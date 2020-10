Pane Babiši, zasáhněte proti pěšákovi, vašemu lídrovi v Plzni, píše poslanec KSČM

Krátce po krajských volbách, kdy komunisté propadli mimo jiné proto, že jim hlasy vzal Andrej Babiš s hnutím ANO, napsal poslanec KSČM Jiří Valenta dopis Babišovi. Stěžuje si na to, že ačkoliv komunisté drží jeho vládu při moci, jeden z krajských lídrů hnutí ANO odmítá s komunisty jednat.

Poslanec z Plzeňského kraje Jiří Valenta patří mezi patnáct komunistických poslanců, kteří podpořili vznik vlády premiéra Andreje Babiše. KSČM mu zároveň v Poslanecké sněmovně pomáhá ve chvílích, kdy mu při důležitých hlasováních chybí potřebné hlasy. Jestli tento princip beze zbytku naplní i po krajských volbách, jasné zcela není, protože sami komunisté vysvětlují debakl ve volbách tím, že mnoho jejich voličů odešlo právě k Babišovi. Komunisté vypadli z většiny zastupitelstev a získali jen 13 křesel oproti 86 v minulých krajských volbách.

O vzrůstající nespokojenosti komunistů svědčí i pondělní dopis poslance a lídra kandidátky v Plzeňském kraji Valenty, který adresuje přímo Babišovi a stěžuje si v něm na chování lídra ANO v Plzeňském kraji a zároveň prvního náměstka primátora Plzně Romana Zarzyckého. Toho přitom Valenta tituluje výrazem "pěšák."

Hnutí ANO v kraji volby vyhrálo s 12 mandáty, druhá ODS má mandátů 11, STAN a Česká pirátská strana 7, SPD a ČSSD 3 a jako poslední se dostala do zastupitelstva KSČM s 2 hlasy. Kdo nakonec kraj povede, nebylo zatím rozhodnuto, Zarzycký upozornil, že jednání s politickými stranami bude několik dnů trvat.

"Nechci jednat s SPD ani KSČM. S ostatními stranami určitě jednat můžeme a budeme," prohlásil. Právě tato zmínka se Valentovi nelíbí, a proto apeluje na šéfa hnutí ANO.

Komunistický poslanec hned v úvodu dopisu připomíná, že bez komunistů by nebyl premiérem a neměl ani vládu. "Vážený předsedo vlády České republiky, přesně toho vrcholného exekutivního orgánu, který by bez předchozí vyjádřené důvěry poslankyň a poslanců Komunistické strany Čech a Moravy nemohl v rámci ústavního pořádku a systému parlamentní demokracie naší země v roce 2017 vzniknout," píše Valenta a následně ještě jednou zdůrazňuje, že jednorázová politická podpora KSČM jemu a hnutí ANO "umožnila vstoupit do Strakovy akademie v Praze hlavním vchodem".

Potom už si stěžuje na Zarzyckého kvůli jeho slovům, že nebude s komunisty vůbec vyjednávat. "Velice mě znepokojuje demagogický a předpojatý přístup regionálního představitele Vašeho hnutí," pokračuje Valenta. "Nelze přijmout fakt, že hnutí ANO 2011 je na celostátní úrovni tolerováno KSČM a současně si někteří jeho "pěšáci" odehrávají v Plzeňském kraji vlastní ideologické a nenávistné války právě na vrub komunistů!" píše.

Zároveň Babišovi připomíná, že zakládal hnutí proto, aby vystupoval proti kmotrům ODS, kteří podle Valenty dodnes ovlivňují politiku v Plzni. "A ani Vaši politici to v našem městě prozatím nezvládají!" vytýká Valenta Babišovi.

Váš lídr fakticky prohrál, tvrdí poslanec KSČM Babišovi

V závěru se Babišovi omlouvá a tvrdí, že prý jeho lídr ve skutečnosti ve volbách neuspěl. "Omluvte mne za moji otevřenost, ovšem vyjevované pokrytectví, politická ubohost a zejména ideologická předpojatost cloumající Vaším kandidátem na hejtmana v Plzeňském kraji, v podstatě v kombinaci s jeho faktickou volební prohrou (22,5 % získaných hlasů, místo průzkumy předpokládaných 30 % +), mne skutečně zaráží," konstatuje komunistický poslanec a žádá Babiše o zásah.

"Byl bych velice rád, kdybyste na klíčové osoby hnutí ANO 2011 v Plzeňském kraji apeloval, neboť se domnívám, že nejen Vám, ale i KSČM by mohlo jít o společnou věc. O život občanů, pokud možno na co nejvyšší úrovni, o jejich bezpečí nebo také, a to v neposlední řadě, o rovnost před zákonem," končí s tím, že v opačném případě nese Babiš "plnou politickou zodpovědnost" za dění na Plzeňsku.

Andrej Babiš zatím na dopis nijak nereagoval, v pondělí od rána jedná vláda. V minulosti už ale mnohokrát upozorňoval, že nebude nijak zasahovat do jednání o koalicích v jednotlivých krajích.

Sami komunisté debatují, jak se dál budou k vládě hnutí ANO chovat a jakou taktiku zvolí na příští měsíce. Předseda KSČM Vojtěch Filip, na kterém bylo hned po vyhlášení volebních výsledků v sobotu patrné, jak těžce debakl nese, vážně zvažuje odchod z vedení strany. V čele KSČM je dlouhých patnáct let a čtyři dny.