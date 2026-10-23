Kolegům dal pití s chladící kapalinou, chtěl otrávit bezdomovce. Ve vězení stráví 24 let

Za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce, pokládání otrávených nástrah cílených na olomoucké bezdomovce a za přípravu výbušného systému si Jiří Kudlička z Olomoucka odpyká ve vězení 24 let. Kromě výjimečného trestu mu olomoucký krajský soud v pátek uložil na žádost žalobce také zabezpečovací detenci. Podle znalců je muž pro společnost nebezpečný.
Osmačtyřicetiletého muže poslal soud za mříže za vraždu, pokus o vraždu a její přípravu. Motivací byla jeho snaha brát spravedlnost do svých rukou, spouštěčem byl podle znalců dlouhodobý pocit příkoří.
Podle obžaloby muž ve druhé polovině roku 2023 umístil do společně užívané lednice ve společnosti Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku lahev s limonádou kontaminovanou chladicí kapalinou, ze které se o několik měsíců později napili dva zaměstnanci. Jeden z nich na následky otravy zemřel, druhý měl těžce poškozené ledviny.
V květnu 2025 poté podle spisu rozmístil na různých místech v Olomouci nápoje otrávené jedem na krysy, olovem či morfinem s cílem zabít lidi bez domova. Nástrahy byly včas zajištěny, žádná další otrava nenastala.
Za přípravu vraždy se obžalovaný zodpovídá kvůli shromažďování chemikálií na výrobu výbušnin, které chtěl podle obžaloby použít proti policistům, jejichž zásah předpokládal. Nalezeny byly při domovní prohlídce, detonace by měla podle odborníků fatální následky.
Šance na resocializaci je nejspíš nulová
Kudlička se k prvním dvěma činům po svém zadržení částečně doznal. V případě otráveného nápoje v práci tvrdil, že chtěl pouze odhalit kolegu, který údajně z lednice kradl jídlo; později vše popřel.
Obhajoba po dobu procesu odmítala, že by muž chtěl někoho usmrtit. Napadala i důkazy v případě chystané výroby výbušnin. Obhájce v závěrečné řeči zpochybnil příčetnost obžalovaného.
Podle klinického psychologa má muž smíšenou poruchu osobnosti a jeho resocializaci označil za prakticky nulovou. Odborníci se přitom shodli na tom, že byl příčetný - nejednal přitom kvůli bludům, ale z racionálních podnětů.
O muže z Olomoucka se policie začala zajímat nejprve v souvislosti s požáry. Podle vyšetřování je začal zakládat loni v únoru v okolí Olomouce. Později se přesunul i do Moravskoslezského kraje na Bruntálsko. Ve třech vlnách jich založil dvě desítky.
Případem se již začal zabývat bruntálský soud. V minulosti už byl odsouzen za týrání zvířat a pytláctví. O nejzávažnějších zločinech podezřelého žháře se policisté dozvěděli z jeho e-mailové komunikace. Muž byl zadržen loni v květnu.
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