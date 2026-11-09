Kolik budou brát noví starostové? Není to málo. Částky u menších měst překvapí

Primátoři největších českých měst si měsíčně vydělají přes 150 tisíc korun hrubého. I starostové menších obcí s několika tisícovkami obyvatel si ale mohou přijít na částky blížící se sto tisícům korun. Datová redakce Aktuálně.cz přináší podrobný přehled odměn pro členy zastupitelstev ve všech více než šesti tisících obcí v České republice.
Až pražští zastupitelé podle očekávání zvolí primátorem Petra Hlaváčka (STAN), zajistí mu tak odměnu skoro 200 tisíc korun hrubého měsíčně, konkrétně 192 348 korun. Od ledna se mu pak zvýší na 202 347 korun. Pražskému primátorovi totiž ze zákona náleží nejvyšší základní odměna mezi vládci českých měst.
Ale ani primátoři dalších velkých měst nezůstanou příliš pozadu. V Brně a Ostravě činí jejich základní měsíční odměna 166 156 korun, od ledna vzroste na 174 794 korun.
Překvapit mohou i částky pro starosty výrazně menších měst. Uvolněnému starostovi obce se třemi až pěti tisíci obyvateli náleží letos 89 939 korun měsíčně. Od ledna to bude 94 615 korun, vyplývá z pravidel pro odměňovámí členů zastupitelstev ministerstva vnitra pro letošní a příští rok.
Datová redakce Aktuálně.cz na jejich základě připravila interaktivní aplikaci, ve které si můžete proklikat zákonné odměny starostů ve více než šesti tisících obcí v České republice.
Kolik berou starostové
Odměny pro uvolněné i neuvolněné starosty v letech 2026 a 2027 (v hrubém měsíčně)
6 254 obcí
Uvedené částky jsou základní hrubou měsíční odměnou. Skutečný příjem může být vyšší například díky mimořádným odměnám.
Při souběhu některých veřejných funkcí se naopak odměny krátí, aby politik nepobíral za všechny plnou částku. Například pokud zasedá v zastupitelstvech obce i kraje, zůstává mu vyšší odměna celá, zatímco druhá se snižuje na 40 procent.
Na plný úvazek, ale i jako „vedlejšák“
Výše odměny závisí také na tom, zda je starosta takzvaně uvolněný. V takovém případě vykonává funkci na plný úvazek. Neuvolněný pak řídí obec vedle svého běžného zaměstnání. O tom, zda starosta bude uvolněný, nebo ne, rozhoduje zastupitelstvo každé obce. Obecně ale platí, že ve městech a větších obcích dělají starostové svou funkci naplno.
U uvolněného starosty zákon stanoví přesnou základní odměnu. U neuvolněného udává jen rozpětí, v jehož rámci určí odměnu starostovi zastupitelstvo.
Kolik berou ostatní muži a ženy na radnici
Zákon stanoví odměny nejen starostům, ale také místostarostům a dalším členům zastupitelstva. V následující tabulce si můžete porovnat letošní částky s těmi, které budou platit od ledna 2027.
U ostatních neuvolněných funkcí (mimo starosty) se jedná o maximální měsíční částky, které mohou po schválení zastupitelstva obdržet.
Kolik berou zastupitelé
Odměny pro uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstev v letech 2026 a 2027 (v hrubém měsíčně)
|Počet obyvatel obce / Rok
|Uvolněný
|Neuvolněný
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