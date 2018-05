Komunisté sobě: Sýse navrhl na medaili kolega ze spolku, který sdílí adresu s KSČM

Redakce Aktuálně.cz zmapovala příběh nominace na státní vyznamenání kontroverzního komunistického literáta, který přirovnává listopad 1989 k Mnichovu.

Praha - Prosadit kontroverzní osobnost na státní vyznamenání je ve sněmovně jednodušší, než by se mohlo zdát. Ukazuje to případ komunistického básníka Karla Sýse, kterému poslanci odsouhlasili nominaci na medaili Za zásluhy. Zda ji obdrží, bude záviset na rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana.

Na počátku se za návrh postavil spolek Unie českých spisovatelů, jehož je Sýs předsedou. Záda mu nekryje nikdo jiný než Michal Černík, muž, který Sýse na státní vyznamenání navrhl.

Černíkův návrh na vyznamenání jeho spolkového předsedy putoval do Poslanecké sněmovny, kde se sešel spolu s ostatními návrhy od občanů a organizací 31. března letošního roku. Podle dokumentu, který měli poslanci při hlasování k dispozici, podával Černík nominaci jménem spolku. V záhlaví Sýsova profilu v dokumentu je uveden jako jeho místopředseda.

Spolek kritiků poměrů

Unie českých spisovatelů není velkým spolkem. Za neangažovaně znějícím názvem se nachází uskupení kritiků společenských poměrů a polistopadového demokratického zřízení.

Poslední valné hromady, která volila předsednictvo, se podle zápisu v obchodním rejstříku účastnilo 49 členů, tedy potřebná nadpoloviční většina. Devět ze třinácti členů předsednictva včetně Sýse a Černíka bylo v tajném hlasování zvoleno hlasy všech delegátů, ostatním do plného počtu chybělo pár hlasů.

Spolek se hlásí k ambici sdružovat české spisovatele, literární vědce a kritiky, stejně jako šířit informace z literárního oboru a popularizovat ho. V posledních čtyřech letech na svém webu vydal čtyři články: kritizoval "válečné agrese ve světě", nezájem ze strany médií, "rabující kapitalisty" i Národní muzeum pro úmysl odstranit z panteonu bustu komunistického novináře a odbojáře Julia Fučíka.

Zároveň spolek uděluje vlastní ceny. V minulosti je dostala řada kontroverzních osobností, například spisovatel Vlastimil Vondruška, filmař Zdeněk Troška, kritik veřejnoprávních médií Petr Žantovský či bojovnice proti církevním restitucím Lenka Procházková.

Tři zmíněné muže pojí i medaile Za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana, v předchozích letech jeho vlády ale spolek návrhy na vyznamenání nepodával.

Korespondenci spolek přijímá v pražské ulici Politických vězňů, ve stejném domě, v němž sídlí KSČM. Na ústředně KSČM sice nemají telefonní číslo na místopředsedu spolku Černíka, na jeho šéfa Karla Sýse, který je zároveň redaktorem stranických Haló novin, ale přepojí ochotně.

Literátovi, který v minulosti například přirovnal listopad 1989 k mnichovské dohodě a stěžoval si na nezájem médií, ale do řeči není. "Dobře, tak nic, tak na shledanou," pokládá telefon, jakmile se dozví, že mluví s novinářem.

Černík na e-mailový dotaz Aktuálně.cz, do jaké míry je předsednictvo spolku personálně propojené s KSČM a proč Sýse navrhl, nereagoval. Nebyl k zastižení ani na svém domácím telefonním čísle.

Osvojitelé z ANO a KSČM

Komunistický poslanec Leo Luzar říká, že podvýbor pro státní vyznamenání dostává každoročně více návrhů, koho ocenit, některé ale nejsou myšlené vážně. "Musí se najít osvojitel z řad podvýboru," vysvětluje Luzar, který návrh vyznamenat Sýse v podvýboru předložil. Osvojili si ho Stanislav Berkovec z hnutí ANO a Antonín Staněk z ČSSD. "Nekádrujme lidi," odmítl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Staněk výhrady proti Sýsovi.

Osvojitel se tedy našel. Dalším krokem bylo projednání v podvýboru pro vyznamenání a tvorba příslušného sněmovního dokumentu s medailony, které mají poslancům sloužit jako pomůcka v orientaci, jak se při hlasování rozhodnout.

Dokument však nepodléhá žádné kontrole. "Buď je dodá sám navrhovatel, nebo je z návrhu sestavují zaměstnanci kanceláře sněmovny," říká šéf podvýboru a místopředseda sněmovny, pirátský poslanec Vojtěch Pikal. V případě literáta Sýse byl podle něj autorem odůvodnění přímo Sýsův kolega Michal Černík. Revizi podle něj texty nepodléhají.

Pikalův kolega z podvýboru Luzar říká, že na sněmovní dokument s profily navržených nedal. "Přečetl jsem ho, ale nevím, kdo to psal či zda to bylo převzato od navrhovatele. Do medailonků se může teoreticky psát cokoliv, tak si ta jména ještě prověřuji a dělám si obrázek sám," řekl Aktuálně.cz Luzar.

Redakce Aktuálně Černíkův původní návrh získala. Z porovnání je zřejmé, že text v medailonu pro poslance je pouze nekritickým extraktem toho, co o šéfovi svého spolku napsal sám Černík.

Ten v návrhu uvádí, že je Sýs "za své nekompromisní postoje osočován a literárně umlčován především kulturními snoby tzv. pražské kavárny a pravicovými redaktory českých veřejnoprávních a soukromých sdělovacích prostředků". Vyznamenání by podle něj pro "zakazovaného a dehonestovaného" Sýse bylo aktem rehabilitace. Oceňuje na něm i odpor proti vojenským intervencím Západu v Jugoslávii a Iráku.

Vyznamenání má dostat muž, který chtěl svrhnout komunisty

Kritika za podpoření Sýse mířila především na piráty. Pro ale byli i poslanci ANO, sociální demokracie, SPD a komunistů (záznam hlasování zde). Za dané konstelace by se Sýse podařilo prosadit i bez ČSSD a pirátů.

Pirát Vojtěch Pikal vzal kritiku na sebe. "Kontroloval jsem si osobnosti, které připravovaly násilný puč, válečné letce, co v zásadě jen plnili rozkazy, údajné rasisty, gestapácké donašeče, dětský básničkář mě nenapadl," kál se. Tím ale jen vzbudil novou vlnu kritiky kvůli necitlivému vyjádření o veteránech druhé světové války.

Pikal pak Aktuálně.cz řekl, že jeho vyjádření shrnovalo výhrady, které se mu k návrhům sešly na stole. Nechtěl říci konkrétně, která patří ke komu, v některých případech to ale lze odvodit.

"Osobností, která připravovala násilný puč" - alespoň podle optiky komunistů po únoru 1948 -, byl veterán druhé světové války, major Květoslav Prokeš. Ten se po komunistickém převratu pokusil připravit povstání s cílem obnovit demokratické poměry v Československu. Akce byla zamýšlená jako rozsáhlá, s pomocí mimopražských vojenských posádek i těžkých zbraní. Komunistům se ale podařilo ji rozkrýt a účastníky pozatýkat. Prokeše a dalších pět mužů v roce 1949 popravili.

Válečnými letci, kteří "v zásadě jen plnili rozkazy", byli myšleni Josef Ocelka a Josef Bernat. První stál u vzniku 311. bombardovací perutě ve Velké Británii, byl i jejím velitelem. Bernat zase podnikl 41 náletů nad nacisty ovládaná území, což byla obzvlášť pro české letce s ohledem na riziko mučení a popravy v případě zajetí mimořádně riskantní aktivita.

Výtka z rasismu zase podle všeho mířila na Dana Vávru, českého herního vývojáře světově úspěšného titulu Kingdom Come, který hráče zavedl do husitských Čech 15. století. Vávra je k soudobé společnosti značně kritický, veřejně známé obvinění z rasismu ale vycházelo především z kritiky, že se v herním prostředí světa Kingdom Come nevyskytují černoši.