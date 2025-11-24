Domácí

Kohoutová: Máma říkala, že chlapi jsou trapní a debilní. Tudy nechci, tušila jsem

před 9 hodinami
"Mám pocit, že se to teď všechno otřásá. Že ty věci, co byly samozřejmé, už samozřejmé nejsou a že na to začínáme postupně všichni přicházet," konstatuje herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová. Od politiky si prý drží relativní odstup, vnímá ale jako důležité, aby byl člověk trochu v obraze a o nabytou svobodu pečoval.
Spotlight Aktuálně.cz - Berenika Kohoutová. | Video: Tým Spotlight

Kohoutová v rozhovoru hovoří mimo jiné i o postavení žen ve společnosti. Situace se podle ní zlepšuje, o nedostatcích je ale potřeba stále mluvit. "Pořád tady jsou ti 'staří bílí páni', kteří mají pocit, že žena by se neměla zase tak moc vyjadřovat," podotýká.

"Střílení" do mužských řad za každou cenu ale také nevnímá jako cestu. "Od dětství jsem slýchala, že chlapi jsou debilní, trapní a k ničemu. A vždycky jsem si říkala, že to tak přece není," naráží v nadsázce na výchovu své matky Ireny Obermannové.

Sama si prý našla respektujícího partnera. V generaci její mámy byli ale muži "trošku jinde", podotýká. "Můj otec popíjel po hospodách, měl sluchátka na uších a dělal si to svoje. Měl mě někde vyzvednout, ale vyzvedl mě za tři dny, když už jsem tam nebyla."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:46 Co si Berenika Kohoutová myslí o současné společenské situaci? Jak vnímá výsledky letošních voleb do Poslanecké sněmovny a vidí naději na smíření rozdělené společnosti? Jak se dozvěděla o tom, že SPD na mítincích používá její píseň Dělám stojky?

06:46-09:43 Řešila nakonec situaci přes právníky, nebo to nechala být? Má podle Kohoutové smysl reagovat na nenávistné komentáře na sociálních sítích? Daří se jí zvládat věci s lehkostí a humorem přirozeně?

09:43-14:41 Jak vznikl podcast Co posraly naše matky a my taky poserem, který připravuje se svou mámou Irenou Obermannovou? Musela překonávat bariéru v odhalování soukromí? Přistihla už se někdy při tom, že se chová jako vlastní matka?

14:41-20:33 Jak přistupuje k výchově svých dětí? Ovlivnila ji nějak výchova mámy feministky? Proč je důležité mluvit o proměně rolí mužů a žen a o tom, jak se svět posunul?

20:33-26:02 Jak se proměnil showbyznys z hlediska rovnosti a chování mužů k ženám? Jak zvládá skloubit mateřství, herectví, hudbu i podcast? Jaké bylo zpívat před Martou Kubišovou?

26:02-29:19 Kam se posouvá její hudební projev a co chce dál v hudbě objevovat? Jak těžké je dnes uživit se hudbou a herectvím bez přítomnosti na sociálních sítích? Bude ještě někdy "Queen of the Parties"?

 
