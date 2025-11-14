Domácí

Policie stíhá komisaře za úplatky. Autoškola stojí, město zoufale shání náhradu

před 12 minutami
Policisté stíhají kralupského zkušebního komisaře z odboru dopravy, je podezřelý ze zneužití úřední pravomoci a přijetí úplatku. Zastavené jsou zkoušky žáků autoškol, byl jediným komisařem ve městě. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až desetiletý trest. Nikdo další v souvislosti s případem zatím stíhaný není, řekl v pátek policejní mluvčí Pavel Truxa.
Komisaře policisté zadrželi ve středu, návrh na vzetí do vazby nepodali. "Trestní stíhání probíhá na svobodě," uvedl mluvčí.

Protože šlo o jediného zkušebního komisaře, který ve městě působí, jsou nyní pozastavené zkoušky žáků autoškol v Kralupech, ale také v Neratovicích, kde působil. Kralupský městský úřad shání náhradu.

Rozsáhlý případ úplatků při získávání řidičských průkazů rozplétají od roku 2022 policisté z Karlovarského kraje. Na konci letošního října v něm vzrostl počet obviněných na 43. Podle kriminalistů byl jádrem skupiny čtyřiapadesátiletý zkušební komisař, kterého obvinili z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby.

 
Další zprávy