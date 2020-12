Zemanova zadání byla neobvyklá, BIS mu má odpovědět podle zákona, řekl Bělobrádek

Sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby se ve čtvrtek usnesla, že kontrarozvědka má informovat ústavní činitele striktně podle zákona. Po jednání komise to řekl její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Prezident Miloš Zeman podle Radiožurnálu žádá, aby mu zpravodajci dodali seznam ruských agentů v Česku a podrobnosti o jejich operacích. Bělobrádek znění úkolů nepotvrdil.

Komise se zabývala také rozpočtem Bezpečnostní informační služby (BIS) na příští rok a přijala usnesení ohledně dopisu, který prezident předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO), dodal Bělobrádek. "Po rozpravě komise neshledala žádná závažná selhání a pochybení BIS a jejího ředitele," uvedl Bělobrádek. Zeman před dvěma týdny předal Babišovi materiál ohledně BIS a jejího šéfa Michala Koudelky. Podle Zemana ukazuje, že Koudelka není dobrý manažer.

Zeman podle Radiožurnálu zadal BIS také úkol, aby doložila, jaké operace ruské zpravodajské služby v Česku podnikají nebo jací Češi s nimi spolupracují. Politici a bezpečnostní experti v posledních dnech upozorňovali na to, že kontrarozvědka by odpovědí mohla ohrozit své zdroje a takzvané živé operace. Komise k tomu ve čtvrtek přijala usnesení, ve kterém apelovala na to, aby BIS postupovala v informování ústavních činitelů důsledně podle zákona.

Bělobrádek odmítl Zemanova zadání upřesnit. "Byla ale svým charakterem velmi podrobná až neobvyklá. Zda to bylo v souladu se zákonem, není na posouzení stálé komise," uvedl. Všichni členové komise podle Bělobrádka obdrželi ve středu dopis z kanceláře prezidenta. "To nikdo z pamětníků nepamatuje," podotkl. Dopis podle něj obsahuje právní názor Hradu, co má BIS sdělovat, jak se při tom k prezidentovi chovat, ale také roli a vymezení kontrolní činnosti komise.

"Já za to moc děkuji, mě vždycky zajímá právní názor z Hradu, je skvělé, že tento právní názor máme. Nicméně právní názory se mohou často různit. To bude možná jedna z příčin, proč se nám to dostane znovu do rukou," řekl. Doufá však v to, že BIS odpoví podle zákona a prezident bude s jejím vyjádřením spokojen. "Aby nedošlo k dalším takovýmto situacím. Ale ne vždy se přání člověka plní," konstatoval Bělobrádek.

