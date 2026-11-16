Primátoři největších českých měst si měsíčně vydělají přes 150 tisíc korun hrubého. Ale i vládci některých jejich částí si přijdou na částky výrazně překračující stotisícovou hranici. Datová redakce Aktuálně.cz pokračuje v rozkrývání peněz starostů a přináší podrobný přehled odměn na radnicích městských částí velkých měst.
Kolik bere váš starosta ve velkém městě. Podívali jsme se na odměny vládců městských částí
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Obrovskou vlnu ohlasů vyvolalo sobotní vítězství Walesu proti Novému Zélandu v začínající elitní ragbyové soutěži Nations Championship. Jednak z důvodu šokujícího výsledku, který se zrodil po dlouhých 73 letech, a také díky dechberoucí show, jež zápasu v Cardiffu předcházela.
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