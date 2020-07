Konec samozvaným lékařům a falešným radám. Jak má fungovat Vojtěchův informační web

Kateřina Hlaváčková, Zuzana Zavadilová

Zjistit, jakou nemocí člověk trpí či kde najde nejbližší ordinaci, by nyní mělo být snadnější. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo Národní zdravotnický informační portál, kde lidé najdou experty ověřené popisy onemocnění, jejich léčbu i prevenci. Hodlá tím zlepšit zdravotní gramotnost a bojovat s nepřesnými a falešnými informacemi ze světa zdraví.

"Skrz média a další informační kanály tečou různé informace o zdraví, u kterých ale bohužel víme, že se na ně nedá vždy spolehnout," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Podle něj to bude první stránka, na které všichni najdou data o zdraví na jednom místě. Garantovaná je ministerstvem zdravotnictví i Národním zdravotním ústavem.

Dosud na Národním zdravotnickém informačním portálu (NZIP) vzniklo na tisíc příspěvků ověřených experty - popis příznaků onemocnění, jejich léčby i prevence. Na interaktivní mapě také uživatelé mohou vyhledat nejbližší lékárnu či ordinaci.

"Lidé se zdravotními potížemi by měli být schopni zjistit dostatečné informace, aby nebyli zbytečně vystrašení," přiblížil ministr zdravotnictví. Umí si představit, jak pacienti NZIP využívají i na mobilních telefonech v čekárnách u doktorů.

K dispozici budou také videa, která dané onemocnění pacientům více přiblíží. "Mohou si například poslechnout, jak zní černý kašel. Následně je navedou k dalšímu správnému řešení," vysvětlil ředitel Státního zdravotního ústavu a odborný garant projektu Pavel Březovský. Podobně si zájemci k tématu mohou poslechnout i podcast.

Zkušební uživatelé však na webu nejčastěji hledali a využívali interaktivní mapu ordinací. "Informace čerpá z Národního registru poskytovatelů zdravotnických služeb, dosud ale chybí údaje o tom, zda zdravotnická centra přijímají nové pacienty," dodává koordinátor NZIP Martin Komenda. Podle něj je sdílení dostupnosti na zdravotnických zařízeních.

Otevírací hodiny mapa ukazuje jen u některých ordinací. "S tím ale nic neudělá ministerstvo, Ústav zdravotnických informací a statistiky ani odborné společnosti. To už je jenom na poskytovatelích," řekl Aktuálně.cz Komenda. Funkci by rád do systému dodal, podle něj se takové rozšíření chystá.

O to, aby se do mapy dostali, se sami zdravotníci starat nemusí. "Zařízení mají povinnost být v registru zapsána, nám už zbývá je jenom zapsat. Obratem se nám také vždy zapíše, pokud činnost ukončí či začnou," upřesnil Komenda.

Projekt se bude dál rozvíjet. Diskusní fóra však odborníci neplánují

Portál není finální. "Je to živý organismus, ne status quo. Stále se budou objevovat nové aktuální informace a články, které projdou autorizací a kontrolou odborníků," plánuje Vojtěch. Právě do honorářů autorů odborných textů vložilo ministerstvo část nákladů. V celkové výši se investice pohybovala v řádu nižších jednotek milionů korun.

"Na projekt a jeho další rozvoj jsme získali evropský grant. Snažili jsme se ale maximálně využít interní vývoj. Nezapojili jsme tedy například externí firmy z informačních technologií," vysvětlil ministr zdravotnictví. Podle něj se bude další podoba portálu odvíjet také od zpětné vazby uživatelů, kterou web umožňuje.

V přípravné fázi projektu uvažovali odborníci i o možnosti diskusních fór. "Rozhodli jsme se ale, že prozatím touhle cestou nepůjdeme. Řídit a směřovat debatu slušným a konstruktivním způsobem je velmi obtížné," uvedl pro Aktuálně.cz koordinátor Komenda s tím, že by udržování diskuse bylo poněkud nákladné. "Pokud ale bude tlak ze strany veřejnosti, můžeme se o takové možnosti bavit," dodal.

Stránku se bude ministerstvo zdravotnictví snažit přizpůsobit také zdravotně postiženým uživatelům. "Proto budeme i nadále testovat. Uvidíme také, jak se lidé na stránce chovají, na co web například nenajde výsledek," prohlásil Komenda. Kvůli změnám se bude pravidelně scházet určená rada.

V pražském Karlíně dnes @adamvojtechano představil Národní zdravotnický informační portál. Lidem by měl pomoci ve vyhledávání ordinací i ověřených informací o onemocněních. Ve videu ho přibližuje odborný garant projektu Pavel Březovský. pic.twitter.com/AivjXyi2dm — Kateřina Hlaváčková (@hlavackovak) July 23, 2020

Nechceme konkurovat Googlu, říká koordinátor portálu

NZIP pomůže laické veřejnosti najít denně aktualizované informace. "Portál bude uživatelsky přívětivý z hlediska pacienta či jeho rodinného příslušníka. Lidé chtějí například vědět, jak bude léčení probíhat či jaké možnosti mají z hlediska pracovního práva," uvedl ředitel Státního zdravotního ústavu a odborný garant projektu Pavel Březovský.

Podle předsedy České lékařské společnosti Jana Purkyně Štěpána Svačiny je pak nový web zaměřen také na prevenci. "Když se zeptáte pacienta, proč dostal cukrovku nebo infarkt, tak to neví. To základní je, aby k diagnóze vůbec nedošlo. Pacienti se například ptají, jak mohli dostat cukrovku, když nejedí sladké," uvedl Svačina.

Signálem pro vytvoření portálu byla podle náměstkyně ministra zdravotnictví Aleny Šteflové nízká zdravotní gramotnost Čechů. Tedy schopnost umět si vyhledat informaci, porozumět jí a vyhodnotit.

Podle evropské studie z roku 2015 totiž Česko patřilo k zemím, kde procento lidí s nižší gramotností tvořilo téměř 60 procent populace. Průměr Evropy byl méně než 50, některé státy však dosáhly i pod 40. "Není to jen chyba na straně občanů, ale i na straně nás. Musíme umožnit vyhledávání garantovaných informací," uvedla náměstkyně.

Problém se projevil například i v případě pandemie při šíření dezinformací a hoaxů o údajných metodách léčby a prevence koronaviru. V Česku proti fake news spojeným s koronavirem působila skupina dobrovolníků C19 Dezinfoservis, která varovala před nejrůznějšími nepravdami.

"Nejčastější byly dezinformace o původu viru. Obecně se šířilo, že virus byl vytvořen v laboratořích. Velkou část lživých informací tvořily také údajné výroky lékařů o tom, že žádná taková nemoc neexistuje a že nemocnice jsou prázdné," uvedl pro Aktuálně.cz vedoucí programu factcheckingu a mediálního vzdělávání z organizace Transitions Jaroslav Valuch, který projekt pomáhal koordinovat. Dodal také, že velmi se šířily i neodborné rady a tipy, jak nákaze předejít či ji vyléčit. Doporučováno bylo pít teplou vodu či konzumovat jedlou sodu.

Náměstkyně dodala, že při tvorbě stránek se na ministerstvu inspirovali například dánským, australským a především rakouským portálem, s nímž se nejvíce ztotožnili. Projekt začal tým z Ústavu zdravotnických informací a statistiky na ministerstvu zdravotnictví před dvěma lety. Rakouskému portálu však trvalo tři roky, než ho lidé začali plně využívat.

Dle koordinátora projektu Martina Komendy bude nějaký čas trvat, než robotické mechanismy NZIP zpracují. "Nechceme konkurovat Googlu. Je jasné, že spousta lidí ho bude dál využívat. Snažíme se ale dělat vše proto, abychom byli ve výsledcích vyhledávání co nejvýše," uvedl s tím, že pomoct by jim k tomu měly nové autorské texty a vazba na další garantované státní weby.

E-recepty i lékový záznam pacienta? Na digitalizaci chybí peníze

Národní zdravotnický informační portál je součástí Národní strategie zdraví 2020. "O projektu už se hodně dlouho mluví, plán je tu řadu let, ale nikdy předtím naplněn nebyl," řekl Adam Vojtěch. Koronavirová epidemie však podle něj ukázala, že elektronizace je podstatná i pro zvládání krizí.

Digitalizace medicíny má totiž podle zprávy hodnotící plnění Národní strategie elektronického zdravotnictví s opatřeními na roky 2016 až 2020 nejvyšší potenciál pro zlepšení zdraví Čechů.

"Díky elektronizaci je možné ušetřit za léčiva, odbourávat nadbytečná vyšetření, zkracovat délku pobytu v nemocnici či omezit časté návštěvy v ambulancích," uvedlo ministerstvo.

Informační portál souvisí s návrhem zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou by vláda mohla dostat do konce září a přijmout nejdřív v příštím roce. Ministerstvo zdravotnictví mělo původně návrh normy předložit do března, ale s přípravami se zpozdilo.

Podle hodnoticí zprávy na digitální transformaci chybí peníze a není ani dost míst pro odborníky, kteří by ji zajistili. Do státní služby se také nedaří získat a udržet experty na informační technologie. Resort poznamenal, že by vláda měla ministerstvu financí uložit, aby rozpočet zdravotnictví posílilo tak, aby zvládlo plnit cíle projektu Digitální Česko.