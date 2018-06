Komunisté rozhodli: Budeme tolerovat Babišovu menšinovou vládu

Širší vedení KSČM v sobotu rozhodlo, že komunisté ve Sněmovně podpoří při hlasování o důvěře menšinovou vládu hnutí ANO a sociální demokracie.

Praha - Poslanecký klub KSČM bude ve Sněmovně hlasovat pro důvěru menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD. Po dnešním čtyřhodinovém jednání ústředního výboru komunistů to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.

S rozhodnutím chce nyní seznámit předsedu ANO Andreje Babiše a šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka. ANO a ČSSD mají ve sněmovně dohromady 93 hlasů pro většinu potřebuje 101. S 15 poslanci komunistů získají většinu 108 hlasů.

"Poslanecký klub KSČM při projednání návrhu o vyslovení důvěry vlády bude aktivně podporovat vznik menšinové vlády hnutí ANO a sociální demokracie. Programové prohlášení obsahuje všech sedm priorit, které jsme stanovili jako podmínky vyjednávání," řekl Filip.

Komunisté si pro toleranci kabinetu veřejně kladli především programové požadavky. Před dvěma týdny se usnesli, že toleranci vlády ANO a ČSSD zváží, pokud její programové prohlášení bude obsahovat sedm základních programových požadavků komunistů. Kabinet by měl podle nich například prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před "zcizením do zahraničních rukou".

"Jsem rád, že nakonec došlo k tomu rozhodnutí, že komunisté budou tolerovat, zdůrazňuji tolerovat vládu ANO a ČSSD. A byla to opravdu poměrně dlouhá doba jednání a myslím, že všichni do toho investovali poměrně hodně času, energie, aby vznik dobrý program pro lidi této země," řekl v České televizi místopředseda ANO Richard Brabec. Dodal, že aktivní podpora vlády, o níž mluvil Filip, je zakotvena v toleranční dohodě. "Tam je to, že by měli aktivně podpořit, tedy hlasovat pro vládu," dodal Brabec.

Nyní podle Filipa bude chtít KSČM podepsat s vyjednávacím týmem ANO dohodu o toleranci. Vedení komunistů Filipa vyzvalo, aby do toleranční smlouvy doplnil ještě nějaké body. "Aby bylo procesně zajištěno, že jednotlivé návrhy z těch sedmi priorit budou projednány včas a řádně," řekl Filip. Podle požadavků komunistů mají být jejich priority splněny nejpozději šest měsíců před koncem funkčního období Poslanecké sněmovny.

Pro podporu vlády se vyslovilo podle vedení strany 54 členů ústředního výboru, proti bylo 23 z nich a jeden se zdržel. Filip označil diskusi za odpovídající významu situace. "Ti, kteří to usnesení nevyhráli, usnesení respektují. Víte, že pokud komunisté na něco dají slovo, tak platí," dodal.

"O osudu vlády A. Babiše rozhodl Ústřední výbor KSČM. K tomu snad ani není potřeba nic dodávat," komentoval rozhodnutí KSČM na twitteru předseda opoziční ODS Petr Fiala.

Prezident Miloš Zeman jmenoval novou vládu ve středu. Sociální demokraté obsadili pět křesel, zbylá místa získalo ANO. Prezident ale odmítl jmenovat nominanta ČSSD Miroslava Pocheho ministrem zahraničí a pověřil dočasným vedením resortu Hamáčka, který se současně stal ministrem vnitra. Proti Pochemu měli výhrady i komunisté.