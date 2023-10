Otevřená budoucnost Pavlova přítele po boku, Kolářova smlouva s Hradem letos vyprší

Blízký spolupracovník prezidenta republiky Petr Kolář nemá na Pražském hradě vlastní kancelář. Když však jde k hlavě státu na konzultaci, má přímý vstup. Plyne to z informací Aktuálně.cz. Redakce se zajímala o formální náležitosti pracovního vztahu prezidenta Petra Pavla a Koláře, kteří se stýkali už před volbami. Kolářova smlouva s Hradem je platná jen do konce roku.

Čerstvě zvolený prezident Petr Pavel poslední lednovou sobotu večer na pódiu Fóra Karlín představuje lidem v sálu kolegy, kteří se podíleli na jeho kampani. U každého z nich se objeví na projekci jméno a pozice v týmu. Když Pavel vyzve k příchodu před plátno Petra Koláře, zasvítí za manažerem a bývalým diplomatem nápis "přítel po boku".

Přestože v kampani neměl Kolář oficiální úlohu, řadí se k těm, jimž Pavel naslouchá nejvíce. Prezident v tomto duchu sám mluví. "Mám s ním blízký vztah. Bude-li mít užitečnou radu, budu si toho vážit. Když bude mít pocit, že dělám něco, co není správné, nemusí se rozpakovat mi to říct a já si to pro sebe přechroupu," řekl Pavel tři dny po zvolení.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, jejich spolupráce je nyní uzavřena na dobu určitou. Nebyla přitom ošetřena smlouvou ještě déle než měsíc po Pavlově inauguraci. Dohodu o poradenské činnosti s Kolářem uzavřela Kancelář prezidenta republiky, kterou řídí bývalá nejvyšší úřednice Senátu Jana Vohralíková.

"Nic není definitivní"

"Dohoda o provedení práce byla s panem PhDr. Petrem Kolářem uzavřena dne 26. dubna 2023, a to na období od 1. května 2023 do 31. prosince 2023," uvedla v odpovědi na žádost Aktuálně.cz podle zákona o svobodném přístupu k informacím ředitelka právního odboru prezidentské kanceláře Pavla Kratochvílová.

Pavel absolvoval inauguraci 8. března, spolupráce obou mužů tak do konce dubna probíhala na neformální bázi. Podle nyní platného kontraktu má Kolář jako oficiální poradce skončit s posledním dnem roku. Vzhledem k jejich dlouholetému osobnímu vztahu však není taková varianta pravděpodobná. Předpokládá se uzavření nové smlouvy.

"Myslím si, že nic není definitivní. Může se to vyvinout tak, že ze strany pana prezidenta nebude zájem. Nechci ho dostávat do situací, kdy by se cítil vázán nějakými smlouvami. Jestli bude chtít ve spolupráci pokračovat, to je čistě na něm," zůstal však Kolář k této otázce v komentáři pro Aktuálně.cz zdrženlivý.

Minimálně jednou týdně

Kolář na Hradě vlastní kancelář nemá, Pavel si ho zve na jednání do svých pracovních prostor. Poradce se zkušeností z byznysu i diplomacie má do útrob Pražského hradu přímý přístup. Jak redakci potvrdila vedoucí právního odboru Kratochvílová, Kolář dostal k dispozici vstupní kartu. Ostatně už po Pavlově zvolení avizoval, že by o ni stál.

"Potkáváme se minimálně jednou týdně. Většinou se bavíme na témata zahraniční politiky a bezpečnosti, ale nezastírám, že s panem prezidentem mluvíme i trochu o životě," popsal redakci Kolář. Zpravidla konzultují každé pondělí, ale poradce je připravený dorazit i na nárazově svolané sezení.

Odměnu mu stanovila prezidentská kancelář symbolickou. Kolář přitom mluví o tom, že peníze nechtěl vůbec. "Na základě předmětné dohody náleží panu Kolářovi odměna za práci 1000 korun za měsíc," uvedla Kratochvílová. Jak však poradce tvrdí, stejně pracuje zadarmo. "Odměnu si neberu, protože nic nevyfakturovávám," podotkl.

Kolář je také členem týmu zahraničněpolitických poradců, do kterého vedle něj patří Karel Schwarzenberg, Michael Žantovský, Jiří Pehe, Tomáš Petříček a Jan Macháček. Poprvé zasedl tým v květnu. "Pomohou zahraničnímu odboru získat širší perspektivu," uvedl k sestavě šéf zahraničního odboru Hradu Jaroslav Zajíček, který skupinu koordinuje.

Potkávali se, když byl Pavel ještě voják

Pavel a Kolář se začali potkávat ještě v době, kdy byl současný prezident v letech 2012 až 2015 náčelníkem generálního štábu. Pavel pak sloužil další tři roky coby předseda Vojenského výboru Severoatlantické aliance, což je druhá nejvyšší pozice v NATO po generálním tajemníkovi. Po ukončení mise v NATO odešel Pavel z armády.

Styky obou mužů se po Pavlově návratu do Česka zintenzivnily. V roce 2019 začal Pavel besedovat s občany v obcích a městech po celém Česku. Na cestách ho Kolář doprovázel. V prosinci 2019 spojení formalizovali, Pavel, Kolář, podnikatel František Vrabel a bezpečnostní analytik Radko Hodkovský založili spolek Pro bezpečnou budoucnost.

Právě Kolář byl jednou z klíčových osobností myšlenky, aby Pavel kandidoval na prezidenta. Sám má s veřejným životem bohaté zkušenosti. Roky sloužil v diplomacii, byl velvyslancem ve Švédsku, Irsku, Spojených státech a Rusku. V polovině 90. let pracoval na ministerstvu zahraničí. Před Pavlem byl také poradcem předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

Pohyboval se i v byznysu. V roce 2013 řídil ve skupině PPF předloni zesnulého byznysmena Petra Kellnera mezinárodní vztahy. Nyní pracuje pro advokátní kancelář Squire Patton Boggs, jež nabízí služby soukromým firmám. Jednou z nich je i zbrojařská firma Colt, s níž Kolář spolupracuje i napřímo. Jak upozornil Deník N, je členem jednoho firemního výboru.

Právě americká pobočka Coltu byla jedinou firmou, v níž se prezident Pavel při zářijové návštěvě v USA zastavil. Kolář byl u toho. Podle svých slov jako člen Pavlovy delegace, nikoliv coby spolupracovník firmy. Kolář měl přitom vliv i na to, že si Pavel vybral coby vedoucí své kanceláře Janu Vohralíkovou. Poradce s ní od června 2018 sedí ve spolku Občané pro.

