Komunista Skála vytáhl proti "přepisování dějin". Máme paměť i svědomí, tvrdí

Spolek, který chce Josef Skála založit, má podle něj být protiváhou neziskovým organizacím. "Ty oblbují děti ve školách," tvrdí komunista.

Praha - Exposlanec KSČM Josef Skála se pustil do nového projektu. Začal připravovat stanovy rodící se iniciativy, která by - podle Skálových slov - měla bojovat proti údajnému přepisování dějin.

"Chceme konfrontovat politiku ohrožující dnešní svět pravdou o příčinách a vinících minulých tragédií. Vracet čest památce těch, jejichž zásluhy o mír a svobodu se znevažují. Čelit 'přepisování dějin' ve službách politiky, která se v minulosti krutě vymstila, a rozvíjet co nejširší spolupráci s domácími i zahraničními partnery zastávajícími podobné hodnoty a cíle," vypočetl pro Aktuálně.cz Skála.

Optika, kterou Skála zastává, je vyhraněná. Vystupují v ní válkychtiví západní politici, znevažují se zásluhy sovětských vojáků na osvobození Československa a žádný zlomek pochopení v ní nenalezne ani činnost skupiny bratrů Mašínových na začátku 50. let. Komunisté podle něj mají "pamět i svědomí" a umějí se ke své minulosti postavit čelem.

Exposlanec během soboty představí plán na akci zvané Litoměřický odborný seminář. Ten spolupořádá tamější krajská KSČM, vystoupí na něm například spisovatelka a kritička církevních restitucí Lenka Procházková, publicista Oskar Krejčí, exministr zdravotnictví Ivan David, komentátor Petr Žantovský nebo bývalý důstojník Martin Koller, tedy lidé z okruhu častých přispěvatelů serveru Parlamentní listy.

Z podobného názorového spektra by Skála rád časem rekrutoval i členy spolku, pro který zatím pracovně počítá s názvem Paměť a svědomí. Stejnojmenný spolek nicméně podle obchodního rejstříku už léta existuje v Jičíně.

Skála chce podle svých slov názory a postoje svého spolku šířit pomocí besed, diskusí, publikací, ale například i na demonstracích, jako například na té, která se ve čtvrtek odehrála před maďarskou ambasádou v Praze a na níž účastníci vyjadřovali podporu premiérovi Viktoru Orbánovi, kritizovanému Evropskou unií.

Kritika v Prostějově: Všechny živí nějaký Soros

Někdejší místopředseda KSČM Skála už o svém záměru mluvil 7. září v Prostějově na veřejně přístupné akci pořádané tamější buňkou Vlasteneckého sdružení antifašistů, což je poměrně malé a dnes nepříliš aktivní uskupení. "Spadají do oblasti levicového extremismu a jsou ostrůvkem dogmatického levicového spektra," popsal je v roce 2015, kdy sdružení usilovalo o městskou dotaci, pro iDNES.cz odborník na extremismus Miroslav Mareš.

"U nás i v okolních zemích je spousta všelijakých spolků a neziskových, 'nezávislých' organizací a tak dál, všechny živí nějaký Soros, to nedělají zadarmo, a platíme to ze státního rozpočtu," prohlásil v Prostějově Skála. George Soros je původem maďarský finančník a filantrop židovského původu, z pohledu konspiračních teoretiků primární šiřitel revolucí a úpadku ve světě.

Zmíněné organizace podle Skály "mají monopol na tu takzvaně bezchybnou a neomylnou paměť, mají ji i za nás, vykládají o tom a oblbují ty děti ve škole". Skála také řekl, že "nemají svědomí a štrachají v čemsi v cizím zájmu proti zájmu své vlastní země".

Skála by se nebránil tomu, kdyby získal na činnost peníze od státu. "To jste mě inspiroval," reagoval na dotaz, jestli bude provoz spolku placený z členských příspěvků, nebo se obrátí na stát, aby spolku pomohl s aktivitami.

"Naší pozornosti jistě neujdou Evropské hodnoty," zmínil Skála instituci, která často a aktivně varuje před rostoucím vlivem Ruska. Vadí mu také to, že sbírka Paměť národa, v níž pamětníci vyprávějí své životní příběhy, je podle něj jednostranná. "Sleduje to nějaký cíl, víme jaký - je to zběsilý antikomunismus, nenamlouvejme si, že to je něco jiného," řekl Skála.

"Nepřekvapuje mě, že pan Skála spolu se skupinou různých postsovětských nostalgiků a proputinovských postav českého veřejného života hodlá dále pokračovat ve své činnosti, kterou nelze označit jinak než kolaborační," reagoval na Skálův záměr Jakub Janda z Evropských hodnot. Scéna příznivců ruského prezidenta Putina v Česku je podle něj přehledná a seskupení pod jednou značkou ušetří práci kontrarozvědce. "Ta tyto 'užitečné idioty' ruských státních zájmů v ČR bude moci pozorovat pod jednou střechou," dodal Janda.

Že jsem vítač Sovětů? Bylo mi šestnáct

Někdejší komunistický poslanec se stal široce známým, když on-line deník Aktuálně.cz zveřejnil informaci, že v roce 1968 podle životopisu, který napsal pro Státní bezpečnost, vítal sovětské okupační vojáky na Ruzyni.

Psal tehdy texty pro rozhlasovou stanici Vltava a týdeník Zprávy, které spolupracovaly s okupanty, a podle dokumentů StB také později ochotně souhlasil se spoluprací s normalizační kontrarozvědkou. Skála sám před dvěma lety prohlásil, že si estébáci v záznamech mohli vymýšlet. "Prosím vás, bylo mi šestnáct," poznamenal ke své roli v roce 1968.

Samotná KSČM se na jeho současné iniciativě nepodílí. Předseda Vojtěch Filip, se kterým konzervativní Skála letos v dubnu malým rozdílem prohrál souboj o křeslo stranického šéfa, pro Aktuálně.cz stručně odpověděl, že o iniciativě zatím nic neví.