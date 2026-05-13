Kokain pašovali v dortech. Soud poslal hlavního organizátora na osm let do vězení

Pražský městský soud potrestal sedm cizinců a jednoho Čecha za dovoz 32 kilogramů kokainu z Německa do Česka čtyř až osmiletým vězením a dva od soudu odešli s podmínkou. Dva také vyhostil. Ve středu o tom informovala Česká televize, která má k dispozici rozsudek. Organizovaná skupina drogu v dortech převážela linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc.
Mezi odsouzenými jsou čtyři Ukrajinci, dva Rusové, Kazachstánec a Čech. Podle ČT se pět z nich proti březnovému nepravomocnému verdiktu odvolalo. Všichni obžalovaní v hlavním líčení prohlásili vinu. „I proto soud volil tresty blízko dolní sazby. U hlavního organizátora přihlédl i k tomu, že dosud žádný trestný čin nespáchal a že spolupracoval,“ uvedla Česká televize.
V čele skupiny stál podle rozsudku někdejší barman ruského původu, zajišťoval dopravu nebo rozděloval úkoly ostatním členům. Muži soud uložil osm let vězení, zároveň mu zabavil auto, kterým dovážel kurýry do Berlína, nebo hotovost v přepočtu zhruba 460 tisíc korun v různých měnách. Soud ho nevyhostil, v Česku, kde má rodinu, žije 14 let.
Policejní video ze zatčení pašeráků:
Spolupracujícího obžalovaného soud poslal za mříže na pět let a nepodmíněné tresty od čtyř do šesti roků dostali další čtyři lidi. Dva z nich soud na deset let vyhostil. Dva obžalovaní od soudu odešli s podmínkou a peněžitými tresty.
Mezi odsouzenými je i jedna ukrajinská žena, soud jí uložil tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let. Z rozsudku vyplynulo, že žena žije s organizátorem gangu a má s ním potomka.
„Obžalovaná spolu s obžalovaným pečuje o jejich dvouleté dítě a po dobu jeho výkonu trestu odnětí svobody bude na ní, aby se o ně postarala,“ stojí v rozhodnutí soudu.
Policie navrhla obžalovat sedm cizinců a Čecha letos v únoru. Organizovaná skupina fungovala podle kriminalistů nejpozději od léta 2024 do loňského února, kdy policie zadržela první podezřelé.
Národní protidrogová centrála přiblížila, že kromě kokainu dovezl gang do Česka i další drogy, například přes tři tisíce dávek LSD. Obchodovali také s metamfetaminem, ketaminem, tabletami s MDMA nebo se směsí prodávanou pod názvem „růžový kokain“.
