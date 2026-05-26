26. 5. Filip
Kompetenční žalobu mám připravenou, oznámil prezident. Nechce být "rukojmí vlády"

Prezident Petr Pavel má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Doufá ale, že ji nebude potřeba. Řekl to v pořadu Blesku Hráči. Zdůraznil, že prezident nemůže být rukojmím vlády.

Podle Pavla je celá situace pro veřejnost obtížně srozumitelná, lidem se zajídá a je potřeba ji ukončit. Dlouhodobě tvrdí, že zastupování státu navenek je jeho ústavní povinností.Foto: ČTK
Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od svého nástupu do funkce prezidenta a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, trvá na své účasti. Premiér Andrej Babiš (ANO) naopak míní, že by prezident neměl být součástí delegace.

Prezident již v minulosti zmínil, že pokud by takto vláda rozhodla, mohl by kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu podat. „Byl bych asi špatný bývalý voják, kdybych nebyl připraven na varianty B, C a D, takže ta varianta je připravena, ale já věřím tomu, že nebude nutné ji použít,“ řekl v úterním rozhovoru pro Blesk.

Podle Pavla je celá situace pro veřejnost obtížně srozumitelná, lidem se zajídá a je potřeba ji ukončit. Dlouhodobě tvrdí, že zastupování státu navenek je jeho ústavní povinností. „Máme tady několik ústavních institucí, které jsou definovány Ústavou, jsou definovány jejich pravomoce a není možné, aby kterákoliv z nich na sebe brala roli nadřízeného stupně těm ostatním. Jinými slovy: prezident nemůže být rukojmím vlády, vláda nemůže prezidentovi určovat, co smí, nebo nesmí,“ uvedl.

Babiš prezidentovu účast odmítá s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) také nechce, aby byl prezident součástí delegace. V minulosti Macinka označil Pavla opakovaně za opozičního politika, který se chová protiústavně.

V nedělním pořadu Poledne s Moravcem řekl Macinka, že Babišovi navrhne, aby vláda o delegaci rozhodla až v druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Pavel ale očekává, že rozhodnutí padne 8. června. „Já vycházím z toho, co (Babiš) oznámil veřejně - a sice že osmého zasedne vláda a řekne, jak se staví k nejenom mandátu, ale i ke složení delegace na summit aliance v Ankaře,“ řekl prezident s tím, že po vlastní ose případně do Turecka jet nechce. Považoval by to za „necivilizované“ rozhodnutí.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.

