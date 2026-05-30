Komunisté budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nástupce Konečné

Komunisté v sobotu budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nového předsedu. Z jejich čela odchází europoslankyně Kateřina Konečná. Stranu se jí nepodařilo během pěti let, které letos na podzim uplynou od volebního debaklu v roce 2021 a po které byla předsedkyní, vrátit do sněmovních lavic.
Úspěch si Konečná slibovala loni od spolupráce s dalšími stranami v projektu Stačilo!, hnutí ale nezískalo potřebných pět procent. Delegáti sjezdu budou jejího nástupce vybírat z pětice kandidátů, figurují mezi nimi dosavadní mluvčí KSČM Roman Roun, místopředseda pro evropské záležitosti a občanský sektor Milan Krajča a bývalý poslanec Leo Luzar.
Konečná nebude kandidovat na žádnou funkci a zůstane řadovou členkou. Místopředsedy komunisté zvolí v nedělní části sjezdu.
KSČM navázala v roce 1990 na činnost Komunistické strany Československa (KSČ), která v roce 1948 na více než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. V Parlamentu byla zastoupena od vzniku samostatného Česka do roku 2021.
Dlouho se mohla opírat o početnou členskou základnu. V roce 1992 měla přes 350 tisíc členů, v roce 1998 bylo komunistů asi 140 tisíc. K roku 2024 měli komunisté zhruba 16 tisíc členů, k poslednímu lednu loňského roku to bylo 15 231. Komunisté jsou tak druhou nejpočetnější stranou po lidovcích se 17 tisíci členy.
Po volebních neúspěších v posledních letech strana přišla o většinu příspěvků státu, hospodaří s majetkem v podobě desítek budov včetně sídla v pražském centru. Stojí před ní rozhodnutí o dalším směřování včetně zapojení do činnosti hnutí Stačilo!. Řeší také formu komunikace poté, co od ledna začala platit novela trestního zákoníku, která má umožnit postihování propagace komunismu.
Největší chyba při fermentaci? Vůbec nezačít, říká odborník
Fermentace je dnes módní slovo. Kimči, kefír, kombucha nebo miso zaplnily regály obchodů i sociální sítě. Zatímco pro někoho jde jen o další gastronomický trend, pro Vláďu Sojku představuje kvašení především cestu k pochopení jídla, mikroorganismů i vlastní kuchyně. „Každé miso je lepší než žádné miso,“ směje se.
Zdislavská pouť začala ráno bez ukradené relikvie, policista ji předá při hlavní mši
Bez nejcennější relikvie začala dnes ráno v Jablonném v Podještědí na Liberecku Zdislavská pouť. Lebku svaté Zdislavy ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a sv. Zdislavy, do baziliky by se měla vrátit až při hlavní bohoslužbě před polednem.
Brennerský průsmyk na hranicích Itálie a Rakouska bude uzavřen kvůli protestní akci
Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk bude dnes několik hodin uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně bude podle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platit od 11:00 do 19:00 a na italské straně od 10:30 do 20:00.
ŽIVĚ Trump s Íránem uzavře pouze takovou dohodu, která splní všechny jeho podmínky
Prezident Donald Trump uzavře mírovou dohodu s Íránem pouze tehdy, pokud budou splněny všechny podmínky, které stanovil. Agentuře AFP to řekl nejmenovaný představitele Bílého domu poté, co se Trump sešel se svými poradci, aby projednali možnou dohodu. Výsledky jednání zatím nejsou známé.
Trump přidal své jméno na Kennedyho centrum nezákonně, rozhodl soud
Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl americký federální soud.