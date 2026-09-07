Konec manipulací se sportovními soutěžemi, Česko se připojí k úmluvě

Česko se připojí k úmluvě proti manipulaci se sportovními soutěžemi. V pondělí s tím souhlasila vláda, vyplývá z výsledků jednání. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) ČTK sdělil, že Česko mělo v této oblasti dlouhodobé rezervy. Z evropských zemí úmluvu kromě Česka neratifikovalo jen pět států.
Šťastný o nutnosti úmluvu přijmout hovořil zejména po březnové korupční kauze, která souvisela se sázením na fotbalové zápasy. Pro dokončení procesu musí ještě dokument projednat Sněmovna.
„Manipulace sportovních soutěží nemá ve sportu místo. Jsem rád, že vláda v pondělí schválila můj návrh na přistoupení České republiky k Macolinské úmluvě. Je to důležitý krok k posílení integrity českého sportu,“ uvedl Šťastný.
Integritou sportu se obvykle myslí boj nejen proti manipulacím, ale také dopingu nebo za rovné podmínky pro sportovce. Na síti X Šťastný doplnil, že další vlastní systém chystá také Národní sportovní agentura (NSA). Takzvaná „integrity unit“ bude podle něj koordinovat spolupráci sportovního prostředí, policie, celní správy nebo ministerstev financí, vnitra a spravedlnosti.
„Chceme, aby jednotlivé instituce dokázaly rychleji sdílet informace, lépe spolupracovat a společně účinněji chránit férovost a integritu českého sportu,“ dodal.
Samotný podpis podle důvodové zprávy nevyžaduje žádné legislativní změny v oblasti sportu, trhu, regulace reklamy nebo trestního práva. „Provádění závazků vyplývajících z úmluvy může mít dopad na státní rozpočet ČR či veřejné rozpočty. Finanční a rozpočtový dopad nelze přesně stanovit, záleží na způsobu implementace na národní úrovni,“ píše se v materiálu.
Podle úmluvy, která platí od roku 2015, boj proti manipulaci nemá být pouze věcí sportovních svazů. Státy mají koordinovat veřejné orgány a zároveň spolupracovat se sportovními organizacemi, pořadateli soutěží a provozovateli sázek. Počítá ale i s tím, že manipulace může existovat i bez vazby na sportovní sázky nebo trestnou činnost.
Za manipulaci soutěží se podle úmluvy považuje úmyslná dohoda, jednání nebo opomenutí, jehož cílem je nezákonně změnit výsledek nebo průběh soutěže, aby někdo získal neoprávněný prospěch. Úmluva počítá i s ochranou oznamovatelů, sportovci mají svá podezření nebo obdržené nabídky neprodleně nahlašovat.
„Každá ze stran (úmluvy) přijme taková legislativní nebo jiná opatření, která mohou být nezbytná k tomu, aby provozovatele sportovních sázek zavázala k tomu, aby (...) neprodleně oznamovali jakékoli nepoctivé nebo podezřelé sázení,“ uvádí dokument.
Mezi opatřeními může být podle úmluvy i zavření provozoven nelegálních sázek nebo znemožnění poskytování služeb na dálku, zákaz reklamy nebo blokování finančních toků. Sportovním klubům, které nebudou uplatňovat předpisy pro boj proti manipulaci se sportovními soutěžemi, může být částečně či zcela zastaveno financování.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí včetně karvinského primátora Jana Wolfa (nestr., dříve SOCDEM). Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila 47 disciplinárních řízení. V červnu pak komise rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy.
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