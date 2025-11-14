Policie stíhá komisaře za úplatky. Autoškola stojí, město zoufale shání náhradu

Na případ upozornil Mělnický deník.
Komisaře policisté zadrželi ve středu, návrh na vzetí do vazby nepodali. "Trestní stíhání probíhá na svobodě," uvedl mluvčí.
Protože šlo o jediného zkušebního komisaře, který ve městě působí, jsou nyní pozastavené zkoušky žáků autoškol v Kralupech, ale také v Neratovicích, kde působil. Kralupský městský úřad shání náhradu.
Rozsáhlý případ úplatků při získávání řidičských průkazů rozplétají od roku 2022 policisté z Karlovarského kraje. Na konci letošního října v něm vzrostl počet obviněných na 43. Podle kriminalistů byl jádrem skupiny čtyřiapadesátiletý zkušební komisař, kterého obvinili z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby.