Miluje funkce, napsal Kolář k Pospíšilovi. Byly to emoce, řekl po smazání zprávy

Jiří Pospíšil je sice jednou z nejviditelnějších tváří TOP 09, ale kdyby chtěl nahradit Markétu Pekarovou Adamovou v čele strany, nebude to mít zřejmě jednoduché. Ve straně je řada lidí, kteří budou chtít někoho jiného, jak ukázal ve středu europoslanec za topku Ondřej Kolář. Vůči Pospíšilovi napsal značně kritický příspěvek na síť X, který brzy smazal. Za kritikou Pospíšila si ale stojí.

"On nic zvažovat nebude. On se na to třese. Touží po tom. Nedokáže tomu odolat. Miluje funkce. A pro jakoukoliv udělá cokoliv. Klidně i sloučí TOP 09 a ODS, když z toho pro něj něco kápne," opřel se do Jiřího Pospíšila europoslanec Ondřej Kolář. Šlo o reakci na předchozí Pospíšilovo oznámení, že zváží kandidaturu na lídra strany v Praze do podzimních sněmovních voleb. Kolář po několika desítkách minut tweet smazal.

Později to pro Aktuálně.cz zdůvodnil slovy, že "člověk by asi neměl psát na sítě, když prožívá nějaké emoce".

"Raději by je ani neměl zapínat. Ráno se mi to nepovedlo a následně jsem se rozhodl dát příspěvek pryč," sdělil Kolář, který podle svých slov nechce vyvolávat žádné veřejné spory. "Není ale tajemstvím, že nejsme kamarádi, víc bych to asi nerozebíral," řekl Kolář, který počítá s tím, že Pospíšil bude jedničkou TOP 09 v Praze. "To je věc pražské topky, já už ani nejsem jejím členem, přešel jsem do jihočeské organizace. Jejich svaté právo je, aby si vybrali jeho," podotkl.

Předsedkyně TOP 09 a sněmovny Markéta Pekarová Adamová v úterý překvapivě oznámila, že už nebude v zářijových volbách kandidovat. Zdůvodnila to zdravotními problémy. Pokud jde o jejího nástupce v čele strany, Kolář by rád viděl nové tváře.

"Politických stran, které se různým způsobem rochní v 90. letech, máme až dost. Potřebujeme stranu, která se od tohoto období definitivně oprostí. Svět i politika se posunuly, chce to zajímavé lidi, kteří jsou moderní, dívají se do budoucnosti a mají k politice svěží přístup. Takové lidi v topce máme," míní europoslanec. Je přesvědčený, že takoví jedinci ale musí dostat větší příležitost, aby vynikli. Jiří Pospíšil již působil jako předseda strany, poslanec, europoslanec a nyní je náměstkem pražského primátora.

Kolář nemá zájem ucházet se o vedení strany. "Ne, určitě ne," odpověděl s tím, že si v minulosti vyzkoušel stranické funkce a zjistil, že na ně není ten správný typ. "Jsem spíš introvert, navíc předseda strany musí svým způsobem umět obchodovat s vlivem a na to já opravdu nejsem. Nebaví mě to, neláká, myslím, že mohu být topce prospěšný jinak, než abych vyseděl nějaký důlek," vysvětluje. Své favority ale říct nechce. Považuje to za předčasné, protože lídryní strany je pro něj nadále dosavadní předsedkyně.

Ohledně možných nástupců se nechtějí vyjadřovat ani další členové TOP 09. Aktuálně.cz oslovilo například předsedu poslaneckého klubu Jana Jakoba, podle kterého je něco takového naprosto předčasné. "Vůbec nad tím teď nepřemýšlím," sdělil politik, který na posledním sjezdu strany na podzim 2023 neuspěl ve volbě místopředsedů.

Prvním místopředsedou strany a nejviditelnější tváří po šéfce partaje je ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Jeho kandidatura je ale také nepravděpodobná. Nedávno oznámil, že má rané stadium rakoviny prostaty a podrobuje se léčení.

Ve středu se nechal slyšet, že by upřednostnil, kdyby TOP 09 v podzimních sněmovních volbách vedla kandidátku koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) v Ústeckém či Plzeňském kraji. Předseda poslaneckého klubu a pražské organizace ODS Marek Benda očekává, že první pozici v Praze by mohla nyní zaujmout ministryně obrany Jana Černochová.