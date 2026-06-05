Do Rady ČT se vrací Veselý i Šlégr, Matochu s Bradáčem koalice nepodpořila

Do Rady ČT poslanci v pátek zvolili opět její bývalé členy Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Neuspěli bývalí radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, nepodpořila je koalice ani opozice. Do rady naopak sněmovna vyslala bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Doplní ho Martin Chalupský, Lucie Plíšková a Petr Brozda. Neuspěl například bývalý ministr kultury Daniel Herman.
Volba byla veřejná. Poslanci obsazovali šest uvolněných míst, která svojí dnešní volbou obsadili. Podle předsedy sněmovní volební komise Martina Kolovratníka (ANO) jim funkční období začne dnem volby, tedy dneškem.
„Veřejná volba určitě není dobře. Protože tato volba byla vždycky tajná, ale bylo to součástí právě také té dohody s opozicí. Protože opozice trvala na veřejné volbě, přestože tento typ voleb ve sněmovně probíhá vždy tajně,“ řekl novinářům předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Veřejná volba podle něj byla jednou z podmínek opozice, aby přestala blokovat sněmovnu.
Že vládní poslanci nebudou volit Pavla Matochu a Romana Bradáče v nynějším sněmovním výběru šestice členů Rady České televize (ČT), ve sněmovně v pátek ještě před hlasováním potvrdil ministr pro sport a předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.
Opozice volbu televizních radních brzdila. Její zástupci se pozastavovali nad kandidaturou Matochy a Bradáče, ale také Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Poukazují na možné pletichy při blíže neurčené volbě generálního ředitele veřejnoprávní televize i na nezákonné odvolání dozorčí komise Rady České televize před pěti lety.
Pozornost vzbudil zvukový záznam, který již dříve zveřejnil bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner. Na něm hlas znějící podobně jako hlas radního Bradáče říká, že „ještě nedostal všechny peníze za tu volbu“. Hlas připomínající hlas radního Matochy se následně ptá, kolik peněz mu chybí. „No, ještě 500,“ říká první hlas a druhý hlas odpovídá, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí.
O případném protiprávním Matochově a Bradáčově jednání mají podle Šťastného rozhodnout orgány činné v trestním řízení nebo soud. „Není možné se v takové atmosféře rozhodovat. Proto já tady za naše koaliční kluby sděluji, že tito dva kandidáti, to znamená pan Pavel Matocha a pan Roman Bradáč, nedostanou naši podporu v tuto chvíli. Budeme volit kandidáty jiné a věříme, že v budoucnu, až se tato situace objasní, budou volby další a případně se k tomu můžeme nějak postavit,“ řekl Šťastný.
Bradáč a Matocha tvrdí, že se takový rozhovor reálně neodehrál, a odmítají obvinění či náznaky, že by byli zapleteni do korupčního jednání v Radě ČT. Podle nich jde o kampaň s cílem ovlivnit a případně zastavit současnou volbu šesti členů Rady ČT. Uvedli, že kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
Padevět končí v Radě ČT
Člen Rady České televize a nakladatel Jiří Padevět rezignuje na příštím jednání rady na svůj mandát, a to kvůli své kandidatuře do Senátu za hnutí STAN. V pátek to ve sněmovně řekl předseda STAN Vít Rakušan. Padevět je podle něj k tomuto kroku připraven. Rakušan to řekl v rozpravě před volbou nových členů Rady ČT v reakci na vystoupení poslance SPD Josefa Nerušila, který na tento stav upozornil.
Nerušil připomněl svůj vlastní případ, kdy v roce 2021 kandidoval do sněmovny a byl současně členem Rady Českého rozhlasu. Na svůj mandát tehdy kvůli tomu rezignoval. Vedle Nerušila tehdy kandidovala do sněmovny Hana Lipovská, která vedla kandidátku Volného bloku v Pardubickém kraji. Rezignovat na členství odmítla až do doby případného zvolení. Sněmovna ji ale v září z televizní rady odvolala.
„Jiří Padevět na příštím zasedání Rady ČT samozřejmě rezignuje na svoji funkci, my ho k tomu nemusíme vyzývat,“ řekl Rakušan. Oficiální nominaci STAN do Senátu ještě nemá.
Prostřednictvím Rady České televize, která má 18 členů, uplatňuje veřejnost své právo kontrolovat toto veřejnoprávní médium. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Třetinu míst v radě obsazuje Senát.
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