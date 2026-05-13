Přeskočit na obsah
Benative
13. 5. Servác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Kokain pašovali v dortech. Soud poslal hlavního organizátora na osm let do vězení

ČTK

Pražský městský soud potrestal sedm cizinců a jednoho Čecha za dovoz 32 kilogramů kokainu z Německa do Česka čtyř až osmiletým vězením a dva od soudu odešli s podmínkou. Dva také vyhostil. Ve středu o tom informovala Česká televize, která má k dispozici rozsudek. Organizovaná skupina drogu v dortech převážela linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc.

V čele skupiny stál podle rozsudku někdejší barman ruského původu. Foto je ilustrační.
V čele skupiny stál podle rozsudku někdejší barman ruského původu. Foto je ilustrační.Foto: Reuters
Reklama

Mezi odsouzenými jsou čtyři Ukrajinci, dva Rusové, Kazachstánec a Čech. Podle ČT se pět z nich proti březnovému nepravomocnému verdiktu odvolalo. Všichni obžalovaní v hlavním líčení prohlásili vinu. „I proto soud volil tresty blízko dolní sazby. U hlavního organizátora přihlédl i k tomu, že dosud žádný trestný čin nespáchal a že spolupracoval,“ uvedla Česká televize.

V čele skupiny stál podle rozsudku někdejší barman ruského původu, zajišťoval dopravu nebo rozděloval úkoly ostatním členům. Muži soud uložil osm let vězení, zároveň mu zabavil auto, kterým dovážel kurýry do Berlína, nebo hotovost v přepočtu zhruba 460 tisíc korun v různých měnách. Soud ho nevyhostil, v Česku, kde má rodinu, žije 14 let.

Policejní video ze zatčení pašeráků:

Organizovaná skupina pašovala drogy uvnitř dortu. Posvítila si na ně policie, před soud zamíří sedm cizinců a jeden Čech. | Video: Policie ČR

Spolupracujícího obžalovaného soud poslal za mříže na pět let a nepodmíněné tresty od čtyř do šesti roků dostali další čtyři lidi. Dva z nich soud na deset let vyhostil. Dva obžalovaní od soudu odešli s podmínkou a peněžitými tresty.

Mezi odsouzenými je i jedna ukrajinská žena, soud jí uložil tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let. Z rozsudku vyplynulo, že žena žije s organizátorem gangu a má s ním potomka.

Reklama
Reklama

„Obžalovaná spolu s obžalovaným pečuje o jejich dvouleté dítě a po dobu jeho výkonu trestu odnětí svobody bude na ní, aby se o ně postarala,“ stojí v rozhodnutí soudu.

Související

Policie navrhla obžalovat sedm cizinců a Čecha letos v únoru. Organizovaná skupina fungovala podle kriminalistů nejpozději od léta 2024 do loňského února, kdy policie zadržela první podezřelé.

Národní protidrogová centrála přiblížila, že kromě kokainu dovezl gang do Česka i další drogy, například přes tři tisíce dávek LSD. Obchodovali také s metamfetaminem, ketaminem, tabletami s MDMA nebo se směsí prodávanou pod názvem „růžový kokain“.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Rusko vyslalo proti Ukrajině více než 800 dronů. Zabily šest lidí, desítky zranily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto je ilustrační.
Rusko vyslalo proti Ukrajině více než 800 dronů. Zabily šest lidí, desítky zranily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto je ilustrační.
Rusko vyslalo proti Ukrajině více než 800 dronů. Zabily šest lidí, desítky zranily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto je ilustrační.

Masivní ruský útok na hranici NATO. Slovenské přechody museli na čas zavřít

Zakarpatská oblast na Ukrajině byla ve středu odpoledne cílem jednoho z největších ruských dronových útoků od začátku války. Drony létaly nad Mukačevem, Iršavou, Svaljavou i Užhorodem. Právě hlavní město Zakarpatí Užhorod leží přímo na hranici se Slovenskem. Dočasně se z bezpečnostních důvodů uzavřely všechny hraniční přechody Slovenska s Ukrajinou. Později ve středu byly opět otevřeny.

Reklama
Reklama
Reklama