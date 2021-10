Ředitel "cifršpionů" promluví o Babišovi a kauze Pandora Papers v Poslanecké sněmovně

Ve středu by se měli poslanci dozvědět, zda české úřady měly informace o podezřelých finančních transakcích premiéra Andreje Babiše (ANO) v Karibiku a jak s nimi naložily. Zasedne komise pro kontrolu Finančního analytického úřadu. Jednání se zúčastní ředitel úřadu Libor Kazda, od kterého se očekává objasnění role jeho útvaru v kauze. Babiš ho pro tuto příležitost zprostil mlčenlivosti.

Za normálních okolností nemůže ředitel Finančního analytického úřadu Libor Kazda o konkrétních úkonech svých lidí mluvit. Úřad spadající pod ministerstvo financí je svého druhu zpravodajskou jednotkou, jež monitoruje podezřelé finanční operace s českou stopou. Jedné takové se dopustil premiér Andrej Babiš. Za 400 milionů korun si koupil několik nemovitostí ve Francii, peníze však předtím prohnal daňovými ráji.

Z dostupných informací o kauze Pandora Papers plyne, že Finanční analytický úřad o Babišově transakci po lince Panama, Britské Panenské ostrovy, Washington a Monako mohl vědět. Dosud to však nikdo nepotvrdil. Změnit se to může právě ve středu. Ředitel úřadu Kazda je připravený na toto téma při zasedání komise vystoupit, Babiš ho pro tuto příležitosti podle zákona zbavil mlčenlivosti.

„Pokud se jednání komise bude týkat kauzy Pandora Papers, budu odpovídat ke všem okolnostem činnosti Finančního analytického úřadu, které bude zproštění mlčenlivosti pokrývat,“ sdělil Aktuálně.cz Kazda. Jednání začíná ve středu ve 14 hodin. Svolal ho předseda komise František Vácha (TOP 09) tři dny poté, co platforma Investigace.cz předminulou neděli na kauzu upozornila.

Podezřelé finanční transakce

Po zveřejnění případu Vácha potvrdil, že na program Pandora Papers zařadí a pozve ředitele Kazdu. Záměrem komise však není konstatovat případné provinění Andreje Babiše. „Já chci vědět, kdo o tom FAÚ informoval, zda to FAÚ prošetřil a jaké byly závěry šetření. Na základě toho přijmeme usnesení, zda FAÚ pochybil, nebo nepochybil. Nic jiného říct nemůžeme,“ řekl Aktuálně.cz předseda komise Vácha. Proto ani premiéra nepozval.

Jak informoval Český rozhlas, Vácha požádal Babiše o zproštění mlčenlivosti šéfa Finančního analytického úřadu minulý čtvrtek. Podle vyjádření Váchy pro Aktuálně.cz premiér jeho prosbě vyhověl bezprostředně. O možnosti promluvit už je zpravený i ředitel Kazda. „Telefonicky jsem byl informován tajemnicí uvedené komise, že jsem pro toto jednání komise byl zproštěn mlčenlivosti předsedou vlády,“ podotkl.

Babišovo rozhodnutí má formu oficiálního dopisu, jenž do sněmovny dorazil datovou schránkou. Jeho obsah je pro možnou otevřenost ředitele Kazdy v diskusi o aktivitě jeho úřadu v kauze Pandora Papers zásadní. Aktuálně.cz se mohlo s klíčovou částí dopisu seznámit. Vyplývá z ní, že Kazda by měl mít k poskytnutí informací o angažmá svých lidí v případu volné ruce.

„Na základě žádosti předsedy stálé komise zprošťuji povinnosti zachovávat mlčenlivost Ing. Libora Kazdu, ředitele Finančního analytického úřadu, z důvodu prověření postupu Finančního analytického úřadu ve věci mezinárodní spolupráce a výměny informací v případě podezřelých transakcí, o kterých měl být Finanční analytický úřad informován od roku 2016 zahraničními partnery,“ zní hlavní pasáž.

Zahraniční úřady měly FAÚ na Babišovy transakce upozornit právě roku 2016. V té době byl šéf hnutí ANO ministrem financí a prvním místopředsedou vlády Bohuslava Sobotky. Peníze do Karibiku poslal už v roce 2009, tehdy však nebyl politicky aktivní. Zákony v té době navíc nebyly natolik zevrubné, aby se takové finanční operace úspěšně zaznamenávaly a vyhodnocovaly.

381 milionů korun za vily u Azurového pobřeží

Podstata případu spočívá v tom, že se Babiš roku 2009 obrátil na právníka z Panamy s prosbou o založení firmy. Společnost vznikla na Britských Panenských ostrovech. Babiš do ní následně poslal 381 milionů korun. Peníze pak půjčila jiné Babišově firmě se sídlem ve Washingtonu, odkud převodem putovaly do třetí Babišovy firmy, sídlící v Monaku. Právě ta pak koupila pro současného premiéra nemovitosti ve Francii.

Jde o šestnáct objektů včetně několika vil v městečku Mougins nedaleko Cannes u Azurového pobřeží. Nejvýraznější z nich je Chateau Bigaud, jejž Babišova rodina užívá v létě na rekreaci. Premiér se tam fotil například v červenci 2015, snímek zveřejnil na svém profilu na Facebooku. Opakovaně sdílela fotky ze stejné vily i Babišova manželka Monika.

„Realitní kancelář mi doporučila to koupit přes advokáta. Není to nic nelegálního,“ vysvětloval složitost transakce Babiš. Nemovitosti jsou podle jeho slov součástí svěřenských fondů, v nichž je mimo jiné uložený holding Agrofert. Babiš fondy ovládá. Peníze na nákup francouzských vil podle něj byly před jejich vysláním do Karibiku zdaněné, dosud to ale nedoložil. Kauzou Pandora Papers, v níž uvízly další zhruba dvě stovky Čechů, už se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu.