Do českých hor se vrátila "vyhynulá" šelma. Vědcům se podařilo vyfotit ji i s rodinou

V roce 2022 se během zimy skupince proškolených dobrovolníků Vlčích a Rysích hlídek podařilo objevit ve sněhu stopy malé kočkovité šelmy. "Otisky tlapek kočky divoké bez dalších důkazů nelze jednoznačně odlišit od stop kočky domácí. Dobrovolníky však tyto stopy dovedly do míst, kde se později kočku divokou skutečně podařilo zachytit na fotopast," uvádí Kristýna Chroboková, koordinátorka Vlčích hlídek v Lužických horách z Hnutí Duha Šelmy, která monitoring drobné šelmy provádí.
Analýza DNA, kterou provedl Ústav biologie obratlovců AV ČR, pak potvrdila, že jde skutečně o kočku divokou. Ta byla přitom dříve v Česku považována za vyhynulou. Z místní krajiny zmizela na přelomu 19. a 20. století především v důsledku ztráty přirozeného životního prostředí a také křížením s kočkou domácí. V současnosti se však v tuzemsku opět začíná objevovat, migruje k nám z okolních zemí.