Komunisté mají nového předsedu. "Konec Konečné je výrazná ztráta," míní expert

ČTK

Novým předsedou KSČM se stal dosavadní stranický mluvčí Roman Roun. Na uzavřeném sjezdu v pražském Top Hotelu podle informací ČTK porazil dnes ve druhém volebním kole místopředsedu komunistické strany Milana Krajču. Roun vystřídal v čele KSČM europoslankyni Kateřinu Konečnou.

Volební štáb Stačilo!
Volební štáb Stačilo! v Ostravě, Roman Roun.Foto: HN
Konečná se už o pozici v čele komunistické strany neucházela. Rezignaci ohlásila po loňském volebním neúspěchu hnutí Stačilo!, v němž vedle KSČM figurovali například sociální demokraté.

Zájem o předsednickou pozici KSČM měla podle dřívějších informací pětice lidí. Vedle Rouna a Krajči to byli bývalý poslanec Leo Luzar, předsedkyně pražské organizace komunistické strany Petra Prokšanová a provozovatel internetového kanálu TV Bureš na youtube Petr Bureš z Ústeckého kraje. Místopředsedy komunisté zvolí v nedělní části sjezdu.

Konečná v projevu před 175 delegáty podle stranického webu Naše pravda řekla, že KSČM navzdory volebním neúspěchům neprohrála. "Ačkoliv nás pohřbívali a investovali do toho mnoho peněz a sil, přesto nás nedokázali zničit," řekla. Ve vystoupení podle webu také kritizovala bývalou vládu Petra Fialy (ODS), a to zejména kvůli ekonomické situaci.

Konec Konečné ve stranickém čele je podle politologa Michala Malého z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro KSČM výraznou ztrátou. Ačkoli neuspěla ve sněmovních volbách, zůstává jednou z nejviditelnějších osobností české politiky, sdělil ČTK. Nový předseda bude mít podle Malého obtížnější pozici mimo jiné kvůli menší míře veřejné známosti, než jakou měla Konečná. "V tomto smyslu se může ocitnout v situaci podobné vedení Sociální demokracie po nástupu Jiřího Nedvěda. Širší veřejnost jej zkrátka nebude znát," uvedl.

Meeting hnutí Stačilo
Meeting hnutí Stačilo na Václavském náměstí v Praze, zleva Daniel Sterzik (Vidlák), Kateřina Konečná. Můstek, Praha, 13.9.2025.Foto: HN

Výměna předsedy podle politologa patrně výrazně nezmění postavení KSČM. "Strana je dlouhodobě zatlačena mimo hlavní proud stranické soutěže a je velmi pravděpodobné, že i do budoucna bude odkázána na širší volební či protestní formace podobné projektu Stačilo!," podotkl Malý.

KSČM vypadla ze Sněmovny ve volbách v roce 2021. K návratu do poslaneckých lavic jí o čtyři roky později nepomohl ani projekt Stačilo!, hnutí nezískalo potřebných pět procent hlasů. Komunistická strana nemá zastoupení ani v Senátu.

Konečná stranu vedla od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Do Evropského parlamentu byla zvolena třikrát, naposled před dvěma lety za hnutí Stačilo! Nyní chce zůstat řadovou členkou.

Vít Škrkoň, Daniel Holzer, fotbalista, sportovec

Baník se po další drtivé výhře nad Táborskem zachránil v první lize

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě Karel Pojezný a ještě do poločasu zvýšil Vít Škrkoň. Po změně stran se prosadili Marek Havran, Daniel Holzer a podruhé Škrkoň.

Běloruská opoziční politička Maryja Kalesnikavová na konferenci GLOBSEC. Praha, 21. května 2026.

Strávila pět let v drsném vězení. „Vždy jsem byla svobodná,“ říká sokyně diktátora

Když v roce 2020 celý svět sledoval běloruský boj o svobodu po zfalšovaných volbách, byla Maryja Kalesnikavová u toho jako jedna z hlavních aktérek. Během protestů vedla opozici, režim ji následně po jejich potlačení chtěl odvézt ze země. Ona roztrhala pas a do poloviny loňského prosince byla ve vězení. Američané tehdy domluvili propuštění výměnou za zmírnění sankcí na hnojiva.

