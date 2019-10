Kondolenční kniha Aktuálně.cz: Napište svůj vzkaz či vzpomínku na Karla Gotta

před 3 minutami

Martin

Karlovy bych přál, aby se dostal nejen do toho hudebního (vymyšleného) nebe, ale hlavně do toho pravého Božího - takový člověk by si to zasloužil. Kájo, vzpomínáme na Tebe s úctou! Čest Tvé památce - nikdy nezapomeneme!!!