpůsobila zapsaný stav stavu požadovanému zákonem, Městský soud v Praze ji vyzýval třikrát k odstranění nedostatků. Právnická osoba na výzvu k odstranění vad nereagovala a vytýkané nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny," uvedla jeden z důvodů zrušení mluvčí Puci. Dětský kříž například od roku 2014 nezakládal do rejstříku patřičné listiny.

Organizace nemá zapsané ani statutární orgány. Do rejstříku sice zanesla stanovy, ty jsou však nedatované. Ani z nich nevyplývá, kdo je schválil. Problém rovněž vyvstal i s uváděnou oficiální adresou v ulici Politických vězňů v Praze. "Zdejšímu soudu je z vlastní činnosti známo, že na adrese, kterou má právnická osoba zapsanou ve spolkovém rejstříku jako sídlo, nesídlí," poznamenala mluvčí Puci.

Dětský kříž má na odvolání 15 dní

Budova s oficiálním sídlem Mezinárodního dětského kříže patří KSČM, s komunistickou stranou je organizace propojená ještě v jednom ohledu. Ve zmíněných stanovách pro změnu uvádí jako adresu objekt v Ústí nad Labem, jenž patří rovněž komunistům. Ani v jedné budově však není možné dětský kříž nalézt. Organizace nemá svou webovou stránku, nikde nezveřejnila kontaktní údaje a nezřídila si ani datovou schránku.

Soudu se kvůli tomu nepodařilo doručit trojici výzev, které předcházely aktuálnímu zrušení. Komunikoval s ní přes úřední desku. Aktuální rozhodnutí o zrušení není pravomocné, lze se proti němu do 15 dnů od jeho doručení odvolat. Vzhledem k předchozí pasivitě dětského kříže, jenž s úřady nekomunikuje, je pravděpodobné, že odvolání nepadne. V takovém případě nastoupí likvidátor.

Mezinárodní dětský kříž Organizace dodala své stanovy do obchodního rejstříku loni 7. prosince. Jsou nedatované, neuvádějí ani žádná jména. Podle dokumentu se přitom organizace v době vzniku stanov nazývala Helios - Mezinárodní humanitární organizace lékařů. Podle stanov je výkonným orgánem spolku výbor složený z jednoho předsedy a tří místopředsedů, nejvyšším orgánem je pak mezinárodní konference. "Sídlem organizace je Česká republika, odkud řídí 29 národních jednotek v různých zemích světa, své zahraniční mise v krizových regionech," uvádí v rejstříku organizace.

"Likvidací se začnou podnikat praktické kroky k tomu, aby se vypořádal majetek spolku, jeho aktiva, jeho závazky a výsledkem je výmaz z veřejného rejstříku, čímž zanikne právnická osoba spolku," popsal už dříve pro Aktuálně.cz předseda ústeckého krajského soudu Luboš Dörfl, který se obdobnou agendou zabývá léta, v čem spočívá likvidace.

V obecné rovině platí, že pokud po zrušeném spolku zůstane majetek, zachází se s ním podle stanov. Převede se třeba na jinou organizaci s obdobným zaměřením, ostatně tak to má ve stanovách uvedené i dětský kříž. Jestli však nějaký majetek spravuje či vlastní, z dostupných dokumentů nevyplývá. Ostatně samotné stanovy se v rejstříku objevily teprve loni v prosinci, přestože tou dobou měl dětský kříž existovat už řadu let.

Trestní oznámení od FAÚ

Do povědomí širší veřejnosti vstoupil Mezinárodní dětský kříž loni v září. Tehdy vznesla lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová návrh, zda by Česko nepřijalo 50 syrských dětí. Premiér Andrej Babiš se proti této myšlence ostře ohradil. Do následné politické diskuse vstoupila organizace prohlášením, v němž podpořila premiéra. Provolání se objevilo na webu Lidovky.cz ze svěřenského fondu, kam Babiš uložil svůj holding Agrofert.

Stanovisko dorazilo do Lidových novin přes Úřad vlády. Když se nepodařilo doložit důvěryhodnost dětského kříže, redakce za dvě hodiny prohlášení z webu stáhla. Postupem času vyvstaly v souvislosti s Mezinárodním dětským křížem pochybnosti. Jak už dříve upozornilo Aktuálně.cz, Finanční analytický úřad, správní úřad pod střechou ministerstva financí monitorující podezřelé finanční toky, podal na organizaci trestní oznámení.

"Finanční prostředky, které byly na podporu této organizace darovány tuzemskými i zahraničními subjekty, skončily na účtech dalších osob. FAÚ podal trestní oznámení," uvádí výroční zpráva Finančního analytického úřadu za rok 2018. Deník N upozornil, že dětský kříž prostřednictvím Plzeňského biskupství přesvědčil Vatikán k daru 2,5 milionu korun na stavbu chirurgické kliniky pro dětské oběti válek v Zahořanech na Benešovsku. Klinika dodnes nestojí.

Aktuálně.cz v reakci na text o oznámení FAÚ přišel anonymní e-mail od člověka, který se prezentoval coby představitel kříže. Doména e-mailu odkazovala na francouzský překlad názvu organizace. "Paní prezidentka je vážně nemocná. Nepodepisujeme z prostého důvodu - nechceme svá jména číst v neobjektivních a osočujících článcích," uvedl pisatel. Aktuálně.cz nyní na adresu zaslalo dotazy ke zrušení dětského kříže, nikdo na ně nereagoval.