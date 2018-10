Koalice udělala ze služebního zákona kus hadru, kritizují odbory schválenou novelu

Poslanci ve třetím čtení schválili novelu služebního zákona, která vládě umožní například odvolávat státní tajemníky.

Praha - Odbory a experti kritizují novelu služebního zákona, kterou v pátek ve třetím čtení schválili poslanci díky hlasům ANO, ČSSD, KSČM a SPD. Ta nově například umožní odvolat státní tajemníky, kteří jsou odpovědní mimo jiné i za personální obsazování úředníků na ministerstvech.

"Změny dělají ze zákona, co se týče garance stability a profesionalizace, kus hadru. Novelu považujeme za velice nešťastnou. Přinese víc problémů než užitku," řekla Aktuálně.cz právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfray.

Služební zákon schválilo Česko v roce 2014 po naléhání Evropské komise. Jeho cílem bylo odpolitizovat státní správu a zprofesionalizovat ji. Podle kritiků jde však předloha opačnou cestou.

Koalici například vyčítají, že schválila nápad ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, aby vláda mohla odvolávat státní tajemníky. Tento návrh pravděpodobně vychází ze situace na ministerstvu zdravotnictví, na kterou si dlouhodobě stěžuje jak ministr Adam Vojtěch, tak premiér Andrej Babiš. Tamní tajemník podle nich může za špatný personální stav na ministerstvu, navíc s ministrem nekomunikuje a nelze ho odvolat.

"Chápu, že se ministrovi nehodí státní tajemník. Ale jestli někdo nevykonává svou práci pečlivě, tak je vždycky nějaká páka, jak dosáhnout změny," uvedl právník Ivan Přikryl, podle kterého novela směřuje k opětovné politizaci státní správy.

Bývalý vysoký státní úředník v Kanadě Edvard Outrata se domnívá, že státní tajemníci musí zůstat nepolitičtí. "Zavést jejich odvolatelnost vládou znamená odstoupení od programu odpolitizování státní správy. Jde tedy o pokus odstranit hlavní přínos služebního zákona. Ve skutečnosti potřebuje nepolitická složka státní správy posílit, nikoli oslabovat, tím méně rušit," řekl Outrata.

Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, změní se i výběrová řízení. Dosavadní tříkolové nahradí pouze dvě kola, přičemž do závěrečného se budou moci kromě kariérních úředníků hlásit také lidé mimo státní správu, pokud mají zkušenosti z vedoucích funkcí. Ke druhému kolu navíc bude moci ministerstvo přistoupit i ve chvíli, kdy v prvním někteří uchazeči uspějí, ale úřady se s nimi nakonec nedohodnou.

"Dohoda ale nemá žádná kritéria. Pokud by měl služební orgán vytipovaného někoho z venku, tak v prvním by nechal ambiciózní úředníky účastnit se výběrového řízení, pak si řekl, že nikoho z nich nechce, přestože byli úspěšní, a rovnou by vyhlásil druhé kolo, do kterého by se už mohli hlásit lidé zvenku," popsala možný scénář právnička Homfray. Dosud totiž mohly úřady k dalšímu kolu přistoupit jen tehdy, nebyl-li v tom předchozím žádný z kandidátů úspěšný.

Novelu připravila už menšinová vláda ANO. Podle ní otevře státní správu odborníkům zvnějšku a na základě nového systému hodnocení usnadní odvolání vedoucích úředníků, kteří neodvádí předpokládané pracovní výkony.