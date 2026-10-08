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Výsledky komunálních voleb 2026 ŽIVĚ

Španělsko policie
Aleš Vojíř
Španělsko policie
Aleš Vojíř
Petr Šimčík,Aleš Vojíř
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Kdo zvítězí ve volbách do zastupitelstev obcí, městských částí a obvodů? Kdo je v průběžném vedení a kdo už má jisté mandáty? Sledujte živé sčítání hlasů ve více než šesti tisících obcí v interaktivní infografice Aktuálně.cz. Data se začnou načítat v sobotu po 14. hodině, tedy po uzavření volebních místností.

Volby. Ilustrační foto.
Volby. Ilustrační foto.Foto: HN – Lukáš Bíba
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Mapy se barví podle průběžně vedoucích kandidátek v daných obcích či městských částech a obvodech. Ve vyhledávacím okénku můžete začít psát název obce, jejíž výsledky vás zajímají, případně můžete kliknout na plošku daného zastupitelstva v mapách. Ve chvíli, kdy je sečteno 100 procent okrsků v obci, zobrazí se vám i zvolení zastupitelé.

Komunální volby 2026

Vyberte obec

Načítám seznam obcí…

Obce podle vedoucích uskupení

Světlejší odstín označuje obce, kde ještě nejsou sečteny všechny okrsky.

Městské části a obvody největších měst

Zdroj: ČSÚ, volby.gov.cz
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Výsledky senátních voleb 2026.
Výsledky senátních voleb 2026.
Výsledky senátních voleb 2026.

Výsledky senátních voleb 2026 ŽIVĚ

Který z uchazečů o post senátora míří za vítězstvím už v prvním kole? Kdo se nejspíš utká o lavici v horní komoře Parlamentu v druhém kole? Sledujte živé sčítání hlasů ve dvaceti sedmi senátorských obvodech v interaktivní infografice Aktuálně.cz. Data se začnou načítat v sobotu po 14. hodině, tedy po uzavření volebních místností.

Schůze Sněmovny a vyslovení důvěry vládě, Alena Schillerová, Karel Havlíček, Andrej Babiš
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hráči, HC Kometa Brno, hokejisté, sportovci, radost
hráči, HC Kometa Brno, hokejisté, sportovci, radost
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