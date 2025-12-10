Domácí

Do českých hor se vrátila "vyhynulá" šelma. Vědcům se podařilo vyfotit ji i s rodinou

Divoká kočka se po letech vrací do českých lesů.
Samice Tonka obchází fotopast v zimním lese.​
Koťě kočky divoké trénuje první lovící pokusy.​
Jonáš s Tonkou se potkávají na lesní stezce.​ Dvojice koček divokých obchází své společné území.​ Zobrazit 19 fotografií
před 3 hodinami
V Česku se kočka divoká vyskytuje jen velmi vzácně. Vědci přesto letos zaznamenali pár - samce Jonáše a samici Tonku, kteří na jaře v Lužických přivedli na svět nejméně tři koťata. Odborníkům se pomocí fotopastí podařilo vše zachytit. Jde o výjimečné snímky zvířat, která byla v tuzemsku donedávna považována za vyhynulá.

V roce 2022 se během zimy skupince proškolených dobrovolníků Vlčích a Rysích hlídek podařilo objevit ve sněhu stopy malé kočkovité šelmy. "Otisky tlapek kočky divoké bez dalších důkazů nelze jednoznačně odlišit od stop kočky domácí. Dobrovolníky však tyto stopy dovedly do míst, kde se později kočku divokou skutečně podařilo zachytit na fotopast," uvádí Kristýna Chroboková, koordinátorka Vlčích hlídek v Lužických horách z Hnutí Duha Šelmy, která monitoring drobné šelmy provádí. 

