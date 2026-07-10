Koaliční rada kvůli sporu o podporu Ukrajiny nebude, podle SPD je krize zažehnaná

Koaliční rada, na které chtělo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) slyšet vysvětlení k zapojení Česka do iniciativy na financování amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu evropskými zeměmi a Kanadou, se v pátek neuskuteční.
Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že je to kvůli omluvenkám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) a předsedy poslanců SPD Radima Fialy. Místopředseda ANO Karel Havlíček novinářům řekl, že ani nemělo smysl se scházet, protože koaliční politici si věc už vysvětlili. Podle poslance SPD Tomáše Doležala je krize zažehnaná.
Macinka v úterý před odletem na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře zmínil, že Česko do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) přesměruje peníze z některých projektů už mandatorně zahrnutých v rozpočtu. Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Kyjev odmítala. Nepřispívá ani do české muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními prohlášeními nechala pokračovat.
SPD s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a její šéf Tomio Okamura kritizoval to, že věc neprojednala koaliční rada. Babiš v Ankaře prohlásil, že záležitost Okamurovi vysvětlí, protože jí zjevně nerozumí. Jde podle něj o peníze, které bývalá vláda Petra Fialy (ODS) vyčlenila pro Ukrajinu. Je to směšná a jednorázová částka a nebude se opakovat, dodal. Výši příspěvku Babiš ani ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) neupřesnili, podle Zůny je nicméně marginální.
Havlíček novinářům po jednání Sněmovny řekl, že šlo o bouři ve sklenici vody. Koaliční politici o tom spolu mluvili a konstatovali, že by bylo zbytečné se ještě setkat, dodal. Šlo podle něj spíš o chybu v komunikaci, protože někteří poslanci neměli informace přímo od vlády a udělali si sami nějaké závěry. Krátce o věci mluvil s Okamurou, který to podle něj bere s nadhledem. „Už dnes (tj. v pátek pozn. red.) bylo přes den jasné, že se o nic nehraje,“ dodal Havlíček.
Zklidnění situace potvrdil i Doležal, podle kterého je roztržka zažehnaná. Hovořil v té souvislosti o informačním šumu. „Byla to drobná provozní nehoda, nevyvozoval bych z toho velké dramatické důsledky,“ uvedl.
Příspěvek podle Macinky, který absenci na pátečním jednání avizoval předem kvůli cestě do Itálie, neznamená obrat vlády v postoji k Ukrajině. „Je to v poměru s ostatními zeměmi, které téměř všechny přispěly, zanedbatelná částka, symbolický příspěvek. Peníze by jinak putovaly na nějaké těžko určitelné věci, o kterých by rozhodovaly nějaké ukrajinské entity. Měl jsem možnost tyto peníze pouze přesměrovat, že nepůjdou na Ukrajinu, ale do amerického fondu a na určité účely,“ řekl ve čtvrtek.
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