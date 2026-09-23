„Kohabitaci jsme nechali doma.“ Macinka řekl, jak to má s Pavlem i názorem na článek 5

Pár kroků od ikonické budovy OSN jsme si v New Yorku sedli s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Do Spojených států dorazil na Valné shromáždění OSN, stejně jako prezident Petr Pavel, přesto se vrcholní čeští představitelé během návštěvy příliš nepotkávají. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o Rusku, hrozbě války, článku 5 NATO i o tom, jestli už dochází k tání „kohabitace“.
Jak vážně dnes česká vláda bere riziko, že by Rusko přímo zaútočilo na některého člena NATO? Máme dnes konkrétní scénář, na který se v rámci aliance připravujeme?
Tak samozřejmě NATO se na takovou případnou situaci připravuje a připravené, myslím, je. Ale to, co se děje za poslední měsíc, je poměrně varovné. Mně teda vadí zejména to, že dochází k jisté radikalizaci rétoriky na obou stranách. Prostě to, že někteří Rusové se občas opijí a vyhrožují jadernými útoky, tak to asi nikdo nepodceňuje, ale zase to nemusíme brát úplně vážně, protože všichni vědí, že by to byl konec všeho.
Na druhou stranu mně vadí i to zostření rétoriky na Západě. Prostě si myslím, že je správné mluvit o rizicích a být na ně připraven. Být si vědom různých hrozeb, bezpečnostních a dalších, vážně nad nimi přemýšlet a připravovat se na to, jak se zachovat, pokud by tyto hrozby byly naplněny.
Ale strašně mi vadí, že teď nastal posun od toho „uvědomujme si hrozby a buďme připraveni na to, pokud by nastaly“ k tomu, že „už jsme ve válce“. To je, myslím, kvalitativní rozdíl, který já obtížně přijímám.
Neposouváme se v tomhle trochu do takzvaného syndromu pomalu vařené žáby – že si postupně zvykáme na stále ostřejší válečnou rétoriku, až nám jednou začne připadat normální, že žijeme ve válce? Hodně se o tom poslední dobou mluví…
Jenom to ukazuje na to, že existuje dvojí mentalita, dva druhy lidí. Jedni žijí ve světě hrozeb a druzí žijí ve světě války. Jsem člověk, který žije ve světě hrozeb.
A myslím, že všem by prospělo, pokud by se zpátky vrátili do tohoto uvažování a do tohoto světa. Protože pokud si uvědomujeme hrozby, pak jsme připraveni jim čelit. Pokud se posouváme do stavu, kdy máme pocit, že žijeme v nějaké válce, tak to určitě nepřinese nic dobrého.
Nejsou to možná do určité míry právě varovné signály, abychom se připravili? Třeba to, co říká polský premiér Donald Tusk nebo šéf české kontrarozvědky generál Michal Koudelka, že by to mohlo být otázkou několika měsíců?
Já si teď nejsem jistý, protože jsem včera (neděle – pozn. red.) cestoval. Samozřejmě jsem viděl titulky, dramatické titulky, že šéf české Bezpečnostní informační služby společně s dalšími šéfy tajných služeb z Evropy tvrdí, že Rusko na nás může zaútočit už v řádu měsíců. Ale když jsem si tak v rychlosti procházel to, co pan generál Koudelka řekl, tak jsem tam teda zatím tuto větu neobjevil.
Přestože se objevila v titulcích třeba České televize nebo některých dalších médií. A já myslím, že to je značně nezodpovědné. Takže pokud se podíváme do toho zpravodajství, do těch článků, co ti lidé skutečně řekli a co neřekli, tak bychom to, když už o tom někdo chce psát, měli popisovat věrně.
Já říkám, nepřísahám na každé slovo, protože jsem po cestě letadlem do New Yorku neměl úplně možnost to detailně ověřit – ale to, co je připisováno, tak jsem tam nenašel. Stejně tak jako jsem tam nenašel větu, kterou měl říct, tuším, lotyšský šéf tajné služby.
Já jsem naopak zahlédl věty, které nebyly eskalační.
Takže myslíte, že ta varování byla interpretována až příliš dramaticky?
Já se divím tomu, proč má někdo důvod tuhle válečnickou rétoriku rozehrávat. Já myslím, že to opravdu nikomu nepomáhá. My jsme schopni se připravit a myslím, že jsme připraveni i na pokročilý typ hrozby. Ale nesouhlasím s tím, abychom se naplno přepnuli do podobného stavu, v jakém byla řada státníků v roce 1914.
Ti se v podstatě naivně pokoušeli jeden, druhý, třetí i čtvrtý řešit situaci tak, aby se nezhoršila, ale v součtu těchto kroků potom došlo ke značnému zmenšení prostoru pro jakýkoli racionální posun a skončilo to první světovou válkou. Takže já se toho opravdu děsím a rád bych všechny vyzval, aby tuto svoji rétoriku uklidnili.
A občanům bych rád vzkázal, že my nebereme žádné hrozby na lehkou váhu, ale žijeme v době hrozeb, nežijeme v době války. Válka je na Ukrajině, válka není v České republice.
Je to tedy celé podle vás do určité míry hysterie nebo zkrátka strach?
Já nevím. Já samozřejmě také čtu ty zprávy tajných služeb, takže vím, o čem mluví. Vím, o čem mluví třeba polský premiér. Četl jsem podrobnosti o tom incidentu v Lipsku a tak dál… Já na to svůj názor mám a myslím, že to opravdu jsou hrozby, ale není to válka.
Jste v kontaktu s bezpečnostními službami? Řešíte ty hrozby i s premiérem?
Já jako ministr zahraničních věcí jsem jedním ze tří nejčastěji adresovaných příjemců tajných zpráv od všech tří našich služeb. To jsou stovky zpráv, které se ke mně dostanou za rok. Všechny chodí nejvíc k premiérovi, k ministrovi zahraničí, k prezidentovi, až potom k ostatním ministrům a už podstatně méně k těm ostatním. Takže já jsem informován o situaci. Vím, jak naše služby pracují. Vím, že pracují dobře.
Vím, že teď se stal někde nějaký incident. Neřeknu kde ani jaký. A dozvěděl jsem se to tady (v OSN – pozn. red.) od jednoho ministra, protože se to stalo v jeho zemi, a zeptal jsem se jednoho z ředitelů naší služby, jestli o tom něco neví. A během vteřiny mi odpověděl naprosto podrobnou zprávou o tom, co se stalo, co to je a co za tím může být a tak dál.
Čili já si vážím práce našich služeb a mohu znovu uklidnit občany, že ty hrozby nepodceňujeme, že míra přístupu k různým typům ohrožení je vážná a není určitě zanedbaná. Takže mohou být svým způsobem v bezpečí nebo mít klidný pocit bezpečí.
Co si myslíte o roztržce mezi slovenským premiérem Robertem Ficem a prezidentem Petrem Pavlem? Šlo mimo jiné o debatu kolem článku 5 NATO a o to, zda by Slováci přišli spojencům na pomoc.
Já to hodnotím tak, že prostě odmítám přistupovat na diskusi o aktivaci článku 5. Pokud se tato debata o aktivaci článku 5 stane naprostým normálem, tak v ten moment je jenom otázkou času, kdy ho prostě někdo aktivuje. Ale já nevidím zatím žádný skutečně vážný důvod, proč bychom měli jít do nějaké války.
Válku vede Ukrajina za podpory celého Západu. Já myslím, že tu druhou stranu podporuje snad jenom Severní Korea, když bych to měl říct, a nikdo jiný. Všichni ostatní normální lidé samozřejmě vědí, kdo je agresor a kdo je napadený.
A není ale právě debata o článku 5 namístě ve chvíli, kdy se bavíme o případném ohrožení členské země NATO? Vy sám říkáte, že se máme na hrozby připravovat…
Nám se podařilo společně, všem zemím, celou tu válku aspoň posunout do stavu, kdy proti sobě válčí dvě nějaké armády nebo dvě nějaké síly, které jsou si symetrické. Na začátku to tak nebylo. Byla velká, silná ruská armáda a výrazně menší Ukrajina.
Teď myslím, že se Ukrajině za podpory kompletně celého Západu podařilo dostat situaci do nějakého symetrického stavu. Ale to je pořád válka dvou zemí, z nichž ani jedna není členskou zemí NATO.
My řešíme spravedlnost, řešíme porušení mezinárodního práva a všeho možného. Řešíme civilní oběti, řešíme útoky na civilní infrastrukturu a tak dále. A velmi se vůči tomu ohrazujeme. Oproti tomu pracujeme na systému ekonomického tlaku na Rusko. To je všechno úplně jiná rovina než rozehrávat diskusi o článku 5.
„Kohabitaci jsme nechali doma“
Prezident Pavel je v New Yorku vedoucí delegace. Jak tu spolu koordinujete zahraniční politiku a výstupy?
Ministerstvo zahraničních věcí na této cestě české delegace hodně odpracovalo, protože tím koordinátorem té zahraničněpolitické agendy je ministerstvo zahraničních věcí. Takže když vláda schválila, že vedoucím české delegace na 81. zasedání Valného shromáždění Organizace Spojených národů bude prezident republiky, tak pak bylo na nás, abychom to připravili.
Takže tímto způsobem probíhá koordinace nebo spíš tvorba toho týdne.
Já vím, že prezident vystoupí, myslím, ve středu se svým projevem. Ministerstvo připravovalo nějakou rámcovou pozici České republiky, kterou všichni z té delegace, tedy nejen prezident, ale i já a velvyslanci, když se případně dostanou na nějaká místa, musí být vázáni.
Když víme, že prezident má také asi nějaká dvě bilaterální jednání, tak samozřejmě ministerstvo mu poskytlo podklady, aby si to nemusel tisknout z Wikipedie.
A budete se tu nějak stýkat?
Tak já nevím…
Třeba u projevu Donalda Trumpa, předpokládám, že budete chtít být. A prezident také…
Při projevu amerického prezidenta, který bude zítra (v úterý), tak se určitě uvidíme, protože v té místnosti, kde se koná Valné shromáždění a kde má každá země nějaké svoje místo, tak je tam šest židlí. Na jedné z těch šesti židlí bude sedět prezident a na jiné z těch šesti židlí bude sedět ministr zahraničních věcí.
Budou ty židle vedle sebe, nebo dál od sebe?
Nevím. To je protokolárně dané.
A máte v plánu se tu s prezidentem dál bavit, případně si vyříkat nějaké věci, když už tu jste společně – nebo to rovnou odmítáte?
No… Jak já, tak i prezident máme tady opravdu velice naplněný program. On je tady do středy, pokud vím, a pak letí do Nebrasky.
Já jsem tady až do pátku, kdy ještě v pátek mám někdy těsně před odletem právě jednu bilaterální schůzku, myslím právě s ministrem zahraničních věcí z Venezuely. Předtím jdu na nějakou konferenci, kterou uspořádá americké ministerstvo zahraničních věcí k takzvanému programu Trade Over Aid, což je něco, co mě a naši rozvojovou pomoc nebo lidi z naší oblasti rozvojové pomoci značně zajímá.
Je to konečně nějaký pragmatický, racionální pokus proměnit rozvojovou pomoc z nějakého charitativního způsobu lití peněz bez nějakého dlouhodobějšího efektu v to, že tam budeme budovat nějaký byznys. Což je dlouhodobější, trvalejší a benefitují na tom všichni. Takže to je třeba něco zajímavého.
To mám v pátek. Takže já se tady neflákám a nepochybně prezident se tady určitě taky nefláká. Takže to, že se sejdeme na jednom místě, abychom si poslechli projev amerického prezidenta, tak to bude ta chvíle, kdy se do té jedné místnosti dostaví opravdu úplně všechny ty delegace. Možná s výjimkou jedné či dvou, které zásadně nedokážou pobývat ve stejném prostoru v jedné místnosti s Donaldem Trumpem, třeba Írán.
A je v plánu nějaká schůzka s Petrem Pavlem v Praze? Premiér Babiš přece jen víceméně otevřeně řekl, že už byste se měli s prezidentem potkat. Můžeme se dočkat, s nadsázkou, konce kohabitace? Veřejnost už je z toho sporu dle průzkumů unavená.
Tak víte, já myslím, že ta kohabitace je vnitropolitický problém dvou různých pohledů na svět, kdy jeden je bližší té opozici a druhý je součástí vlády. Ale to je svět té kohabitace. Myslím si, že jak prezident, tak já, když jsme teď tady oba v New Yorku, tak jsme ho oba dva nechali doma. Já nevím, jak se bude vyvíjet svět kohabitace vnitropoliticky, než se vrátíme domů.
Předpokládám, že dalším projevem bude, že přehlasujeme veto prezidenta republiky, kterým nám vrátil zákon o státních zaměstnancích. Čili to asi nějaké to vládně-opoziční soupeření z té politiky nevymizí. Ale v zahraničí to nemá žádný význam a já ani domácí politiku v zahraničí nikdy nehraju. Takže uvidíme.
Dochází už k nějakému tání té „kohabitace“?
To nevím. Třeba tím posledním prezidentovým vetem tak spíš leckoho zamrazilo, než aby roztálo.
Prezident v pondělí uctil památku českých obětí teroristického útoku 11. září. Vy jste v New Yorku, kde k útoku před 25 lety došlo. Jak vy osobně na ten den vzpomínáte, jak jste ho prožíval a máte také v plánu zajít na ten památník?
Mám v plánu tam zajít, protože tam bude, myslím, že ve čtvrtek, jestli se nepletu, akce, kterou pořádá generální tajemník NATO Mark Rutte. Takže tam bude nějaká pietní akce, na kterou se taky dostanu. A co jsem dělal před 25 lety, když se to stalo? Tak v té době jsem pracoval v hudební branži a dělali jsme koncerty. To znamená, že ta moje pracovní náplň se odehrávala vždycky po večerech a po nocích.
To znamená, když se po celém světě v televizích vysílaly ty šílené obrázky letadel narážejících do těch dvojčat, tak já jsem byl doma, koukal jsem na televizi, nevěřícně jsem na to zíral. Chvilku mi trvalo, než jsem si uvědomil, že to, co vidím v televizi, není ani žádný film, ani žádné sci-fi, ale že to je Česká televize.
Dohrává se 11. září podle vás nějakým způsobem dodnes?
Určitě se nepochybně 11. září změnilo spoustu věcí. Spoustu věcí, spoustu různých bezpečnostních standardů. Když jdete na letiště – tak vy si to nepamatujete, protože jste nebyl na světě v té době –, ale každý, kdo před 11. zářím 2001 někam letěl nebo někam jel, tak viděl, že třeba ten pohyb byl v podstatě úplně jiný, než jaký je teď.
Takže všude přibylo kamer, rámů, policie, pyrotechniků, policejních psů a policejních služeben a tak dále. Více kontroly. Takže to je daň za 11. září.
„OSN je důležitá. Pro Česko je to šance mít větší hlas“
Pojďme k OSN. Až se v sobotu vrátíte do Prahy, co konkrétně se musí stát, abyste si řekl, že tohle Valné shromáždění bylo úspěšné?
Pro mě je největší přidaná hodnota v koncentraci lidí z celého světa. Mám možnost se tady potkat s lidmi, za kterými bych jinak asi neměl šanci vycestovat. Mám tady setkání s ministry z Afriky, Blízkého východu nebo Latinské Ameriky, potkám se třeba s ministrem z Venezuely.
Takže je to především možnost udržovat kontakty se zeměmi, které jsou třeba vzdálené přes půl planety.
OSN v posledních letech čelí poměrně značné kritice – ať už kvůli členství Ruska v Radě bezpečnosti nebo třeba přístupu k Izraeli. Netkví ale její význam v tom, že poskytuje mezinárodní platformu, kde se mohou setkávat a mluvit spolu i země, které spolu jinak běžně nekomunikují?
No jistě. Na jedné straně je Valné shromáždění, kde má svůj hlas skoro 200 zemí, a pak je nesmírně důležitá Rada bezpečnosti. Já jsem za několik málo měsíců ve funkci mluvil na Radě bezpečnosti dvakrát za Českou republiku. Poslouchají vás tam Američané, Rusové, Číňané, Francouzi, Britové a další. Pro země naší velikosti je navíc důležité, že v OSN má náš hlas stejnou váhu jako hlas největší nebo nejmenší země.
Samozřejmě ten systém není stoprocentně funkční a vznikl před 80 lety. Proto se mluví o jeho reformě. Ale byla by chyba na OSN rezignovat. Pokud se podaří systém zreformovat, může pořád hrát významnou roli ve světové politice.
Když už jsme u Rady bezpečnosti: jednou z priorit vlády je, aby v roce 2032 byla Česká republika jejím nestálým členem. Co pro to můžeme udělat už teď?
Já to beru jako závazek, který je potřeba odpracovat. Česká republika může díky tomu získat větší viditelnost i možnost některé věci ovlivnit. Máme například specifickou historickou zkušenost a nemáme koloniální minulost, což je důležité třeba pro vztahy s africkými zeměmi. Volba bude v roce 2031, takže není čas čekat.
Zmínil jste Afriku. Proč je pro vás důležité budovat vztahy právě s africkými zeměmi? Chystá se i vaše cesta do Afriky?
Afrika je do budoucna naprosto zásadní kontinent a dobré vztahy s africkými zeměmi mohou zvýšit váhu českého hlasu. Je v tom ale i pragmatická byznysová rovina. V řadě afrických zemí je vláda zásadním odběratelem nebo investorem velkých projektů, takže kvalitní politické vztahy mohou českým firmám otevřít dveře.
Na cestě pracujeme. Bavíme se o Nigérii, Ugandě a Gabonu. Ještě to není definitivní, ale potenciál pro český byznys v těchto zemích určitě vidíme.
A co západní Balkán? O něm mluvíte nejen vy, ale i premiér. Rezonovalo jeho přibližování k Evropské unii i tady v New Yorku?
Měl jsem tady setkání skupiny zemí podporujících integraci západního Balkánu do Evropské unie. Je ale vidět, že minulost jugoslávské války tam pořád zůstává. Některé země například velmi nelibě nesou způsob organizace pohřbu Radka Mladiče. Jinak se na to dívá Srbsko, jinak Bosna a Hercegovina a jinak Chorvatsko.
Může to být do budoucna problém pro integraci západního Balkánu do Evropské unie?
Je to tam pořád přítomné a určitě to integračnímu úsilí nepomáhá. Není to ale jen pozůstatek jugoslávské války. Komplikované jsou třeba vztahy mezi Severní Makedonií a Bulharskem. Pro nás je přitom důležité, aby se západní Balkán do Evropské unie integroval. Potřebujeme tam víc zemí, které jsou nám blízké historickou zkušeností i životním standardem.
Co může Česká republika těmto zemím nabídnout?
My jsme si tou cestou prošli, trvalo to osm let a neudělali jsme všechno správně. Můžeme jim tedy říct, ať neopakují naše chyby.
Zároveň ale chceme hlídat, aby se během dalšího rozšiřování neměnila pravidla Evropské unie způsobem, který by byl pro země naší velikosti nevýhodný. Například aby se neomezovala jednomyslnost ve prospěch kvalifikovaného hlasování. To by mohlo znamenat více situací, kdy budeme přehlasováni v něčem, co je pro nás zásadní.
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