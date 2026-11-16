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Domácí

Kolik bere váš starosta ve velkém městě. Podívali jsme se na odměny vládců městských částí

Aleš Vojíř
Aleš Vojíř
Aleš Vojíř
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Primátoři největších českých měst si měsíčně vydělají přes 150 tisíc korun hrubého. Ale i vládci některých jejich částí si přijdou na částky výrazně překračující stotisícovou hranici. Datová redakce Aktuálně.cz pokračuje v rozkrývání peněz starostů a přináší podrobný přehled odměn na radnicích městských částí velkých měst.

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Znovuzvolený starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). Spolu s kolegy z Prahy 6, 8 a 10 mu podle zákona přísluší nejvyšší měsíční odměny.Foto: ČTK – Deml Ondřej
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Kolik bere váš starosta ve velkém městě. Podívali jsme se na odměny vládců městských částí

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