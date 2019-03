Kočka mladší měl při loňské smrtelné nehodě v krvi 3,5 promile alkoholu i kokain

před 42 minutami

Jan Kočka mladší měl při loňské zářijové nehodě na dálnici D11 v krvi 3,5 promile alkoholu a nespecifikované malé množství kokainu. Informaci serveru Blesk.cz potvrdil státní zástupce Martin Staněk. Kočka vjel na dálnici do protisměru. Při tragické nehodě zemřel on i řidič dodávky, do níž Kočka v protisměru čelně narazil.

Policie případ během vyšetřování překvalifikovala na obecné ohrožení, kvůli úmrtí viníka ale musí případ odložit. Nehoda se stala v noci 28. září. Kočka ve svém terénním Mercedesu najel na D11 na Nymbursku do protisměru, kde se čelně střetl s projíždějícím nákladním autem. Oba řidiči zahynuli na místě. Kočka pocházel z rodiny provozovatele Matějské pouti v Praze. Jeho rodina v polovině října zorganizovala v Praze výpravný pohřeb. Po obřadu v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad následoval smuteční průvod, při kterém ostatky zesnulého převezl kočár tažený koňským spřežením přes Vinohradskou třídu na Olšanské hřbitovy. 40 fotografií Obrazem: Kočkovi vypravili pompézní pohřeb a blokovali dopravu. Přišly i známé tváře Rodina Kočků podobný průvod zorganizovala zhruba před deseti lety pro Václava Kočku mladšího, kterého na křtu knihy bývalého premiéra Jiřího Paroubka zastřelil hoteliér Bohumír Ďuričko (dnes Benedikt Reinhold Diera). Pohřeb Jana Kočky mladšího Pohřeb Jana Kočky mladšího | Video: Aktu.cz | 01:06