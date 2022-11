Projednáme zpřísnění zákona o volbě prezidenta, řekl Rakušan. Podle něj je nejasný

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se chce po volbách sejít se svými podřízenými kvůli změnám v zákoně o volbě prezidenta. Reaguje tak na prohlášení některých odborníků, kteří vyčítají ministerstvu vnitra uznání kandidatury Denisy Rohanové, ačkoli nepředložila podpisy žádných současných poslanců. Podle Rakušana je zákon příliš nejednoznačný.

Když se Aktuálně.cz zeptalo ústavního právníka Jana Kysely na to, co říká tomu, že Denisa Rohanová může jít do prezidentských voleb díky podpisům dnes už bývalých poslanců, reagoval jednoznačně. "Je to absurdní," podivil se postupu ministerstva vnitra, které Rohanové podpisy uznalo. A podobně se divili i někteří jiní prezidentští kandidáti, kteří pro změnu zpochybňovali tvrzení ministerstva, že nemají padesát tisíc podpisů občanů nutných pro kandidaturu.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na tyto a další pochybnosti zareagoval nepřímo v sobotu na sociálních sítích, když oznámil, že se chce po volbách sejít se svými podřízenými ohledně změn v zákoně o volbě prezidenta. Právě tento zákon upravuje podmínky, za jakých se mohou lidé ucházet o post hlavy státu.

"Rozdílné výklady zákona o volbě prezidenta mohou vyvolávat otázky, které však nyní může vyřešit jen Nejvyšší správní soud," napsal v sobotu Rakušan. "Po lednových prezidentských volbách se plánuji sejít se svým náměstkem a jeho kolegy nad tím, jaká zpřesnění si zákon zaslouží," doplnil.

Už zmiňovaná prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová podala přihlášku s podpisy poslanců minulé sněmovny, které funkční období vypršelo loni na podzim. Na úřadě se zaregistrovala ještě v době, kdy měli poslanci platný mandát. Ministerstvo se domnívá, že je takový postup v pořádku.

Rozpory ale například vyvolává i otázka, zda může poslanec nebo senátor podepsat kandidátní listinu více uchazečům o účast ve volbách. Zatímco podle ministerstva vnitra to je možné, Nejvyšší správní soud ve svém doporučujícím vyjádření v roce 2017 podpořil opačný výklad.

Někteří odmítnutí se odvolávají

Ministerstvo vnitra v pátek do voleb zaregistrovalo devět uchazečů, přihlášky dalších 12 odmítlo. O Hrad se utkají bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, bývalá rektorka Danuše Nerudová, bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel, Rohanová, odborový předák Josef Středula a bývalý rektor Tomáš Zima.

Ministerstvo odmítlo zaregistrovat například podnikatele Tomáše Březinu, Karla Diviše a Karla Janečka, úřad jim neuznal část podpisů voličů, a neměli tak potřebných 50 tisíc podpisů voličů. Všichni tři již avizovali, že se obrátí s odvoláním na Nejvyšší správní soud. Přidají se k nim pravděpodobně i další kandidáti. Termín mají do středy 30. listopadu.