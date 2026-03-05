Kolik žáků se hlásí na „váš“ obor? Přinášíme kompletní data ze všech středních škol v Česku

O jedno volné místo na nejžádanějších středních školách v Česku se v přijímacích zkouškách utká i více než dvacet dětí. Na druhou stranu existuje mnoho škol a oborů, kde nabízená kapacita výrazně převyšuje zájem uchazečů. Podívejte se v přehledu Aktuálně.cz, kolik se jich hlásí právě na váš obor.
O místa na středních školách a víceletých gymnáziích se letos uchází 156 tisíc žáků a studentů, o tři tisíce méně než loni. Přijímací zkoušky začínají v pátek 10. dubna. Z podrobných dat o jednotlivých školách je už nyní jasné, jak moc budou muset žáci o volná místa zabojovat.
Datová redakce Aktuálně.cz připravila podrobnou interaktivní infografiku s údaji o počtu přihlášek a volných míst na všech gymnáziích, středních školách, konzervatořích či učilištích v Česku. Údaje Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) prozrazují zájem o jednotlivé školy, obsahují i počet přihlášek podle priorit žáků a studentů. Uchazeči o studium se totiž mohou hlásit až na pět oborů středních škol – tři bez talentové zkoušky a dva s ní.
Kolik uchazečů se hlásí na střední školy (2026)
I letos platí, že dostat se na střední školu nezávisí jen na znalostech školáků, ale do značné míry i na regionu, kde uchazeč žije. Třeba v Praze podalo přihlášky na osmiletá gymnázia přes pět tisíc žáků, k dispozici je ale jen 1800 míst. O jednu židli ve třídě se tak ucházejí skoro tři děti. Obdobná situace panuje i ve středních Čechách. Naopak v Ústeckém a Moravskoslezském kraji na tři uchazeče připadají dvě volná místa.
Například na osmiletý obor na pražském Gymnáziu Elišky Krásnohorské se na jedno místo hlásí skoro 17 žáků. Podobná situace pak panuje na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha, kde se jedná o 16 uchazečů o jedno místo. Naopak na soukromé Gymnázium J. A. Komenského v Dubí si podalo přihlášku 16 žáků, berou jich 23.
Ještě větší převis poptávky nad nabídkou než na osmiletých gymnáziích je na šestiletých oborech. Například na pražském Gymnáziu Nad Štolou připadá 24 uchazečů na jedno volné místo. Na druhé straně žebříčku figuruje šestileté gymnázium v Tachově, kde si na 60 míst podalo přihlášky 48 uchazečů.
V interaktivní mapě Aktuálně.cz si můžete do detailu proklikat vedle zmíněných gymnázií další typy škol, například lycea, střední školy, učiliště a konzervatoře. Zvolit si můžete jeden kraj, či nechat načíst všechny regiony. Užitečná může být i přímá možnost vyhledat konkrétní školu a zobrazit všechny nabízené obory, zejména pokud se jedná o integrovanou střední školu třeba v rámci menšího města.
Jaká panovala situace vloni, si můžete proklikat v následující infografice.
Kolik uchazečů se hlásilo na střední školy (2025)
