Výsledky komunálních voleb 2026 ŽIVĚ

Kdo zvítězí ve volbách do zastupitelstev obcí, městských částí a obvodů? Kdo je v průběžném vedení a kdo už má jisté mandáty? Sledujte živé sčítání hlasů ve více než šesti tisících obcí v interaktivní infografice Aktuálně.cz. Data se začnou načítat v sobotu po 14. hodině, tedy po uzavření volebních místností.
Mapy se barví podle průběžně vedoucích kandidátek v daných obcích či městských částech a obvodech. Ve vyhledávacím okénku můžete začít psát název obce, jejíž výsledky vás zajímají, případně můžete kliknout na plošku daného zastupitelstva v mapách. Ve chvíli, kdy je sečteno 100 procent okrsků v obci, zobrazí se vám i zvolení zastupitelé.
Vyberte obec
Obce podle vedoucích uskupení
Městské části a obvody největších měst
Výsledky volebních stran
Zvolení zastupitelé
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Výsledky senátních voleb 2026 ŽIVĚ
Který z uchazečů o post senátora míří za vítězstvím už v prvním kole? Kdo se nejspíš utká o lavici v horní komoře Parlamentu v druhém kole? Sledujte živé sčítání hlasů ve dvaceti sedmi senátorských obvodech v interaktivní infografice Aktuálně.cz. Data se začnou načítat v sobotu po 14. hodině, tedy po uzavření volebních místností.
ANO mění strategii. Debata v ČT obnažila, na koho mají Babiš a spol. největší pifku
Není to Spolu, ODS, natož Piráti. Čtvrteční debata lídrů v České televizi (ČT) potvrdila, co den před tím bylo v náznacích patrné také na CNN Prima News. A zjevně nejde o náhodu, neboť v hnutí ANO jsou zvyklí pracovat s daty. Za hlavního soupeře v danou chvíli považuje ANO premiéra Andreje Babiše Víta Rakušana a jeho hnutí Starostové a nezávislí (STAN).
ŽIVĚ Ukrajinští vyjednávači budou v pátek a v sobotu v USA, oznámil Zelenskyj
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Bídná domácí bilance, Sparta opět padla. Plzeň vyhrála v Českých Budějovicích
Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Brnu 3:4 v prodloužení. Před 12 193 diváky dokázali Pražané v závěru základní doby smazat dvoubrankové manko, ale pak v čase 61:44 rozhodl Robert Leino. Plzeň porazila České Budějovice 4:1, navázala na úterní výhru v Lize mistrů a ukončila sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži.