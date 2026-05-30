Komunisté budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nástupce Konečné

ČTK

Komunisté v sobotu budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nového předsedu. Z jejich čela odchází europoslankyně Kateřina Konečná. Stranu se jí nepodařilo během pěti let, které letos na podzim uplynou od volebního debaklu v roce 2021 a po které byla předsedkyní, vrátit do sněmovních lavic.

Kateřina Konečná ve funkci předsedkyně KSČM končí.Foto: HN
Úspěch si Konečná slibovala loni od spolupráce s dalšími stranami v projektu Stačilo!, hnutí ale nezískalo potřebných pět procent. Delegáti sjezdu budou jejího nástupce vybírat z pětice kandidátů, figurují mezi nimi dosavadní mluvčí KSČM Roman Roun, místopředseda pro evropské záležitosti a občanský sektor Milan Krajča a bývalý poslanec Leo Luzar.

Konečná nebude kandidovat na žádnou funkci a zůstane řadovou členkou. Místopředsedy komunisté zvolí v nedělní části sjezdu.

KSČM navázala v roce 1990 na činnost Komunistické strany Československa (KSČ), která v roce 1948 na více než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. V Parlamentu byla zastoupena od vzniku samostatného Česka do roku 2021.

Dlouho se mohla opírat o početnou členskou základnu. V roce 1992 měla přes 350 tisíc členů, v roce 1998 bylo komunistů asi 140 tisíc. K roku 2024 měli komunisté zhruba 16 tisíc členů, k poslednímu lednu loňského roku to bylo 15 231. Komunisté jsou tak druhou nejpočetnější stranou po lidovcích se 17 tisíci členy.

Po volebních neúspěších v posledních letech strana přišla o většinu příspěvků státu, hospodaří s majetkem v podobě desítek budov včetně sídla v pražském centru. Stojí před ní rozhodnutí o dalším směřování včetně zapojení do činnosti hnutí Stačilo!. Řeší také formu komunikace poté, co od ledna začala platit novela trestního zákoníku, která má umožnit postihování propagace komunismu.

