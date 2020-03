Potřebujeme podporu státu, abychom nebyli závislí na Číně, tvrdí čeští výrobci roušek

Čeští výrobci roušek a respirátorů tvrdí, že jsou schopni postupem času alespoň částečně nahradit produkci z Číny, ale potřebují pomoc státu nebo soukromých investorů. Ministr průmyslu Karel Havlíček na dotaz Aktuálně.cz podporu přislíbil, konkrétní sumy však nezmínil. Firmy tvrdí, že by mohly vyrábět i čtvrt milionu roušek měsíčně. Některé však chtějí záruky, že když zainvestují, budou mít odbyt.

Když přijde řeč na roušky a respirátory z Číny, které v těchto dnech míří do Česka v obrovském množství, v jednom se zástupci českých firem shodují. Ani v nejmenším nemají šanci Čínu nahradit. Ovšem vždy hned dodávají jedno slovo: zatím. Pokud by jim stát pomohl, jsou přesvědčeni, že by se Česko zdaleka nemuselo v takové míře spoléhat na Čínu.

"Teď je opravdu zásadní podpořit české firmy, aby mohly co nejdříve do tohoto byznysu naskočit. Zatím je dovoz z Číny nutný, ale my jsme přesvědčeni, že s podporou státu by se tento trend mohl změnit," sdělila Aktuálně.cz předsedkyně představenstva Asociace vývozců a dovozců zdravotnických prostředků Jana Vykoukalová.

Zatímco tak stát dováží miliony roušek z Číny, vznikla v Česku iniciativa Pomáháme 2020, jejímž cílem je rapidně navýšit českou výrobu ochranných jednorázových roušek a respirátorů. A to tak, aby české firmy vyrobily měsíčně 250 milionů roušek a 20 až 30 milionů respirátorů. V této chvíli jde o něco takřka nepředstavitelného, ale na projektu pracuje dennodenně řada lidí a významných firem, a to jak samotných výrobců, tak investoři, kteří by poskytli peníze.

S iniciativou přišel majitel společnosti Aspironix Jiří Pavlíček, který dvanáct let vedl českou pobočku společnosti Johnson & Johnson a v roce 2017 založil asociaci distributorů zdravotnických prostředků.

"Předminulou neděli se už nemohl dívat na to, jak to vypadá s nedostatkem roušek a respirátorů, a napsal 110 svým známým, což jsou většinou majitelé nebo generální ředitelé řady firem, aby společně v celé věci pomohli," sdělila Alžběta Nejedlá z této iniciativy. Všechny požádal, jestli by nemohli popřemýšlet, jak českým výrobcům pomoci. Hned druhý den proběhla první telekonference, po které následovaly další, přičemž s počtem těchto konferencí rostl počet lidí, kteří se jeho projektu účastnili.

"Výsledkem je kromě jiného to, že některé firmy si například pořídí linky na výrobu roušek a respirátorů. Zjišťujeme také to, kolik stát tohoto zboží potřebuje a kolik jsou schopni výrobci vyprodukovat. Věříme, že to povede k propojení nabídky a poptávky a k tomu, aby na ministerstvu průmyslu věděli, co mají zainvestovat," upozornila Nejedlá. "Konkrétně mi jde o zajištění přístupu výrobců k novým obchodním partnerům, kontaktům a klientům," říká jeden z cílů samotný Pavlíček.

Minimální vklad od privátních dárců do tohoto fondu Pomáháme 2020 by měl být v rozsahu 5 až 10 milionů korun s tím, že fond cílí na celkovou částku minimálně 100 milionů korun. Nadační příspěvky bude fond okamžitě převádět příjemcům podpory.

Iniciativa však doufá také ve finanční podporu státu. Když se deník Aktuálně.cz zeptal v pondělí ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, zda stát těmto firmám pomůže, slíbil, že firmy podpoří. Avšak bez podrobností. "Vítám jakoukoliv iniciativu českých firem či vědeckých týmů. Vždy to ale bude jen doplnění zásilek z Číny, protože nejsme schopni tak obrovské množství ochranných pomůcek v České republice produkovat," míní ministr.

Výrobci v Česku chtějí dělat více roušek i respirátorů

Mezi členy nově vzniklé iniciativy jsou například společnosti Batist Medical z Červeného Kostelce a Dina-Hitex z Bučovic, které už teď roušky šijí. Dalšími členy jsou společnosti Clinitex z Ostravy, Royax z Čestlic nebo Hartmann-Rico, což je německá firma, která má ale pobočky i v Česku.

Batist Medical patří mezi tradiční české výrobce roušek, v posledních týdnech vylepšil dvě původní linky a šije měsíčně dva miliony účinnějších jednorázových roušek s filtrem z nanovláken. Firma chce rozjet ještě třetí linku, díky které by bylo možné zvýšit množství o dalšího půl milionu měsíčně. Pokud by jim stát pomohl, koupili by ještě jednu linku na roušky a jednu na respirátory, což by znamenalo náklady kolem 10 milionů korun.

Bučovická firma pro změnu "oprášila" starou linku na výrobu roušek z roku 1993 a šije půl milionu roušek za měsíc. Brzy by ale měla dorazit nová linka od českého výrobce, ze které by měl sjet milion roušek za měsíc.

Ostravská firma Clinitex vyrábí pratelné chirurgické roušky na operační sály a právě teď nakupuje novou linku za dva miliony korun, která by měla být v provozu do jednoho až dvou měsíců. Má vyrábět 50 tisíc pratelných roušek denně. Společnost Royax koupila z Číny za 270 tisíc eur tři linky na výrobu respirátorů FFP2, kterých by měla vyrobit za den 194 tisíc kusů. K tomu ještě pořídila materiál a balící linky za dalších více jak 11 tisíc eur.

Vykoukalová upozorňuje na příkladu těchto firem, jak by bylo potřebné, kdyby stát vyhlásil národní program podpory. Ministerstvo průmyslu a obchodu sice už vyhlásilo programy z evropských peněz, jenže k těm se řada firem z různých důvodů nedostane. "Jsem přesvědčená, že to musí být národní zdroje, které by výrobcům velmi pomohly. Je strašně důležité nastartovat kromě výrobců roušek a respirátorů také výrobce materiálů, protože se v tomto pohybuje mnoho šikovných lidí se zajímavými projekty," tvrdí.

Podporu od státu by uvítala také známá firma Hartmann-Rico, která se chystá nakupovat linky na výrobu ústenek FFP2 a respirátorů FFP2 a FFP. "Obě výrobní linky budou umístěny ve výrobním závodě v Havlíčkově Brodě. Jde o investice za desítky milionů korun. Měsíčně bychom vyrobili 2,5 milionu ochranných masek a respirátorů," sdělil člen představenstva a výrobní ředitel Pavel Fuchs. "Pevně věříme, že v tak nelehké době získáme podporu všech potřebných institucí a výrobu budeme moci zahájit co nejdříve," dodává Fuchs.

Roušky v lékárnách většinou stále nejsou. Naděje ale je Jednorázové roušky se i přes lepšící se dostupnost zdravotních pomůcek v nemocnicích a jiných zařízeních do sortimentu českých lékáren stále ve velké míře nevrací. Mnoho obchodů se ale snaží vyjednávat s výrobci a dodavateli a je možné, že se situace v příštích dnech či týdnech změní. "Máme naději. Každá lékárna teď shání výrobce, shání dodavatele. Nesedíme se založenýma rukama a nečekáme, jestli nám naši dodavatelé něco dodají, nebo ne," uvedla pro Aktuálně.cz pracovnice nejmenované ostravské soukromé lékárny. Roušky jsou k dispozici na některých lékárnách sítě Benu, velmi rychle ale mizí. "Vzhledem k velkému zájmu zákazníků se ale rychle vyprodávají. Snažíme se flexibilně reagovat na poptávku a produkty doskladňovat," uvedla mluvčí Benu Alžběta Piškulová. Aktivně se pro své klienty snaží roušky sehnat také síť lékáren Dr. Max. Její mluvčí Michal Petrov ale nechtěl záležitost komentovat, dokud nebude mít firma jistotu, že roušky opravdu vrátí do prodeje. Podle něj se Dr. Max snaží roušky sehnat zejména v Číně. "Vyjednáváme i s lokálními dodavateli, ale v tuto chvíli máme co dělat, abychom roušky zajistili i pro personál," řekl pro Aktuálně.cz. Podle doktorky farmacie Irmy Miklášové z lékárny Salvia ve Zlíně ale ještě chvíli potrvá, než se roušky vrátí do běžného prodeje. "V prvé řadě půjde vše zdravotnickým zařízením. Nevidím to, že by se objevily v distribuci tak, abychom si je mohli objednat pro sebe nebo pro zákazníky. Takhle jsme je neviděli od ledna," řekla. Pro personál mají ale lékárny roušek a jiných ochranných zařízení většinou dostatek. "Ochranný materiál pro naše zaměstnance jsme si zabezpečili z vlastních zdrojů - naši lékárníci využívají kromě roušek a respirátorů také ochranné štíty, které jsme získali díky spolupráci se zdravotními a odbornými školami," uvedla za Benu Piškulová. Také menší lékárny si i přes dodávky respirátorů z hejtmanství musely často poradit svépomocí. "První tři týdny jsme si museli pomůcky zařídit sami. Často to byla dobrá vůle například technických firem, které nám nabídly pár respirátorů. Máme také své šité látkové" dodala pro Aktuálně.cz Miklášová.

Cenově nešlo Číně konkurovat

Podle Vykoukalové je dnes v Česku podstatně jiná situace než letos v lednu, kdy zjišťovala, kdo vyrábí roušky či respirátory. "Hlavní problém je opravdu v tom, že čeští výrobci tehdy nebyli. Poptávka po respirátorech byla téměř mizivá. A pokud jde o roušky, poptávka byla, ale nikdo to u nás nemohl vyrobit za 50 haléřů jako v Číně, takže se to všechno dováželo. Když začal v Česku koronavirus, tak naše domácí kapacita by absolutně nemohla stačit," vysvětluje s tím, že teď se ukazuje, jak je důležité podporovat české výrobce a udržovat výrobu doma.

VIDEO: Nedatované video, které koluje po sociálních sítích, ukazuje, jak může vypadat velkovýroba jednorázových roušek v Číně.

Čeští výrobci podle ní zareagovali na situaci velmi rychle. Kromě výrobců zdravotnického materiálu se do výroby roušek pustila i řada dalších firem. Výrobce nanotkaniny nanoSPACE zajistil dodávky desítek tisíc roušek týdně - a to díky okamžité spolupráci s firmami Kvalitex, ACE sport, Katy ateliér, Otavan Strakonice a Luckwest. NanoSPACE dodá materiál, firmy zajišťují výrobu. Zásobují tak nemocnice a domovy důchodců v jižních Čechách.

Podobně reaguje i řada dalších firem v republice. Jeden z největších textilních výrobců v Evropě, společnost Mileta z Podkrkonoší, okamžitě přešla na výrobu materiálů pro výrobu roušek.

"Kromě investiční podpory je důležité firmám garantovat určité odběry zboží. Firmy říkají, že by teď investovaly, ale mají obavu, co bude s dodávkami, až koronavirus skončí. Firmy se za posledních čtrnáct dní velmi zaktivizovaly, podařil se obrovský obrat a stát by měl na to reagovat pomocí," řekla.

Až půl milionu FFP3 měsíčně

České výrobce roušek a respirátorů podpořil v pondělí také předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs, který vyzval vládu k celkové podpoře nanotechnologií.

"Je možné, abychom se stali soběstační ve výrobě pomůcek s vysokou přidanou hodnotou, stejně jako je možné se lépe připravit na budoucí hrozby," uvedl Kůs s tím, že rodinným stříbrem České republiky jsou aplikované nanotechnologie, které lze využít ve spoustě věcí.

"Máme unikátní nanovlákenný respirátor ve třídě FFP3, který by nám mohl závidět celý svět. Během jednoho měsíce se rozběhne automatická linka s kapacitou až půl milionu kusů měsíčně. Několik českých firem v této nelehké době zahájilo a posiluje výrobu nanovlákenných roušek pro zdravotnictví. Měsíční produkce může být až milion antivirových roušek, které se blíží svými vlastnostmi k nejkvalitnějším respirátorům," vyjmenovává Kůs, který upozornil na obrovskou iniciativu lidí i firem.

"To, co ještě nepochopil český stát, pochopili jeho obyvatelé," glosoval současnou situaci, ve které volá po větší pomoci státu.