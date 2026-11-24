Seznam lidí označovaných za kolaboranty vyvolal rozruch na sociálních sítích, zejména v prostředí komentátorů a osobností, které kritizují českou podporu Ukrajiny. Dostali se do něj třeba někteří politici či komentátoři. Ostře na něj reagovali mimo jiné videoherní vývojář Daniel Vávra a bývalá novinářka a někdejší členka Rady ČTK Angelika Bazalová.
„Myslíte, že se tím bude zabývat Policie České republiky? Nebo se aspoň sejde schůze šéfredaktorů, aby vyjádřili rozhodný protest?“ napsala Bazalová na Facebooku.
Vávra se zase ptal, zda Facebook dané stránce udělí alespoň takzvaný shadow ban, tedy omezení dosahu příspěvků. „Jako mně, za sdílení meme,“ dodal s odkazem na vlastní zkušenost s platformou.
Rozruch téma vyvolalo především mezi uživateli, kteří např. zastávají vstřícnější postoje vůči Rusku, kritizují českou podporu Ukrajiny nebo podle jeho autora šíří proruské narativy.
V seznamu figurují například exministr zdravotnictví a europoslanec Ivan David (SPD), europoslanec Ondřej Dostál (zvolen za Stačilo!), bývalá novinářka Angelika Bazalová nebo někdejší poslanec KSČM Jan Klán. Vedle nich jsou v seznamu také další, méně známé účty.
Nejde přitom o žádnou zvláštní funkci určenou k označování dezinformátorů. Seznamy jsou běžnou součástí sociální sítě X a vytvořit si je může kterýkoli uživatel. Slouží především k vlastnímu třídění účtů podle témat, zájmů nebo skupin lidí. Uživatel si do nich může přidávat libovolné profily a následně sledovat jejich příspěvky na jednom místě. Seznam může být veřejný, takže si jej mohou prohlížet i ostatní.
Za seznamem stojí anonymní profil Utržené Sluchátko (@sluchatko_bis) na síti X. Jeho autor se dlouhodobě věnuje české politice a ostře kritizuje politiky a veřejně činné osoby, které považuje za proruské.
Svůj pohled na to, kdo je podle něj kolaborantem, popsal také v jednom z listopadových příspěvků. „Kolaborant v roce 2026 nenosí pásku na rukávu. Nosí na klopě trikoloru a v puse slovo ‚mír‘,“ napsal. Za typické argumenty takových lidí označuje například výroky „nechte to diplomatům“, „nejsme ničí kolonie“ nebo „mysleme na české důchodce“.
Autor dále tvrdí, že tito lidé podle něj obracejí odpovědnost za válku na Ukrajině. „Rusko pro ně nikdy nemůže za nic, NATO za všechno,“ píše. Kritizuje také zlehčování ruských útoků na civilisty a odmítání vojenské pomoci Kyjevu. „Mír pro ně znamená, že se oběť přestane bránit,“ dodává.
V příspěvku se odvolává na kauzu Voice of Europe, působení ruských zpravodajských služeb v Evropě nebo případy lidí, kteří měli za peníze šířit proruské materiály. Kdo za profilem stojí, není známo. Provozovatel vystupuje anonymně a z veřejně dostupných informací nelze ověřit jeho totožnost.
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