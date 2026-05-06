Kolumbijec čelí exekuci. Žhář z garáží pražského dopravního podniku nezaplatil škodu

ČTK

Kolumbijec odsouzený za žhářský útok v garážích pražského dopravního podniku (DPP) čelí exekuci. Ani po 11 měsících za mřížemi totiž nezaplatil podniku škodu 115.000 korun.

Zadržený Kolumbijec obviněný z terorismuFoto: Policie ČR
Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz to řekla mluvčí DPP Aneta Řehková. Pražský městský soud loni poslal muže za terorismus na osm let do vězení. S trestem souhlasil, stejně jako se zaplacením škody a vyhoštěním. Bylo to součástí dohody o vině a trestu.

"Odsouzený prozatím nic nezaplatil dobrovolně. Dopravní podnik hl. m. Prahy proti němu vede pro tuto částku exekuci, ale ani v exekučním řízení nebylo dosud nic vymoženo," sdělila Radiožurnálu mluvčí podniku. Peníze se od něj snaží vymoci od letošního února.

"Odsouzený byl sice vyhoštěn do svého domovského státu, nicméně nejdříve vykonává na našem území uložený trest odnětí svobody, přičemž pokud bude ve výkonu trestu odnětí svobody pracovat, bude část výplaty strhávána na náhradu škody," řekl rozhlasu státní zástupce Martin Bílý.

Před dvěma lety v červnu se tehdy šestadvacetiletý Kolumbijec nad ránem vkradl do garáží dopravního podniku na Klíčově, kde byly zaparkované desítky autobusů. Naverbován byl přes sociální síť Telegram. Neznámý muž ho tam instruoval, aby zapálil autobusy pražské MHD.

To se cizinci nakonec povedlo. Tři autobusy polil hořlavinou, zapálil je a vše si stihl natočit na mobil. Díky rychlému zásahu přítomných zaměstnanců se sice podařilo oheň rychle uhasit, i tak ale vznikla škoda. Poté, co se loni v červnu muž k teroristickému činu doznal, slíbil újmu zaplatit.

Až doživotí hrozí Kolumbijci v Polsku, kde podle tamní kontrarozvědky ABW na pokyn ruské tajné služby podpálil loni v květnu dva polské sklady se stavebninami.

Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port

Ústavní soud.

