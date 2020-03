Zakázka na právní služby se domluvila předem, advokát radnici peníze za plagiát vrátí

Advokátní kancelář Petra Kubíčka (není to právník Petr Kubíček z TOP 09, jedná se o shodu jmen, pozn. aut.) dodala Městské části Praha 6 právní stanovisko k otázce účastenství a postavení obce ve správních řízeních za 212 500 korun. Deník Aktuálně.cz však uplynulé úterý na základě analýzy upozornil, že stanovisko je z drtivé většiny plagiát.

Posudek čítá 65 stran, čistý text bez hlavičky či uvedení obsahu zabírá 58 stran. Autorský text však nedá dohromady ani sedm stránek, zbytek je opsaný. Advokátní kancelář bez uvedení zdroje opisovala z diplomových či bakalářských prací, bez úpravy z nich přebírala celé odstavce. Stejně tak čerpala z odborných webových platforem, nejvíce z databáze uskupení advokátů Frank Bold, aniž by odkázala na původ poznatků.

Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že v ten samý den, kdy vyšel článek, jenž upozornil na plagiát, městská rada Prahy 6 po dohodě s advokátní kanceláří Petra Kubíčka rozhodla, že od kontraktu na dodání zmíněného posudku odstupuje. "O celé věci hlasovala rada městské části, pan Kubíček nám toto řešení navrhl sám," potvrdil Aktuálně.cz starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

"Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že odstupují od smlouvy, na základě čehož se smlouva ruší od počátku. V souvislosti s odstoupením od smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti vzniklé mezi smluvními stranami na základě smlouvy," zní klíčová pasáž dohody, kterou Aktuálně.cz prostudovalo a jež začala platit hned v úterý.

V praxi to znamená, že advokátní kancelář městské části peníze vrátí. Z úmluvy plyne, že radnice obdrží vyplacených 212 500 korun nejpozději v pátek. V rámci svého stanoviska k nejnovějšímu vývoji advokát Kubíček potvrdil, že odstoupit od kontraktu byl jeho nápad. Důvodem prý bylo poškozování jeho jména. Když ho Aktuálně.cz před vydáním prvního článku upozornilo, že pro radnici připravil plagiát, reagoval rozpačitě.

"Jsem z toho trochu v šoku. Stanoviska jsem přímo nezpracovával, ale jsem samozřejmě garant předané práce a měl jsem si originalitu ověřit," uvedl. Dodal však, že v zásadě nevěří, že jeho kancelář se dopustila plagiátu. "Jestliže se vaše podezření ukážou jako podložená, pak budu muset nejprve důkladně zjistit, jak k uvedenému došlo," doplnil.



Zda už se zjišťováním začal, není zřejmé. V reakci na tuto otázku se advokát odpovědi vyhnul, místo toho nařkl Aktuálně.cz, že smyslem popsané kauzy bylo mu profesně ublížit. V původním vyjádření Kubíček zmínil, že posudek pro něj vypracoval subdodavatel. Kdo jím je, však advokát odmítl prozradit. Posudek, jejž má Aktuálně.cz k dispozici, však nese podpis jeho samotného.

Ze získaného stanoviska vyplývá další rozměr příběhu: při zakázce Městská část Praha 6 porušila vlastní pravidla. Kubíčkova analýza vznikla 23. května 2018, což stojí přímo v posudku. Objednávku na něj však vystavila radnice 10. července, kontrakt o dodání stanoviska obě strany podepsaly dokonce až 10. srpna. Na poskytnutí právních služeb se tedy dohodly výrazně dříve mimo oficiální protokol. Otázku, jak k tomu došlo, starosta Kolář nechal bez odpovědi.

Vysvětlení však dává zápis z předposledního zasedání kontrolního výboru Městské části Praha 6 v loňském roce, jejž Aktuálně.cz prostudovalo. Plyne z něj, že původní objednávku před jejím oficiálním vznesením ze strany radnice učinil starosta Kolář na osobní schůzce s advokátem Kubíčkem. Zápis z jednání výboru dokládá, že při poptávání právních služeb v Praze 6 není takový postup ojedinělý.

Konkurenční boj advokátů podle Koláře

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář se vyhnul vysvětlení, proč stanovisko za více než 200 tisíc korun od advokátní kanceláře Petra Kubíčka vzniklo téměř dva měsíce před oficiální objednávkou.

"Rád bych se Vas dotázal, zda Vám přijde správné, že k výši odměn pro dr. Kubíčka se vyjadřuje pan Uhl, který pracuje v advokátní kanceláři RHK, která též dodává práci pro Prahu 6, a to za stejnou sazbu jako pan Kubíček? Mam to chápat tak, ze se Vaše redakce nechala vtáhnout do konkurenčního boje mezi advokáty?" ptal se místo odpovědi starosta.

Starosta Kolář ale podlehl vlastní představě. Pavel Uhl za vznikem původního článku nestál. Aktuálně.cz ho oslovilo až poté, co si téma vyhledalo, zpracovalo a článek mělo z valné většiny hotový. Redaktor si ho jako respondenta vybral z prostého důvodu: roky ho profesně zná a provází ho dobrá pověst.

Advokát Uhl ani nevěděl, že popisuje plagiát dodaný Praze 6. Redaktor mu popsal příběh v základních konturách, aniž by uvedl, které městské části se týká. Pro Uhlovo vyjádření byl klíčový princip kauzy, ne číslo radnice.

Kromě toho Pavel Uhl pracuje coby samostatný advokát, jak plyne z databáze ČAK. Advokátní kancelář RHK mu sice poskytuje prostory, ale Uhl ve firmě není partnerem, společníkem ani kmenovým advokátem.