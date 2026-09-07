Komunální volby 2026: bez čeho nevyrazit k urnám a kde si lidé musí dát pozor

V pátek 9. a v sobotu 10. října se uskuteční komunální volby. Lidé napříč celým Českem budou volit své starosty a členy zastupitelstev v obcích a ve městech. A zatímco v nejmenších vesničkách se bude volit třeba jen pět zastupitelů, v Praze jde celkem o 65 křesel.
Komunální volby se konají každé čtyři roky ve všech obcích v České republice. Lidé si v nich volí vedení svých obcí a měst, ve velkých městech i jednotlivých městských částí. Volební účast u nich bývá nižší než u voleb sněmovních, před čtyřmi lety dosáhla 46,07 procenta.
Společně s komunálními volbami se uskuteční také doplňovací volby do třetiny Senátu.
Kdy se volí?
Volby proběhnou v pátek 9. a v sobotu 10. října. V první den voleb budou místnosti otevřeny od 14. hodiny do 22. hodiny. V sobotu pak mají lidé možnost přijít k urnám od 8. hodiny do 14. hodiny.
Kdo může volit?
K urnám může přijít každý občan České republiky, kterému nejpozději v druhý den voleb bude 18 let a má trvalé bydliště v obci, kde se účastní voleb.
Komunálních voleb se mohou účastnit také občané členských států EU s trvalým nebo přechodným pobytem v dané obci, kteří požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. I tady platí věková hranice 18 let.
Můžu volit s voličským průkazem nebo v cizině?
Ne, u komunálních voleb není ani jedna z těchto variant možná. Ze závažných (hlavně zdravotních) důvodů může volič požádat obecní úřad a příslušnou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky.
Co s sebou potřebuji?
Do volební místnosti si musí každý volič přinést průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. Doklad musí být platný. Totožnost také půjde dokázat aplikací eDoklady.
Jak je to s lístky?
Volební lístky dostane každý volič do své poštovní schránky na adresu trvalého bydliště. Do volební místnosti si je může přinést, ale také nemusí. Pokud jsou špatně označené, poškozené nebo je volič zapomněl, na požádání dostane nové lístky od volební komise.
Jak se volí?
Systém komunálních voleb je v Česku ten nejsložitější. Ve velkých městech je specifické, že se kromě zastupitelstva celého města volí také zastupitelstva jednotlivých městských částí nebo městských obvodů.
Po prokázání se u volební komise dostane volič šedou úřední obálku, do které za plentou vloží označený volební lístek.
Volič může křížkem dát svůj hlas celé straně, jednotlivým kandidátům z více stran – ale vždy jen tolik, kolik je volených členů zastupitelstva, nebo obě varianty zkombinovat.
Označený lístek stále za plentou vloží do úřední obálky. Volí-li zastupitelstvo města i městské části či obvodu, vloží do obálky oba lístky. Obálku nezalepuje ani nijak neupravuje a vhodí ji do volební urny.
Kde se volí i do městských částí nebo obvodů
Praha
Brno
Liberec
Pardubice
Plzeň
Opava
Ostrava
Ústí nad Labem
Kolik se volí zastupitelů
Počet volených zastupitelů v obcích se odvíjí podle počtu obyvatel.
do 500 obyvatel – 5 až 15 členů
501 až 3000 obyvatel – 7 až 15 členů
3001 až 10 000 obyvatel – 11 až 25 členů
10 001 až 50 000 obyvatel – 15 až 35 členů
50 001 až 150 000 obyvateli – 25 až 45 členů
nad 150 000 obyvatel – 35 až 55 členů
Praha – 65 členů
Kdy budou výsledky?
Ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin začnou volební komise sčítat hlasy. Průběžné výsledky budou zveřejňovány na portálu Českého statistického úřadu volby.cz.
Kompletní zpravodajský servis, výsledky voleb, analýzy i rozhovory přinese web Aktuálně.cz.
Nová sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera poslední
Začínající 60. sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera, kterého diváci znají například jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v salonním coupé, poslední. Třiaosmdesátiletý herec, který v populárním souboru začínal v roce 1967 jako oponář a později se vypracoval až k hlavním rolím, to řekl v rozhovoru ČTK. Jako důvod uvedl zdravotní a s tím související psychické problémy.
Ve Francii padl zářijový teplotní rekord, teploměry naměřily 40,3 stupně
Ve Francii byl v neděli překonán zářijový teplotní rekord, informovala v pondělí francouzská meteorologická agentura Météo-France. Ve městě Lavaur v jihofrancouzském departementu Tarn naměřili 40,3 stupně Celsia. Dosavadní rekord činil 40,2 stupně a byl zaznamenán 12. září 2022 v Pissosu v departementu Landes, dodala agentura AFP.
Proč nevzlétáme? Jediný přeživší popsal peklo u Jaroslavle, zemřeli v něm i tři Češi
Od tragédie, při které u ruské Jaroslavle zahynulo prakticky celé hokejové mužstvo Lokomotivu včetně tří Čechů, uplynulo právě dnes přesně patnáct let. Jediný přeživší o události promluvil jen párkrát.
ŽIVĚ Rusko varuje před americkými raketami v Evropě. Mohou zničit podmínky pro jednání, tvrdí
V současnosti nepanují podmínky pro věcný dialog s USA o strategické stabilitě, uvedlo v pondělí podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tvrdí, že rozmístění amerických raketových systémů v Evropě včetně Norska by mohlo zničit všechny zbývající podmínky pro takové jednání.
První čínská automobilka si koupila jméno hokejového klubu. Míří rovnou do české extraligy
Čínská automobilka BYD si v Evropě buduje jméno nejen elektromobily, ale také prostřednictvím sportu. Sponzoruje Manchester City, Inter Milán, Paris Saint-Germain nebo mistrovství Evropy ve fotbale. České zastoupení nezůstává pozadu a míří do hokeje – a rovnou si koupilo místo v názvu českého extraligového klubu. Z Energie Karlovy Vary se na dvě sezony stává BYD Energie Karlovy Vary.