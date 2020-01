Černohorský: Kauza OKD poškodila důvěru občanů. Komunisté chtějí další vyšetřování

Případ privatizace a následného krachu těžební společnosti OKD nenávratně poškodil důvěru občanů ve spravedlnost a demokratický systém parlamentní demokracie. Ve sněmovně to ve čtvrtek prohlásil předseda vyšetřovací komise k OKD Lukáš Černohorský. Komunisté vyzvali vládu, aby se privatizačními zločiny zabývala.

Sněmovna se ve čtvrtek zabývala závěrečnou zprávou komise, která měla za úkol zjistit, kdo nese za vývoj kolem firmy odpovědnost. Komise už loni oznámila, že podá několik trestních oznámení, například na bývalé ministry. Měla by je podat nejpozději právě ve čtvrtek.

"Je totiž důležité říci, že kauza OKD po sobě nezanechala jen obrovské materiální škody, vyčíslitelné penězi, ale také nenávratně poškodila důvěru občanů ve spravedlnost a demokratický systém parlamentní demokracie," prohlásil Černohorský. "Dovoluji si tvrdit, že minimálně já jsem během vedení komise obdržel od občanů spoustu reakcí, které se shodovaly s tímto tvrzením v několika bodech. A to sice, že nevěří ve spravedlivé potrestání viníků, ve fungování systému a že celé vyšetřování je jakýmsi honem na čarodějnice," doplnil.

Komise chce podat trestní oznámení na bývalé ministry za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a za ODA Vladimíra Dlouhého a Jiřího Skalického. Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček, kteří byli s OKD spojeni, i další lidé.

Někdejší ministr a nynější prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý se chce k závěrům komise vyjádřit odpoledne. Loni uvedl, že je přesvědčen o tom, že se žádného protizákonného jednání nedopustil. Někdejší ministr financí a pozdější premiér Sobotka už loni v říjnu uvedl, že pokládá trestní oznámení za politicky motivované a nepodložené.

Zaorálek závěry zpochybnil

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) zpochybnil některé závěry sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD. Podávání trestních oznámení označil při čtvrtečním sněmovním projednávání zprávy komise za laciný postup. Uvedl, že zprávu dal státnímu zastupitelství k posouzení, zda byl v některém z bodů zákon porušen.

"Připadá mi, že jste navršili celou řadu jmen, a domnívám se, že je to trošku takové laciné," uvedl Zaorálek, který v komisi působil před jmenováním do vlády. Zaorálek zpochybnil například tvrzení zprávy o tom, že vláda vložila byty do majetku OKD protiprávně. Neobstojí podle něho myšlenka, že kvůli tomu nadále patří státu. "Neznamená to, že bylo v pořádku, jak stát v 90. letech s byty zacházel," zdůraznil.

Komunisté vyzývají Benešovou

Komunisté na základě zprávy sněmovní vyšetřovací komise k historii privatizace těžařské společnosti OKD vyzvali vládu, aby se zabývala privatizačními zločiny. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová by pak měla prověřit právní okolnosti privatizace bytů, které byly do prodeje společnosti zahrnuty.

Podle poslance KSČM Leo Luzara z Moravskoslezského kraje byly byty do privatizace zahrnuty neprávem a Benešová by měla posoudit, zda je možné věc dále vyšetřovat. Představuje si, že ministryně vybere skupinu právníků, kteří věc posoudí.

Připomněl, že nedávno společnost spravující 45 000 bytů po OKD změnila majitele. Podle něj to může souviset s prací sněmovní komise a dál to oddaluje vymahatelnost podmínek, za kterých byly byty privatizovány. "Sám budu zvědav, jak se k tomu vlastník domů postaví," uvedl.

Novým majitelem bytů se přes koupi firmy Residomo stane švédská společnost Heimstaden Bostad patřící mezi největší poskytovatele nájemního bydlení v Evropě. Za koupi společnosti Residomo zaplatí v přepočtu téměř 33 miliard Kč. Transakci začal v polovině ledna posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Residomo je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku. V majetku má hlavně někdejší hornické byty. Bývalá společnost RPG Byty je získala od své mateřské firmy spoluvlastněné podnikatelem Zdeňkem Bakalou, která je koupila v roce 2004 spolu s těžební společností OKD. V privatizační smlouvě se zavázala, že v případě prodeje bytů je nabídne přednostně nájemníkům za netržních podmínek. Společnost ale byty neprodávala, zato v roce 2015 změnila majitele celá firma.